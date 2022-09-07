Музыканты со всей России на самарской сцене поборются за 1 млн рублей

В Самаре с 20 по 24 сентября пройдет Юбилейный XX Международный конкурс "Виват, Баян!", на котором соберутся музыканты со всей России и ближнего зарубежья. В этом году мероприятия конкурса посвящены 125-летию русского баяна.

Самара по праву считается родиной баяна. 20 лет назад конкурс и фестиваль "Виват, Баян!" появился именно здесь благодаря его художественному руководителю, заслуженному артисту России Сергею Войтенко. Проект успешно существует и развивается при активной поддержке Правительства Самарской области, а также меценатов, спонсоров и неравнодушных к баяну людей, как к национальному достоянию.

Учредители и организаторы конкурса: правительство Самарской области, министерство культуры Самарской области, АНО "Ассоциация развития и поддержки исполнительского искусства музыкантов Поволжья".

В этом году участников конкурса ждет четыре насыщенных конкурсных дня в 28 музыкальных категориях. Компетентное жюри — профессора российских и международных высших учебных заведений музыкального профиля выберут лучших мастеров исполнительского искусства в младших и старших возрастных группах.

Общий призовой фонд для обладателей первых премий этого года составляет рекордную сумму — 1 миллион рублей! Завоевавшие 2 и 3 места получат ценные призы.

Основные категории конкурса, в которых будут состязаться музыканты: "Классика" (солисты/ансамбли/оркестры), "Варьете" (солисты/ансамбли/оркестры), "Композиторы", "Гармонь", "Электронные инструменты", "Баян Микс", "Педагог и ученик", "Любительская".

24 сентября в 14:00 в Самарской государственной филармонии пройдет Гала-концерт с участием Сергея Войтенко и группы "БАЯН MIX" с новым мультимедийным шоу. В программе прозвучат инструментальные хиты и новые песни Сергея Войтенко.

Место проведения прослушиваний: г. Самара, ул. Куйбышева, д. 104, МКТК "Дирижабль". Здесь же с 19:30 для ценителей музыки пройдут вечерние концерты. Вход свободный.

Программа:

20 сентября — "Молодые мастера сцены": Олжас Нурланов, Павел Фомин.

21 сентября — "Виват, чемпионы!": Дмитрий Пахомов, Стефан Спасич, Сергей Шалимов, дуэт FUSION.

22 сентября — "Легенда русского баяна": заслуженный артист России Юрий Шишкин.

23 сентября — "Джаз по-нашему": Сергей Осокин, Эдуард Аханов.