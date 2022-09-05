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На I Всероссийских играх "Умный город. Живи спортом" Сбер представил цифровую платформу по управлению жилым фондом

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сбер выступил генеральным партнером I Всероссийских игр "Умный город. Живи спортом", которые проходили с 2 по 4 сентября в Саратове. Представители банка приняли участие в дискуссиях форума, посвященных цифровизации различных сфер жизни.

В ходе мероприятия банк представил разработанную своей дочерней компанией "Дома́" онлайн-платформу Doma.ai для управляющих компаний и товариществ собственников недвижимости, которая позволяет автоматизировать и оптимизировать все процессы управления жилым фондом. На стенде был продемонстрирован интерфейс платформы, обеспечивающий максимально удобное взаимодействие между жителями, диспетчерами и сотрудниками УК. Платформа поддерживает простую интеграцию с популярными сервисами в сфере домоуправления. Также на стенде гости могли узнать о дополнительных возможностях и продуктах, включая страхование ответственности УК от СберСтрахования.

"С каждым днем доступность цифровых решений в различных сферах жизни растет, и многие из этих решений разработаны Сбером, нашими дочерними компаниями и партнерами. На I Всероссийских играх "Умный город. Живи спортом" в Саратове, генеральным партнером которых является Сбер, мы представляем нашу инновационную онлайн-платформу Doma.ai. Она кардинально меняет клиентский опыт не только менеджмента управляющих компаний, но и жильцов, позволяя снизить расходы на управление жилищным фондом и при этом повысить качество предоставляемых услуг", — отметил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

I Всероссийские игры "Умный город. Живи спортом" объединили представителей федеральной, региональной и муниципальной власти, бизнеса и некоммерческих организаций. Ключевая тема повестки — умные технологии для цифровой трансформации регионов. Была проведена широкая деловая, спортивная и культурная программа с участием членов правительства РФ и топ-менеджеров крупных компаний. В рамках спортивной программы состоялись командные и индивидуальные соревнования по 11 дисциплинам, гала-матчи по баскетболу, футболу и хоккею с участием звезд российского спорта. Сбер выставил собственную футбольную команду.

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