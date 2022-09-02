Студенты Самарской области присоединились к просветительскому марафону "Знание"

31 августа стартовал федеральный просветительский марафон "Знание" от российского общества "Знание". В Самарской области 1 сентября к марафону присоединились студенты вузов.
Для них были организованы прямые трансляции на нескольких площадках: в Самарском государственном университете путей сообщения, университете "МИР", Самарском государственном экономическом университете, Поволжской академии образования и искусств имени Святителя Алексия, митрополита Московского, Поволжском государственном университете телекоммуникаций и информатики, Самарском государственном аграрном университете, Московском городском педагогическом университете (Самарский филиал), Самарском университете имени академика С.П.Королева, медицинском университете "Реавиз", Поволжском государственном университете сервиса и на базе медицинского университета.
В Поволжском государственном университете сервиса в День знаний студенты смотрели и обсуждали лекцию об одном из ключевых секторов развития российской экономики от главы корпорации "Росатом" Алексея Лихачева. Отечественная атомная промышленность по праву считается гордостью страны: несколько десятков лет назад прорывы советских ученых гремели на весь мир. Лидерские позиции в стратегически важной отрасли удается удерживать по сей день.
"Я думаю, что выступления таких известных и успешных личностей, которые вещают в рамках этого марафона, позволит ребятам с 1 курса правильно включиться в образовательную деятельность, подключиться к научным исследованиям, к акселератору, который у нас запускается, и начать разрабатывать важные для России технологические продукты", - считает ректор Поволжского государственного университета сервиса Любовь Выборнова.
"Я поддерживаю онлайн-обучение, так как это удобно, можно получить информацию из любой точки мира в максимальном количестве! Увидел возможности развиваться в совершенно разных, непредсказуемых направлениях. Хотел бы еще раз поучаствовать в таком марафоне", - поделился впечатлениями студент Иван Калмыков.
Студентка 3 курса Дарья Иванова отметила: "Для меня стало значимым событием участие в марафоне "Знание". Удалось услышать профессионалов с огромным практическим опытом, которые сегодня показали нам более легкий и понятный путь продвинуться, заниматься своим бизнесом и, возможно, в будущем стать такими же лекторами и помогать подрастающему поколению строить свою карьеру и бизнес".
2 сентября - финальный день федерального просветительского марафона "Знание", который завершится премьерой спектакля "Трудный экзамен" по пьесе автора-дебютанта, победившего в конкурсе Общества "Знание". Прямая трансляция будет доступна в социальных сетях и на сайте Российского общества "Знание".
Продолжится цикл интерактивных дискуссий студенческого сообщества с государственными деятелями, лидерами бизнеса, учеными и популяризаторами науки, специалистами медиаиндустрии в рамках Всероссийской просветительской акции "Поделись своим Знанием", которая стартовала в День знаний и продлится до 9 сентября.
От Самарской области в акции примут участие несколько спикеров, в том числе министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян, министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш, министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов, врио министра спорта Самарской области Лидия Рогожинская, депутаты Самарской губернской думы, глава городского округа Самара Елена Лапушкина, заместитель министра образования и науки Самарской области - руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.