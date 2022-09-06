МегаФон первым запустил федеральную сеть VoWiFi во всех регионах России

МегаФон первым в России внедрил оборудование для технологии Voice over WiFi во всех регионах страны. С ее помощью абоненты могут совершать и принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено.
Появление Voice over WiFi (VoWiFi) особенно актуально для новых жилых комплексов, где еще недостаточно базовых станций для качественного покрытия сети, подвальных помещений и других труднодоступных для сотового сигнала местах.
Технология позволяет использовать любой Wi‑Fi‑роутер с доступом в интернет как базовую станцию и улучшает качество голосового вызова для абонента за счет использования в сети МегаФона современных речевых кодеков Enhanced Voice Service и WB-AMR. Благодаря этим кодекам голос звучит так четко, как будто собеседник находится рядом.
Запуск VoWiFi МегаФон начал в 2020 году с Москвы. В течение двух лет технология стала доступна жителям других регионов страны. Абоненты компании в Самарской области пользуются голосовыми вызовами через Wi-Fi c октября 2021 года.
"Мы продолжаем внедрять самые актуальные технологические решения для наших абонентов. В прошлом году мы запустили федеральную сеть VoLTE, c помощью которой пользователи совершают звонки с кристально чистым звуком через мобильный интернет. Наша сеть построена таким образом, что смартфон в автоматическом режиме выбирает наилучшую беспроводную технологию связи в зависимости от местоположения: это может быть привычная голосовая связь, соединение при помощи мобильного интернета в VoLTE или, если абонент находится в труднодоступном для сотового сигнала месте, VoWiFi. Это позволяет нашим абонентам не пропустить важные звонки и всегда оставаться на связи", — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.
VoWiFi работает более чем на 450 моделях смартфонов, в том числе Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme и других производителей. Самарцы чаще всего пользуются технологией на Apple iPhone 11, Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi 9A. Для использования сервиса смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет, а в настройках устройства активирована функция VoWiFi.
Использование технологии не влияет на стоимость услуг, звонки по VoWiFi расходуют минуты из пакетов по тарифу. Соединение возможно с абонентами любых операторов.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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