Оператор билайн обновил свое "облако"

Импорт из других хранилищ стал удобнее, можно включить тёмную тему, оформить ежемесячную подписку и посмотреть подборку воспоминаний.
"Облако билайн" получило большое обновление. Перенести свои данные из Dropbox и Google Drive теперь можно и в приложении, и на сайте cloudbeeline.ru всего за пару кликов.
"Облако" научилось собирать лучшие моменты из жизни пользователя и превращать их в "воспоминания" — автоматически созданную "историю" с фото и видео. Её можно отправить друзьям и близким или создать из подборки отдельный альбом и добавить в него другие удачные моменты.
Теперь абоненты могут оформить ежемесячную подписку и оплачивать хранилище сразу на 30 дней — так удобнее контролировать свои расходы и проверять детализацию.
5 ГБ по-прежнему доступны бесплатно всем абонентам билайна. Увеличить хранилище и оплатить подписку можно прямо с баланса: 250 ГБ за 150 ₽/месяц, 500 ГБ за 240 ₽/месяц и 1 ТБ — за 360 ₽/месяц. Возможность посуточной оплаты сохранится: 3, 5, 8 и 12 ₽/сутки соответственно.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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