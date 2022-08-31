Талантливая молодежь региона сможет принять участие в областном конкурсе "Студент года"

В сентябре стартует заявочная кампания конкурса по присуждению премии в области профессионального образования Самарской области "Студент года 2022". К участию приглашаются студенты Самарской области очной формы обучения в возрасте до 25 лет.
Развитие молодежного творчества, патриотическое воспитание молодежи, развитие социальных инициатив молодых людей - важные направления государственной молодежной политики, которая реализуется в регионе при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.
О том, как будет проходить конкурс в этом году, рассказали заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев, исполнительный директор конкурса Надежда Стаценко и обладатель Гран-при областного конкурса "Студент года 2021" Полина Шацкая.
"Студент года" является визитной карточкой региона и самым ожидаемым событием в студенческой среде. В прошлом году конкурс отметил свое десятилетие. За право получить почетный титул уже поборолись более 4500 молодых людей. Проект пользуется большой популярностью среди молодежи, о чем свидетельствует ежегодный рост количества желающих принять участие в нем.
"Зарождался конкурс в 2012 году по инициативе самих студентов. Изначально с предложением провести мероприятие к руководству города обратилась Ассоциация профсоюзных организаций студентов. Дмитрий Игоревич Азаров, на тот момент занимавший пост главы города, поддержал инициативу ребят. В первый год конкурс был городским и проводился в Самаре. Сейчас мероприятие зарекомендовало себя в качестве площадки для дальнейшего развития студентов и их профессионального роста. В прошлом году конкурс объединил 80 организаций высшего и профессионального образования, на участие в нем было подано более полутора тысяч заявок", - рассказал Сергей Бурцев.
Из года в год конкурс развивается и совершенствуется. Так, в юбилейный год была запущена специальная онлайн-платформа студентгода63.рф, с помощью которой все желающие могут подавать заявки дистанционно. Еще одно масштабное новшество - введение очного этапа - способствовало не только раскрытию талантов конкурсантов, но и наиболее полной их демонстрации перед членами жюри.
"Не всегда о человеке можно узнать только лишь из портфолио. Поэтому в прошлом году мы сделали полноценный трехдневный интенсив в формате "Лидеров России". Это позволило лучше выявлять талантливых студентов. В этом году мы усовершенствовали этот формат и постараемся еще более интересно и насыщенно провести очный формат конкурса", - поделился руководитель профильного ведомства.
Конкурс является региональным этапом большого мероприятия - Российской национальной премии "Студент года". В этом году в конкурсе будет представлено 10 индивидуальных номинаций и три командные. При этом выбрать для себя наиболее интересную могут студенты как вузов, так и ссузов. Например, в номинациях "Интеллект года" и "Молодой профессионал года" ребята могут делиться своими научными познаниями и достижениями. Запланированы творческие и спортивные номинации, а также "Студенческий лидер ссуза" и "Студенческий лидер вуза".
"В ближайшее время в открытом доступе появится положение о конкурсе. Как и прежде, заявки можно заполнить онлайн. Оцениваться будет академическая успеваемость участника и достижения по конкретной заявленной номинации. Есть обязательный критерий - видеоролик. Это помогает лучше оценить участников уже на этапе отбора. Конкурсанты должны иметь коммуникативные навыки, уметь общаться, отстаивать свою точку зрения, аргументировать свою позицию", - пояснила Надежда Стаценко.
А вот нововведением текущего года станет работа чат-бота, с помощью которого можно будет получить ответы на часто задаваемые вопросы на этапе регистрации и подачи заявки.
В рамках конкурса продолжит свою работу и институт наставничества. Сейчас наставники могут не только поддерживать участников, но и помогать им с подготовкой материалов и мотивацией.
Напомним, инициатива создания Клуба "Студент года" принадлежит победителям прошлых лет. Такая идея была поддержана организаторами конкурса, и в 2020 году они стали настоящими наставниками для будущих участников. В прошлом, юбилейном, году было решено сделать объединение официальным, а включение победителей в Клуб - традицией.
"Студент года" - это настоящий социальный лифт. Победители конкурсов прошлых лет сейчас выступают соорганизаторами форума "iВолга", активно участвуют в общественной жизни региона, трудятся на ключевых должностях в органах власти, крупных федеральных организациях и в частном бизнесе. Важен не сам титул победителя, а та школа, которую проходят участники", - отметил Сергей Бурцев.
В свою очередь, обладатель Гран-при областного конкурса в 2021 году Полина Шацкая рассказала, что конкурс - это отличная возможность для студентов пообщаться со сверстниками из других городов и прокачать свои профессиональные навыки.
"Для меня прошлый год стал очень продуктивным. Я была настроена на то, чтобы интересно и продуктивно провести время на конкурсе. Чтобы доказать себе, что я могу. Моя номинация - "Интеллект года". В очном этапе нужно было представить на суд жюри самопрезентацию, затем пройти тест по истории и русскому языку. Больше всего мне понравилось состязание по ораторскому мастерству, где участник должен в течение минуты аргументированно и компетентно высказаться. Мне выпала тема "Современные атавизмы социального общества". С такой темой приходится или проигрывать, или забирать все лавры", - поделилась своими впечатлениями Полина Шацкая.
Организаторами конкурса выступают министерство образования и науки Самарской области, Совет ректоров вузов Самарской области, Совет директоров профессиональных образовательных организаций Самарской области и ГБУ СО "Агентство по реализации молодежной политики".
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.