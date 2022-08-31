Общеобразовательные учреждения Самарской области готовы к началу нового учебного года

В Самарской области завершается подготовка общеобразовательных учреждений к началу нового учебного года. Образовательная среда сегодня трактуется как "третий учитель" в поддержку педагогам и родителям, обеспечивая не просто комфорт учеников, но и служа действенным инструментом, позволяющим качественно повысить результат обучения.
С января 2022 г. в России реализуется масштабная федеральная программа капитального ремонта школ. По поручению президента РФ Владимира Путина до конца 2026 г. в рамках государственной программы "Развитие образования" отремонтируют 7,3 тыс. зданий школ. Программа предусматривает комплексный подход к проведению капитального ремонта, при котором будет проведено обновление материально-технической базы учебных учреждений, особое внимание будет уделено ремонту аварийных зданий. От Самарской области в программу включено 22 школы. В 19 общеобразовательных учреждениях ремонт завершится уже в текущем году, в трех обновление школ завершится к 2023 году.
Уникальность государственной программы в том, что родители и ученики непосредственно участвуют в формировании плана капитального ремонта. Такой подход всецело отражает идею о вовлечении родительской общественности в решение вопросов образовательной сферы и воспитания детей, предложенную и внедряемую в регионе по инициативе губернатора Дмитрия Азарова при поддержке регионального министерства образования и науки.
Так, 1 сентября в селе Красный Яр распахнет двери обновленная школа, в которой обучается 1465 детей. Представитель школьного родительского комитета Оксана Блюдина высоко оценила результаты работы: "Мне очень приятно видеть, как преображается моя родная школа, где когда-то училась я, а теперь учится и моя дочь-десятиклассница. Просторные, светлые, красивые коридоры, интерьеры, выдержанные в едином стиле для каждого этажа, грамотные цветовые решения, безопасные напольные покрытия на лестницах - все это повышает настроение и у педагогов, и у ребят".
Помимо федеральной программы капитального ремонта, в регионе продолжается реализация государственной программы Самарской области по строительству, реконструкции и капитальному ремонту образовательных организаций и их инфраструктуры. К новому учебному году по ней завершается капитальный ремонт 21 школы, ремонт в спортивных залах двух сельских школ, а также их оснащение спортивным инвентарем для развития школьных спортивных клубов.
Напомним, с 2020 г. по инициативе Дмитрия Азарова в Самарской области создана общественная организация - областное родительское собрание. Глава региона отметил результаты работы областного собрания родителей: "Вы оказали огромную помощь системе образования. В том числе в решении важнейших задач, поставленных президентом, - организации горячего школьного питания". Работа в этом направлении продолжена и в 2022 г.: капитальный ремонт и оснащение пищеблоков произведены в 77 школах.
В рамках реализации мероприятий национального проекта "Образование" с 2019 г. на территории региона создано 214 центров образования и естественнонаучной и технологической направленности ("Точки роста"), из них 63 в 2022 году. Оборудовано 232 школы для внедрения цифровой образовательной среды, при этом в 2022 году из них оборудовано 84. В Новокуйбышевске 1 сентября начнет работу детский технопарк "Кванториум".
"В 2022-2023 учебном году двери для 363850 обучающихся откроют 704 образовательных организации, реализующих общеобразовательные программы, из них 684 государственных и муниципальных образовательных организации и 20 негосударственных. Большинство учеников (319051 чел.) будут обучаться в первую смену (82,7% от общего числа школьников), и во вторую смену - 44799 человек (12,3%)", - отметила Татьяна Лапшова, руководитель управления общего образования министерства образования и науки Самарской области.
41500 первоклассников перешагнут школьный порог в 2022-2023 учебном году. При этом в трех школах Самарской области (школа №7 г.о.Самара, школа №1 пос. Смышляевка м.р. Волжский, ОЦ "Южный город" пос. Придорожный м.р. Волжский) открывается более 15 первых классов. А в ОЦ "Южный город" количество первых классов впервые достигнет 28, а первый класс получит литеру "Я". Еще в трех школах (школы №№ 26, 57, 68 г.о. Самара) будет открыто свыше 10 первых классов.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.