Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, подводит промежуточные итоги работы фирменной розницы. Объем продаж комплектов для подключения вырос на 11% по сравнению с прошлым годом, новые SIM-карты составляют более половины всех покупок клиентов. Кроме того, в салонах связи растет спрос на eSIM. С января по июль количество активаций виртуальных SIM-карт выросло в три раза год к году.

Самарцы активно переходят с пластиковых SIM-карт на виртуальные. Новые подключения в этом сегменте составили 68% от общего числа активаций eSIM, остальные приходятся на действующих клиентов, чьи смартфоны поддерживают технологию встроенной SIM-карты и позволяют отказаться от традиционного пластика. Действующие абоненты Tele2 могут обменять пластиковую карту на eSIM бесплатно в салонах связи мобильного оператора. В числе основных причин перехода пользователей на eSIM - удобство, доступность технологии и долговечность виртуальной карты: ее невозможно потерять, сломать или неправильно вставить. Важным для клиентов преимуществом технологии остается возможность подключения второго номера в устройствах, где только один слот для SIM-карты.

Специалисты также связывают активный переход на eSIM с другой тенденцией: за прошедшие семь месяцев жители региона отдают предпочтение более дорогим и технологичным моделям. По данным Tele2, самым популярным брендом у клиентов в регионе остается Xiaomi, более 40% продаж приходится на гаджеты этой компании. Еще 35% составляют гаджеты Samsung. Замыкает тройку лидеров Tecno с 10%, "яблочные" устройства оказались в этом году четвертыми. Ведущими критериями выбора смартфонов остаются объем встроенной памяти не менее 128 Гб, хорошая камера от 12 Мп и мощный процессор.