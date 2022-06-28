В Самаре начали разработку нового мобильного приложения "ОТК"

В Самаре начали разработку нового мобильного приложения электронного проездного единого оператора "Объединенная транспортная карта" ("ОТК").
С 19 июля иностранная компания-разработчик завершает свою деятельность в России и перестанет поддерживать данное приложение. Новый сервис для смартфонов должен быть запущен в работу до осени.
Способы пополнения транспортных карт не изменились — через мобильные приложения ПАО "Сбербанк", в пунктах пополнения АО "Почта России", МП "Самарский метрополитен", в офисах единого оператора и на официальном сайте.
"Горячая линия" для пассажиров: 8 (929) 707-61-38.
Последние комментарии
А вот вопрос, эти пацаны - срочники?
проблему "обнаружения несоответствия" должны решать дублирующие мониторы на кассах, а не клоунские бумажки
Теперь мы живём на острове. Все дороги (через лес, Кочкари) превратились в развлечения для экстремалов и любителей Офф-роуд. Каждый день многие жители поселка проводят время в поисках трактора для вызволения своих машин. А власть только рапортует о достигнутых успехах, которых нет. Грустно...
Добрый день, интересно так, перекрыли, но при этом не организовали не отладили выезд через лес, через Кочкари, как людям проезжать к домам, возить детей в школу,ездить на работу, в магазин за продуктами или мы теперь должны быть оторваны от всей цивилизации. Как сказал А.Азаров про п.Кириллинский - не на острове же Вы живёте, а так получается, что на острове, не выехать, не заехать, администрации все равно видимо на людей там живущих, на мост деньги выделили и все, а как же весенный паводок сейчас, строительство моста ещё не началось, а людям выезжать сейчас нет никакой возможности. И всем нет дела
Как не говори , а Александр Евсеевич большой молодец ! Если по желанию жителей там будет поликлиника и детский сад то просто одним словом БРАВО !