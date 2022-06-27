Новая операционная: "Татнефть" позаботилась о тольяттинских пациентах

Современное хирургическое оборудование появилось в Тольяттинской городской клинической больнице № 2 имени В. В. Баныкина. Оснащение операционного блока по соответствующим времени стандартам стало возможным благодаря грантовой помощи компании "Татнефть".

Самое главное, что новая операционная будет доступна всем жителям Тольятти, а оперативные вмешательства станут менее травматичными, так как для их проведения будет применяться беспроводное ультразвуковое хирургическое оборудование. Появились в блоке и современный операционный стол, а также электрохирургический передвижной комплекс с набором инструментов и современная система освещения.

В новой операционной удобно проводить и более масштабные хирургические вмешательства. К тому же врачи теперь имеют возможность проконсультироваться с коллегами из других городов — в блоке установлены системы для оперативной удаленной связи.

Главный врач ТГКБ-2 Виталий Сибряев считает, что подобные акции — яркий пример сотрудничества, в результате которого выигрывают и врачи, и пациенты, которые будут меньше времени проводить в больнице и быстрее проходить реабилитацию.

Новые возможности оценили и практикующие врачи: "Хирург может связаться со специалистами эксперт-класса в Красноярске, в Москве, в Санкт-Петербурге. Качество видеосвязи такое, будто приглашенный доктор находится рядом с пациентом", — поделился впечатлениями заместитель главного врача по хирургии Андрей Игуменов.

Операционную обновили в рамках грантовой программы "Татнефти" — это не первый опыт сотрудничества больницы Баныкина с нефтяниками. Они уже оказывали спонсорскую помощь медучреждению во время пандемии коронавируса.

Всего в этом году "Татнефть" участвует в реализации 13 социально значимых проектов в Тольятти.

Генеральный директор предприятия "Тольяттикаучук" (входит в Группу "Татнефть") Юрий Морозов подчеркнул, что компания старается делать все, чтобы регионы ее деятельности превращались в территорию больших возможностей и люди чувствовали позитивные изменения.

"Не перестаю восхищаться энтузиазмом людей, которые участвуют в реализации грантовых проектов. Очень приятно, что деньги идут по целевому назначению", — поделился руководитель.