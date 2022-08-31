Общеобразовательные учреждения Самарской области готовы к началу нового учебного года

В Самарской области завершается подготовка общеобразовательных учреждений к началу нового учебного года. Образовательная среда сегодня трактуется как "третий учитель" в поддержку педагогам и родителям, обеспечивая не просто комфорт учеников, но и служа действенным инструментом, позволяющим качественно повысить результат обучения.

С января 2022 г. в России реализуется масштабная федеральная программа капитального ремонта школ. По поручению президента РФ Владимира Путина до конца 2026 г. в рамках государственной программы "Развитие образования" отремонтируют 7,3 тыс. зданий школ. Программа предусматривает комплексный подход к проведению капитального ремонта, при котором будет проведено обновление материально-технической базы учебных учреждений, особое внимание будет уделено ремонту аварийных зданий. От Самарской области в программу включено 22 школы. В 19 общеобразовательных учреждениях ремонт завершится уже в текущем году, в трех обновление школ завершится к 2023 году.

Уникальность государственной программы в том, что родители и ученики непосредственно участвуют в формировании плана капитального ремонта. Такой подход всецело отражает идею о вовлечении родительской общественности в решение вопросов образовательной сферы и воспитания детей, предложенную и внедряемую в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при поддержке регионального министерства образования и науки.

Так, 1 сентября в селе Красный Яр распахнет двери обновленная школа, в которой обучается 1465 детей. Представитель школьного родительского комитета Оксана Блюдина высоко оценила результаты работы: "Мне очень приятно видеть, как преображается моя родная школа, где когда-то училась я, а теперь учится и моя дочь-десятиклассница. Просторные, светлые, красивые коридоры, интерьеры, выдержанные в едином стиле для каждого этажа, грамотные цветовые решения, безопасные напольные покрытия на лестницах - все это повышает настроение и у педагогов, и у ребят".

Помимо федеральной программы капитального ремонта, в регионе продолжается реализация государственной программы Самарской области по строительству, реконструкции и капитальному ремонту образовательных организаций и их инфраструктуры. К новому учебному году по ней завершается капитальный ремонт 21 школы, ремонт в спортивных залах двух сельских школ, а также их оснащение спортивным инвентарем для развития школьных спортивных клубов.

Напомним, с 2020 г. по инициативе Дмитрия Азарова в Самарской области создана общественная организация - областное родительское собрание. Глава региона отметил результаты работы областного собрания родителей: "Вы оказали огромную помощь системе образования. В том числе в решении важнейших задач, поставленных президентом, - организации горячего школьного питания". Работа в этом направлении продолжена и в 2022 г.: капитальный ремонт и оснащение пищеблоков произведены в 77 школах.

В рамках реализации мероприятий национального проекта "Образование" с 2019 г. на территории региона создано 214 центров образования и естественнонаучной и технологической направленности ("Точки роста"), из них 63 в 2022 году. Оборудовано 232 школы для внедрения цифровой образовательной среды, при этом в 2022 году из них оборудовано 84. В Новокуйбышевске 1 сентября начнет работу детский технопарк "Кванториум".

"В 2022-2023 учебном году двери для 363850 обучающихся откроют 704 образовательных организации, реализующих общеобразовательные программы, из них 684 государственных и муниципальных образовательных организации и 20 негосударственных. Большинство учеников (319051 чел.) будут обучаться в первую смену (82,7% от общего числа школьников), и во вторую смену - 44799 человек (12,3%)", - отметила Татьяна Лапшова, руководитель управления общего образования министерства образования и науки Самарской области.

41500 первоклассников перешагнут школьный порог в 2022-2023 учебном году. При этом в трех школах Самарской области (школа №7 г.о.Самара, школа №1 пос. Смышляевка м.р. Волжский, ОЦ "Южный город" пос. Придорожный м.р. Волжский) открывается более 15 первых классов. А в ОЦ "Южный город" количество первых классов впервые достигнет 28, а первый класс получит литеру "Я". Еще в трех школах (школы №№ 26, 57, 68 г.о. Самара) будет открыто свыше 10 первых классов.