Клиенты Tele2 могут собрать персональный роуминг для путешествия

Tele2, российский оператор мобильной связи, запускает сервис для выгодного общения в поездках за границу. Накануне отпуска клиенты компании смогут выбрать параметры своего персонального роуминга, чтобы платить только за те услуги, которыми они будут пользоваться в путешествии.
Во время отпускного сезона оператор Tele2 предложил клиентам выгодные условия общения на отдыхе за рубежом. Новый сервис позволяет российским туристам спланировать предстоящую поездку за границу на основании следующих параметров: страны, сроков и услуг связи, которые потребуются в путешествии. В зависимости от привычек абоненты могут выбрать звонки и SMS, мессенджеры, социальные сети, почту или видео.
Подбор персонального предложения происходит на основании профиля потребления абонента и маршрута его поездки. Например, при выборе путешествия в Турцию клиенту могут предложить выгодные пакеты Гб, минут и SMS, тарифные планы с доступными в роуминге пакетами или другие услуги, которые помогут сократить расходы на связь в этой стране.
Собрать персональное предложение для путешествия клиенты могут в мобильном приложении или личном кабинете на сайте оператора. Для этого им нужно зайти в раздел "Путешествия и роуминг", выбрать пункт "Планировать поездку", указать страну, период и услуги, которыми они хотят воспользоваться. Некоторые из опций публичные и доступны к подключению отдельно, другие — уникальные и действуют только в рамках специального предложения.
Воспользоваться сервисом для выгодного роуминга абоненты смогут заранее — за 180 дней до путешествия. Спланировать можно одну или несколько поездок. Подробная информация об услугах связи за границей опубликована на сайте компании и в мобильном приложении.
Последние комментарии
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
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Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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