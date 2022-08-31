Талантливая молодежь региона сможет принять участие в областном конкурсе "Студент года"

В сентябре стартует заявочная кампания конкурса по присуждению премии в области профессионального образования Самарской области "Студент года 2022". К участию приглашаются студенты Самарской области очной формы обучения в возрасте до 25 лет.

Развитие молодежного творчества, патриотическое воспитание молодежи, развитие социальных инициатив молодых людей - важные направления государственной молодежной политики, которая реализуется в регионе при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

О том, как будет проходить конкурс в этом году, рассказали заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев, исполнительный директор конкурса Надежда Стаценко и обладатель Гран-при областного конкурса "Студент года 2021" Полина Шацкая.

"Студент года" является визитной карточкой региона и самым ожидаемым событием в студенческой среде. В прошлом году конкурс отметил свое десятилетие. За право получить почетный титул уже поборолись более 4500 молодых людей. Проект пользуется большой популярностью среди молодежи, о чем свидетельствует ежегодный рост количества желающих принять участие в нем.

"Зарождался конкурс в 2012 году по инициативе самих студентов. Изначально с предложением провести мероприятие к руководству города обратилась Ассоциация профсоюзных организаций студентов. Дмитрий Игоревич Азаров, на тот момент занимавший пост главы города, поддержал инициативу ребят. В первый год конкурс был городским и проводился в Самаре. Сейчас мероприятие зарекомендовало себя в качестве площадки для дальнейшего развития студентов и их профессионального роста. В прошлом году конкурс объединил 80 организаций высшего и профессионального образования, на участие в нем было подано более полутора тысяч заявок", - рассказал Сергей Бурцев.

Из года в год конкурс развивается и совершенствуется. Так, в юбилейный год была запущена специальная онлайн-платформа студентгода63.рф, с помощью которой все желающие могут подавать заявки дистанционно. Еще одно масштабное новшество - введение очного этапа - способствовало не только раскрытию талантов конкурсантов, но и наиболее полной их демонстрации перед членами жюри.

"Не всегда о человеке можно узнать только лишь из портфолио. Поэтому в прошлом году мы сделали полноценный трехдневный интенсив в формате "Лидеров России". Это позволило лучше выявлять талантливых студентов. В этом году мы усовершенствовали этот формат и постараемся еще более интересно и насыщенно провести очный формат конкурса", - поделился руководитель профильного ведомства.

Конкурс является региональным этапом большого мероприятия - Российской национальной премии "Студент года". В этом году в конкурсе будет представлено 10 индивидуальных номинаций и три командные. При этом выбрать для себя наиболее интересную могут студенты как вузов, так и ссузов. Например, в номинациях "Интеллект года" и "Молодой профессионал года" ребята могут делиться своими научными познаниями и достижениями. Запланированы творческие и спортивные номинации, а также "Студенческий лидер ссуза" и "Студенческий лидер вуза".

"В ближайшее время в открытом доступе появится положение о конкурсе. Как и прежде, заявки можно заполнить онлайн. Оцениваться будет академическая успеваемость участника и достижения по конкретной заявленной номинации. Есть обязательный критерий - видеоролик. Это помогает лучше оценить участников уже на этапе отбора. Конкурсанты должны иметь коммуникативные навыки, уметь общаться, отстаивать свою точку зрения, аргументировать свою позицию", - пояснила Надежда Стаценко.

А вот нововведением текущего года станет работа чат-бота, с помощью которого можно будет получить ответы на часто задаваемые вопросы на этапе регистрации и подачи заявки.

В рамках конкурса продолжит свою работу и институт наставничества. Сейчас наставники могут не только поддерживать участников, но и помогать им с подготовкой материалов и мотивацией.

Напомним, инициатива создания Клуба "Студент года" принадлежит победителям прошлых лет. Такая идея была поддержана организаторами конкурса, и в 2020 году они стали настоящими наставниками для будущих участников. В прошлом, юбилейном, году было решено сделать объединение официальным, а включение победителей в Клуб - традицией.

"Студент года" - это настоящий социальный лифт. Победители конкурсов прошлых лет сейчас выступают соорганизаторами форума "iВолга", активно участвуют в общественной жизни региона, трудятся на ключевых должностях в органах власти, крупных федеральных организациях и в частном бизнесе. Важен не сам титул победителя, а та школа, которую проходят участники", - отметил Сергей Бурцев.

В свою очередь, обладатель Гран-при областного конкурса в 2021 году Полина Шацкая рассказала, что конкурс - это отличная возможность для студентов пообщаться со сверстниками из других городов и прокачать свои профессиональные навыки.

"Для меня прошлый год стал очень продуктивным. Я была настроена на то, чтобы интересно и продуктивно провести время на конкурсе. Чтобы доказать себе, что я могу. Моя номинация - "Интеллект года". В очном этапе нужно было представить на суд жюри самопрезентацию, затем пройти тест по истории и русскому языку. Больше всего мне понравилось состязание по ораторскому мастерству, где участник должен в течение минуты аргументированно и компетентно высказаться. Мне выпала тема "Современные атавизмы социального общества". С такой темой приходится или проигрывать, или забирать все лавры", - поделилась своими впечатлениями Полина Шацкая.

Организаторами конкурса выступают министерство образования и науки Самарской области, Совет ректоров вузов Самарской области, Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области и ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики".