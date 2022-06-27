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ПСБ провел в Чебоксарах региональный форум "Лидерство на гражданских рынках"

САМАРА. 27 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПСБ в рамках совместной с компанией "Иннопрактика" инициативы провел на Чебоксарском экономическом форуме региональный форум по диверсификации ОПК "Лидерство на гражданских рынках". Это мероприятие стало четвертым по счету среди региональных треков — ранее они прошли в Рязани, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге.

Председатель ПСБ Петр Фрадков открыл мероприятие приветственной речью к его участникам. Также на мероприятии выступили заместитель председателя Антон Дроздов, глава Чувашской Республики Олег Николаев, председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку, Анатолий Аксаков, вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов, президент ТПП Чувашской Республики Игорь Кустарин, генеральный директор АНО "Инновационный инжиниринговый центр" Николай Колпаков, а также руководители региональных промышленных компаний и предприятий ОПК.

Форум включал в себя два специализированных круглых стола — "Барьеры диверсификации и импортозамещения" и "ESG: вызовы и возможности в новых макроэкономических реалиях".

На первом круглом столе обсуждались проблемы, возникающие у российских организаций ОПК в ходе реализации программ диверсификации в новых экономических условиях, меры и механизмы поддержки, основные барьеры диверсификации и способы их преодоления. Модератором выступил старший вице-президент, директор департамента финансового оздоровления оборонно-промышленного комплекса ПСБ Сергей Добрин.

Второе мероприятие было посвящено реализации проектов устойчивого развития для перехода на экономику замкнутого цикла и повышения использования ресурсов, возможностям реализации ESG-проектов в условиях импортозамещения, а также мерам для стимулирования финансирования "зеленых проектов".

В завершение состоялось пленарное заседание "Диверсификация ОПК: импортозамещение как фактор роста в новых экономических реалиях", на котором речь шла о перспективных рынках и новых возможностях для импортозамещения, переформатировании цепочек поставок, мерах поддержки.

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