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МегаФон первым запустил федеральную сеть VoWiFi во всех регионах России

САМАРА. 6 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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МегаФон первым в России внедрил оборудование для технологии Voice over WiFi во всех регионах страны. С ее помощью абоненты могут совершать и принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Появление Voice over WiFi (VoWiFi) особенно актуально для новых жилых комплексов, где еще недостаточно базовых станций для качественного покрытия сети, подвальных помещений и других труднодоступных для сотового сигнала местах.

Технология позволяет использовать любой Wi‑Fi‑роутер с доступом в интернет как базовую станцию и улучшает качество голосового вызова для абонента за счет использования в сети МегаФона современных речевых кодеков Enhanced Voice Service и WB-AMR. Благодаря этим кодекам голос звучит так четко, как будто собеседник находится рядом.

Запуск VoWiFi МегаФон начал в 2020 году с Москвы. В течение двух лет технология стала доступна жителям других регионов страны. Абоненты компании в Самарской области пользуются голосовыми вызовами через Wi-Fi c октября 2021 года.

"Мы продолжаем внедрять самые актуальные технологические решения для наших абонентов. В прошлом году мы запустили федеральную сеть VoLTE, c помощью которой пользователи совершают звонки с кристально чистым звуком через мобильный интернет. Наша сеть построена таким образом, что смартфон в автоматическом режиме выбирает наилучшую беспроводную технологию связи в зависимости от местоположения: это может быть привычная голосовая связь, соединение при помощи мобильного интернета в VoLTE или, если абонент находится в труднодоступном для сотового сигнала месте, VoWiFi. Это позволяет нашим абонентам не пропустить важные звонки и всегда оставаться на связи", — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона.

VoWiFi работает более чем на 450 моделях смартфонов, в том числе Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei, Realme и других производителей. Самарцы чаще всего пользуются технологией на Apple iPhone 11, Samsung Galaxy A12 и Xiaomi Redmi 9A. Для использования сервиса смартфон должен быть подключен к сети Wi-Fi с доступом в интернет, а в настройках устройства активирована функция VoWiFi.

Использование технологии не влияет на стоимость услуг, звонки по VoWiFi расходуют минуты из пакетов по тарифу. Соединение возможно с абонентами любых операторов.

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