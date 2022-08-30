Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит промежуточные итоги работы фирменной розницы. Объем продаж комплектов для подключения вырос на 11% по сравнению с прошлым годом, новые SIM-карты составляют более половины всех покупок клиентов. Кроме того, в салонах связи растет спрос на eSIM. С января по июль количество активаций виртуальных SIM-карт выросло в три раза год к году.
Самарцы активно переходят с пластиковых SIM-карт на виртуальные. Новые подключения в этом сегменте составили 68% от общего числа активаций eSIM, остальные приходятся на действующих клиентов, чьи смартфоны поддерживают технологию встроенной SIM-карты и позволяют отказаться от традиционного пластика. Действующие абоненты Tele2 могут обменять пластиковую карту на eSIM бесплатно в салонах связи мобильного оператора. В числе основных причин перехода пользователей на eSIM - удобство, доступность технологии и долговечность виртуальной карты: ее невозможно потерять, сломать или неправильно вставить. Важным для клиентов преимуществом технологии остается возможность подключения второго номера в устройствах, где только один слот для SIM-карты.
Специалисты также связывают активный переход на eSIM с другой тенденцией: за прошедшие семь месяцев жители региона отдают предпочтение более дорогим и технологичным моделям. По данным Tele2, самым популярным брендом у клиентов в регионе остается Xiaomi, более 40% продаж приходится на гаджеты этой компании. Еще 35% составляют гаджеты Samsung. Замыкает тройку лидеров Tecno с 10%, "яблочные" устройства оказались в этом году четвертыми. Ведущими критериями выбора смартфонов остаются объем встроенной памяти не менее 128 Гб, хорошая камера от 12 Мп и мощный процессор.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
We can recommend luxury homes for you