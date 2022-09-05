На I Всероссийских играх "Умный город. Живи спортом" Сбер представил цифровую платформу по управлению жилым фондом

Сбер выступил генеральным партнером I Всероссийских игр "Умный город. Живи спортом", которые проходили с 2 по 4 сентября в Саратове. Представители банка приняли участие в дискуссиях форума, посвященных цифровизации различных сфер жизни.
В ходе мероприятия банк представил разработанную своей дочерней компанией "Дома́" онлайн-платформу Doma.ai для управляющих компаний и товариществ собственников недвижимости, которая позволяет автоматизировать и оптимизировать все процессы управления жилым фондом. На стенде был продемонстрирован интерфейс платформы, обеспечивающий максимально удобное взаимодействие между жителями, диспетчерами и сотрудниками УК. Платформа поддерживает простую интеграцию с популярными сервисами в сфере домоуправления. Также на стенде гости могли узнать о дополнительных возможностях и продуктах, включая страхование ответственности УК от СберСтрахования.
"С каждым днем доступность цифровых решений в различных сферах жизни растет, и многие из этих решений разработаны Сбером, нашими дочерними компаниями и партнерами. На I Всероссийских играх "Умный город. Живи спортом" в Саратове, генеральным партнером которых является Сбер, мы представляем нашу инновационную онлайн-платформу Doma.ai. Она кардинально меняет клиентский опыт не только менеджмента управляющих компаний, но и жильцов, позволяя снизить расходы на управление жилищным фондом и при этом повысить качество предоставляемых услуг", — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
I Всероссийские игры "Умный город. Живи спортом" объединили представителей федеральной, региональной и муниципальной власти, бизнеса и некоммерческих организаций. Ключевая тема повестки — умные технологии для цифровой трансформации регионов. Была проведена широкая деловая, спортивная и культурная программа с участием членов правительства РФ и топ-менеджеров крупных компаний. В рамках спортивной программы состоялись командные и индивидуальные соревнования по 11 дисциплинам, гала-матчи по баскетболу, футболу и хоккею с участием звезд российского спорта. Сбер выставил собственную футбольную команду.
Последние комментарии
это значит что еще большее количество магазин откроют возможность оформления товара в рассрочку, круто
Молодцы что сделали так. У меня в кофейне подключен эквайринг через компанию Некст пос и оплаты проходят через терминал, плюс еще qr кодами можно будет
Вот это я предлагал ещё в начале марта: Почему упал курс рубля в 1.5 раза? Он упал, потому-что на дефолт запада по ЗВР РФ не последовало адекватной и немедленной реакции - приостановки всех контрактов на поставки в "недружественные страны" товаров, которые невозможно быстро заменить, и их продажи только по предоплате за золото (рубли, может быть, в какой-то части, за наличную валюту) по текущим рыночным ценам. Если так сделать, то рубль укрепится в разы! (ведь по ценам на газ 1$ = 3-4руб). Не "заявлять" надо, а действовать! Где немедленные распоряжения по прекращению продаж сырья за западные виртуальные фантики?
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.