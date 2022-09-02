Кремень или гладиолус: узнайте себя по родительским "отмазкам"

Все мы родом из детства, где часто слышат "нет" от взрослых в самых разных вариациях. Некоторые отговорки родителей передаются из поколения в поколение и серьезно закаляют характер. В начале учебного года эти фразы, возможно, даже пригодятся.
Читайте нашу подборку "отмазок на все времена", находите свои и узнавайте, какой вы родитель.
Иногда стоит все же сказать "да". Например, просьбе о новом смартфоне, и от этого всем станет лучше. Абоненты Tele2 могут купить телефоны бренда Xiaomi со скидкой до 4 тысяч рублей. Обменять накопленные минуты по выгодному курсу: 1 минута общения = 2 рублям скидки можно только до конца сентября. Тогда родительские "отмазки" не понадобятся.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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