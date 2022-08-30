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В России активизирована "горячая линия" по коронавирусу

САМАРА. 30 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком Контакт-центр" напоминает, что на базе номера 8-800-2000-112 действует общероссийская "горячая линия" по коронавирусу. Она организована в партнерстве с АНО "Национальные приоритеты" в рамках проекта Стопкоронавирус.РФ - федеральной кампании по информированию населения о Covid-19, о мерах профилактики и борьбы с ним.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

Число ежедневно выявляемых пациентов с коронавирусом в России растет с середины лета. За месяц (с 25 июля по 25 августа 2022 года) заболеваемость увеличилась более чем в пять раз, по данным официального портала Стопкоронавирус.РФ. В сложившейся эпидемиологической обстановке необходимо организовать оперативный доступ к актуальной и своевременной информации для граждан.

Специалисты "Ростелеком Контакт-центра" активизировали работу "горячей линии", обновили протоколы системы управления знаниями. В круглосуточном режиме операторы отвечают на вопросы граждан о симптомах заболевания, необходимых процедурах при возвращении в РФ из-за рубежа, предоставляют статистику заболевших и выздоровевших. Кроме того, с помощью "горячей линии" можно записаться на вакцинацию в любом населенном пункте страны.

"Контакт-центр готов к увеличению трафика обращений по коронавирусу. Все сотрудники, занятые в работе линии, прошли специальную подготовку. Мы учитываем опыт информирования населения в предыдущие "волны" заболеваемости и проводим своевременную актуализацию данных, предоставляемых операторами. В контакт-центр можно позвонить с любыми вопросами, связанными с коронавирусом, и получить квалифицированный ответ. База знаний для операторов сформирована при поддержке Минздрава России и Роспотребнадзора", - подчеркнул Сергей Шишмарев, генеральный директор "Ростелеком Контакт-центр".

В пиковую нагрузку в пандемию к работе привлекалось до 500 операторов. Всего за 2020-2021 годы на "горячую линию" по коронавирусу поступило свыше 5 млн обращений.

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