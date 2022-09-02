Студенты Самарской области присоединились к просветительскому марафону "Знание"

31 августа стартовал федеральный просветительский марафон "Знание" от российского общества "Знание". В Самарской области 1 сентября к марафону присоединились студенты вузов.

Для них были организованы прямые трансляции на нескольких площадках: в Самарском государственном университете путей сообщения, университете "МИР", Самарском государственном экономическом университете, Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского, Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики, Самарском государственном аграрном университете, Московском городском педагогическом университете (Самарский филиал), Самарском университете имени академика С.П.Королева, медицинском университете "Реавиз", Поволжском государственном университете сервиса и на базе медицинского университета.

В Поволжском государственном университете сервиса в День знаний студенты смотрели и обсуждали лекцию об одном из ключевых секторов развития российской экономики от главы корпорации "Росатом" Алексея Лихачева. Отечественная атомная промышленность по праву считается гордостью страны: несколько десятков лет назад прорывы советских ученых гремели на весь мир. Лидерские позиции в стратегически важной отрасли удается удерживать по сей день.

"Я думаю, что выступления таких известных и успешных личностей, которые вещают в рамках этого марафона, позволит ребятам с 1 курса правильно включиться в образовательную деятельность, подключиться к научным исследованиям, к акселератору, который у нас запускается, и начать разрабатывать важные для России технологические продукты", - считает ректор Поволжского государственного университета сервиса Любовь Выборнова.

"Я поддерживаю онлайн-обучение, так как это удобно, можно получить информацию из любой точки мира в максимальном количестве! Увидел возможности развиваться в совершенно разных, непредсказуемых направлениях. Хотел бы еще раз поучаствовать в таком марафоне", - поделился впечатлениями студент Иван Калмыков.

Студентка 3 курса Дарья Иванова отметила: "Для меня стало значимым событием участие в марафоне "Знание". Удалось услышать профессионалов с огромным практическим опытом, которые сегодня показали нам более легкий и понятный путь продвинуться, заниматься своим бизнесом и, возможно, в будущем стать такими же лекторами и помогать подрастающему поколению строить свою карьеру и бизнес".

2 сентября - финальный день федерального просветительского марафона "Знание", который завершится премьерой спектакля "Трудный экзамен" по пьесе автора-дебютанта, победившего в конкурсе Общества "Знание". Прямая трансляция будет доступна в социальных сетях и на сайте Российского общества "Знание".

Продолжится цикл интерактивных дискуссий студенческого сообщества с государственными деятелями, лидерами бизнеса, учеными и популяризаторами науки, специалистами медиаиндустрии в рамках Всероссийской просветительской акции "Поделись своим Знанием", которая стартовала в День знаний и продлится до 9 сентября.

От Самарской области в акции примут участие несколько спикеров, в том числе министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, депутаты Самарской губернской думы, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.