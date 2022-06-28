В Самаре начали разработку нового мобильного приложения "ОТК"

В Самаре начали разработку нового мобильного приложения электронного проездного единого оператора "Объединенная транспортная карта" ("ОТК").

С 19 июля иностранная компания-разработчик завершает свою деятельность в России и перестанет поддерживать данное приложение. Новый сервис для смартфонов должен быть запущен в работу до осени.



Способы пополнения транспортных карт не изменились — через мобильные приложения ПАО "Сбербанк", в пунктах пополнения АО "Почта России", МП "Самарский метрополитен", в офисах единого оператора и на официальном сайте.

"Горячая линия" для пассажиров: 8 (929) 707-61-38.