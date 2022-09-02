Кремень или гладиолус: узнайте себя по родительским "отмазкам"

Все мы родом из детства, где часто слышат "нет" от взрослых в самых разных вариациях. Некоторые отговорки родителей передаются из поколения в поколение и серьезно закаляют характер. В начале учебного года эти фразы, возможно, даже пригодятся.

Читайте нашу подборку "отмазок на все времена", находите свои и узнавайте, какой вы родитель.

Иногда стоит все же сказать "да". Например, просьбе о новом смартфоне, и от этого всем станет лучше. Абоненты Tele2 могут купить телефоны бренда Xiaomi со скидкой до 4 тысяч рублей. Обменять накопленные минуты по выгодному курсу: 1 минута общения = 2 рублям скидки можно только до конца сентября. Тогда родительские "отмазки" не понадобятся.