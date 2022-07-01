В Самаре у "Экспо-Волги" из-за упавшего дерева перекрыто движение транспорта

В пятницу, 1 июля, на ул. Мичурина у выставочного центра "Экспо-Волга" дерево упало на троллейбусную контактную сеть. Аварийная служба ТТУ уже в пути.

В связи с ЧП троллейбусы маршрутов №№ 4 и 15 проследуют в объезд по Московскому шоссе и улицам Коммунистической через Губернский рынок до Железнодорожного вокзала.

В рамках проведения аварийных работ по ул. Мичурина по освобождению проезжей части будет временно ограничено движение всех видов транспорта.