В Самаре дымит крыша здания бывшего Дома печати

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В среду, 7 сентября, в 16:44 пожарным поступило сообщение о задымлении в здании бывшего Дома печати на пр. Карла Маркса. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области