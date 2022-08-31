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Цифровое поколение таланта. Сальто на батуте, или из Тольятти — в Петербург

САМАРА. 31 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Когда родители привели шестилетнего Кирилла Пантелеева в тольяттинскую спортивную школу № 7 "Акробат", больших ставок на такой вид, как прыжки на батуте, никто из них не делал. "Просто некуда было меня девать", — говорит он. Однако уже через год он показал хороший результат на городских соревнованиях, а к своим 18-ти стал призером чемпионата мира по прыжкам на батуте и получил звание мастера спорта России международного класса в минимально раннем для этого возрасте.

Фото: предоставлено автором

"Так с ней и прыгаю"

Тольяттинскую школу батутистов по праву можно назвать родоначальницей этого вида спорта в регионе. Ее воспитанники завоевывают самые высокие награды, и Кирилл — один из тех, кто вышел на международный уровень и блестяще по сей день защищает честь Самарской области и страны на мировой арене.

"За всю жизнь у меня было два тренера, сейчас они обе — Заслуженные тренеры России, — рассказывает спортсмен. — Приняла меня в школу Людмила Павловна Бледнова, она начинала мое воспитание, и я с удовольствием ходил в ее группу. Однажды она меня спросила: "Хочешь научиться сальто?" Я, конечно, ответил: "Да!" И попал к Елене Анатольевне Дорофеевой. Так с ней и прыгаю, и это мой лучший тренер!"

Первой победой мальчика стало призовое место на городском турнире, затем — на соревнованиях ПФО, а потом уже — на российских. В 10 лет он стал первым в стране среди юниоров по прыжкам на батуте и вторым по двойному мини-трампу.

В 2017 году юного одаренного спортсмена отобрали в сборную России, и в ее составе он дважды выступал на первенстве мира в 2018 и 2019 годах, а в 2021 году — на чемпионате мира в Баку. В Азербайджане в общекомандном зачете ребята стали чемпионами мира! Тогда же Кирилл одержал победу в индивидуальных и командных соревнованиях на лично-командном первенстве России по прыжкам на батуте, прыжки на акробатической дорожке, прыжки на двойном мини-трампе в Раменском. В 2020 году тольяттинец выиграл первенство России по прыжкам на батуте и в индивидуальных, и в синхронных прыжках.

"В индивидуальных прыжках спортсмен выполняет упражнение, состоящее из десяти элементов, демонстрируя их разнообразие с вращением вперед и назад, с пируэтами и без них, — поясняет Пантелеев. — Тут нужна хорошая координация, техника и сохранение высоты прыжков. А в синхронных прыжках на батуте выступают парами также с упражнениями, состоящими из десяти элементов. Но здесь необходимо показать одинаковую комбинацию и синхронность — это самый главный момент".

В ноябре прошлого года в Баку прошел 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте. Вместе с еще тремя российскими атлетами Кирилл Пантелеев стал третьим в своей дисциплине и в командных соревнованиях. Бронзу он взял и среди юниоров на этапе Кубка мира, который прошел год назад в португальской Коимбре.

"Буду пробиваться дальше, Самару продвигать"

В июле нашему талантливому земляку было присвоено звание мастера спорта международного класса, которое дается с 18 лет, — именно столько лет Кириллу. В этом году он окончил школу и поступает в Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге.

"Просто потом планирую переезжать, буду пробиваться дальше, продвигать Самару и спорт, — говорит абитуриент. — Сейчас я на сборах в Сочи, и свободного времени не так уж и много. Но я стараюсь не пропускать какие-то турниры, которые мне интересны. Если нет возможности побывать на трибунах — смотрю онлайн-трансляции с помощью мобильного интернета МегаФона, наблюдаю за иностранными спортсменами. Еще лет 15 назад, наверное, было невозможно такое представить, а теперь благодаря мобильному интернету можно делать все: вести онлайн-трансляцию со своего выступления, читать учебники для подготовки к ЕГЭ, смотреть карты для навигации, искать советы по оказанию первой помощи при каких-то травмах — для спортсмена это имеет особое значение".

Как в Самарской области, так и в путешествиях быстрая передача данных порой жизненно необходима. У МегаФона с этих проблем нет. По итогам второго квартала 2022 года оператор получил награду за лучшую мобильную сеть в стране, набрав максимальный балл за покрытие сети и продемонстрировав самую высокую скорость мобильного интернета. Об этом говорят результаты независимых исследований международной компании Ookla®.

Цель — как дверь: если стучать, откроется

У Кирилла есть хобби. Батутист увлекается музыкой, пишет тексты и поет под творческим псевдонимом Kril Kreep, причем в разных жанрах — и поп, и рэп. Сочиняет где угодно, рифма может прилететь, даже когда просто идет по улице. Ну, а когда песня написана, и тренировка лучше идет.

"Это добавляет адреналин, и лично мне музыка в спорте помогает, — добавляет Кирилл. — Слушают знакомые, друзья. Пока я не ставлю своей целью заниматься текстами, у меня на первом плане спортивные достижения. Я считаю, если хочешь чего-то добиться, нужно верить в это, и обязательно все сбудется. Цель — это как дверь, в нее нужно всегда стучать, и когда-нибудь она, обязательно откроется".

Узнать больше о том, чем живут молодые, активные и увлеченные жители Самарской области и о том, как применяют в своем деле цифровые технологии, можно в нашем специальном проекте.

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В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)

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