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Музыка Культура

Музыканты со всей России на самарской сцене поборются за 1 млн рублей

САМАРА. 7 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре с 20 по 24 сентября пройдет Юбилейный XX Международный конкурс "Виват, Баян!", на котором соберутся музыканты со всей России и ближнего зарубежья. В этом году мероприятия конкурса посвящены 125-летию русского баяна.

Самара по праву считается родиной баяна. 20 лет назад конкурс и фестиваль "Виват, Баян!" появился именно здесь благодаря его художественному руководителю, заслуженному артисту России Сергею Войтенко. Проект успешно существует и развивается при активной поддержке Правительства Самарской области, а также меценатов, спонсоров и неравнодушных к баяну людей, как к национальному достоянию.
Учредители и организаторы конкурса: правительство Самарской области, министерство культуры Самарской области, АНО "Ассоциация развития и поддержки исполнительского искусства музыкантов Поволжья".

В этом году участников конкурса ждет четыре насыщенных конкурсных дня в 28 музыкальных категориях. Компетентное жюри — профессора российских и международных высших учебных заведений музыкального профиля выберут лучших мастеров исполнительского искусства в младших и старших возрастных группах.

Общий призовой фонд для обладателей первых премий этого года составляет рекордную сумму — 1 миллион рублей! Завоевавшие 2 и 3 места получат ценные призы.

Основные категории конкурса, в которых будут состязаться музыканты: "Классика" (солисты/ансамбли/оркестры), "Варьете" (солисты/ансамбли/оркестры), "Композиторы", "Гармонь", "Электронные инструменты", "Баян Микс", "Педагог и ученик", "Любительская".

24 сентября в 14:00 в Самарской государственной филармонии пройдет Гала-концерт с участием Сергея Войтенко и группы "БАЯН MIX" с новым мультимедийным шоу. В программе прозвучат инструментальные хиты и новые песни Сергея Войтенко.

Место проведения прослушиваний: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 104, МКТК "Дирижабль". Здесь же с 19:30 для ценителей музыки пройдут вечерние концерты. Вход свободный.

Программа: 
20 сентября — "Молодые мастера сцены": Олжас Нурланов, Павел Фомин.
21 сентября — "Виват, чемпионы!": Дмитрий Пахомов, Стефан Спасич, Сергей Шалимов, дуэт FUSION.
22 сентября — "Легенда русского баяна": заслуженный артист России Юрий Шишкин.
23 сентября — "Джаз по-нашему": Сергей Осокин, Эдуард Аханов.

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"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.

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Молодцы!

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Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!

Александр Колотило 12 мая 2016 11:14 Главный дирижер академического симфонического оркестра Самарской филармонии Михаил Щербаков празднует юбилей

Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!

Dmitry Lakotsenin 12 апреля 2016 10:20 "Волжские казаки" получили награды от Минобороны РФ за участие в военной операции в Сирии

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