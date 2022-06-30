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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Клиенты Tele2 могут собрать персональный роуминг для путешествия

САМАРА. 30 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, запускает сервис для выгодного общения в поездках за границу. Накануне отпуска клиенты компании смогут выбрать параметры своего персонального роуминга, чтобы платить только за те услуги, которыми они будут пользоваться в путешествии.

Фото: предоставлено Tele2

Во время отпускного сезона оператор Tele2 предложил клиентам выгодные условия общения на отдыхе за рубежом. Новый сервис позволяет российским туристам спланировать предстоящую поездку за границу на основании следующих параметров: страны, сроков и услуг связи, которые потребуются в путешествии. В зависимости от привычек абоненты могут выбрать звонки и SMS, мессенджеры, социальные сети, почту или видео.

Подбор персонального предложения происходит на основании профиля потребления абонента и маршрута его поездки. Например, при выборе путешествия в Турцию клиенту могут предложить выгодные пакеты Гб, минут и SMS, тарифные планы с доступными в роуминге пакетами или другие услуги, которые помогут сократить расходы на связь в этой стране.

Собрать персональное предложение для путешествия клиенты могут в мобильном приложении или личном кабинете на сайте оператора. Для этого им нужно зайти в раздел "Путешествия и роуминг", выбрать пункт "Планировать поездку", указать страну, период и услуги, которыми они хотят воспользоваться. Некоторые из опций публичные и доступны к подключению отдельно, другие — уникальные и действуют только в рамках специального предложения.

Воспользоваться сервисом для выгодного роуминга абоненты смогут заранее — за 180 дней до путешествия. Спланировать можно одну или несколько поездок. Подробная информация об услугах связи за границей опубликована на сайте компании и в мобильном приложении.

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