ПСБ провел в Чебоксарах региональный форум "Лидерство на гражданских рынках"

ПСБ в рамках совместной с компанией "Иннопрактика" инициативы провел на Чебоксарском экономическом форуме региональный форум по диверсификации ОПК "Лидерство на гражданских рынках". Это мероприятие стало четвертым по счету среди региональных треков — ранее они прошли в Рязани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге.
Председатель ПСБ Петр Фрадков открыл мероприятие приветственной речью к его участникам. Также на мероприятии выступили заместитель председателя Антон Дроздов, глава Чувашской Республики Олег Николаев, председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку, Анатолий Аксаков, вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов, президент ТПП Чувашской Республики Игорь Кустарин, генеральный директор АНО "Инновационный инжиниринговый центр" Николай Колпаков, а также руководители региональных промышленных компаний и предприятий ОПК.
Форум включал в себя два специализированных круглых стола — "Барьеры диверсификации и импортозамещения" и "ESG: вызовы и возможности в новых макроэкономических реалиях".
На первом круглом столе обсуждались проблемы, возникающие у российских организаций ОПК в ходе реализации программ диверсификации в новых экономических условиях, меры и механизмы поддержки, основные барьеры диверсификации и способы их преодоления. Модератором выступил старший вице-президент, директор департамента финансового оздоровления оборонно-промышленного комплекса ПСБ Сергей Добрин.
Второе мероприятие было посвящено реализации проектов устойчивого развития для перехода на экономику замкнутого цикла и повышения использования ресурсов, возможностям реализации ESG-проектов в условиях импортозамещения, а также мерам для стимулирования финансирования "зеленых проектов".
В завершение состоялось пленарное заседание "Диверсификация ОПК: импортозамещение как фактор роста в новых экономических реалиях", на котором речь шла о перспективных рынках и новых возможностях для импортозамещения, переформатировании цепочек поставок, мерах поддержки.
Последние комментарии
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?