ТОАЗ поддержал строительство диск-гольф парка в Тольятти

ПАО "ТОАЗ" (Тольяттиазот) — один из ведущих производителей минеральных удобрений в России — помог автономной некоммерческой организации "Федерация флаинг диска Тольятти" реализовать проект "Алтиград".

Благодаря проекту в Тольятти появился открытый диск-гольф парк, в котором все желающие смогут заниматься редким для России видом спорта. Диск-гольф — это индивидуальный вид спорта, где главная задача игрока — забросить диск в корзину или мишень. Соревнуясь, игроки должны пройти расстояние от стартовой точки до цели за наименьшее количество бросков диска, а каждый последующий бросок выполняется с места остановки диска.

На создание парка для занятий диск-гольфом и покупку необходимого инвентаря проект "Алтиград" получил грант в рамках четвертого этапа грантовой программы ТОАЗа "Химия добра". Проект поддержала администрация г. о. Тольятти.

В ходе реализации проекта в парке Комсомольского района расположился первый в Самарской области стационарный диск-гольф парк, доступный всем жителям. Его торжественное открытие состоялось 8 сентября.

Новый парк станет местом для спортивного досуга горожан, позволит больше времени проводить на свежем воздухе. Диск-гольф не требует особенной подготовки и доступен людям всех возрастов, а формат гольф-площадки добавляет элемент игры и состязания. Команда "Федерации флаинг диска Тольятти" будет проводить спортивные мероприятия для горожан: бесплатные регулярные тренировки и соревнования.

"Мы рады, что проект нашел поддержку от города и ПАО "ТОАЗ". После проведенных открытых мастер-классов в детских оздоровительных лагерях, на городских массовых мероприятиях мы получили положительный отклик. Все, кто пробовал играть в диск-гольф, уходил с позитивными эмоциями и удивлением, что такой вид спорта существует. Открытый стационарный парк позволит всем желающим заниматься регулярно. Для игры достаточно 1-2 диска, 1-3 друга, и вам гарантирована 1.5-часовая прогулка на свежем воздухе, общение и соревновательная составляющая. Диск-гольф также отличная возможность для путешествий по стране. Летом можно отправиться в другой город на соревнования, где можно поиграть в диск-гольф и познакомиться с интересными людьми. В некоторых городах у игроков есть опыт участия в соревнованиях на международном уровне. Многие из диск-гольф сообщества ждут открытия парка в Тольятти, чтобы приехать на турнир. Приглашаю жителей Тольятти присоединиться к нашему сообществу", — рассказал президент АНО "Федерация флаинг диска Тольятти" Вячеслав Кузнецов.

"ПАО "ТОАЗ" всегда откликается на общественные инициативы, направленные на развитие спорта и пропаганду здорового образа жизни. Проект создания диск-гольф парка даст импульс для развития в Тольятти нового вида спорта и досуга. Проект также направлен на благоустройство территории парка Комсомольского района, где появится новая зона современного и активного отдыха. Этот вид спорта не требует специальной подготовки, поэтому доступен многим нашим горожанам. А наши профессиональные спортсмены не только получат площадку для тренировок, но и смогут вывести город на новый уровень, ведь теперь в Тольятти можно будет проводить соревнования с участием гостей из других регионов", — отметил заместитель генерального директора по технической политике ПАО "ТОАЗ" Виктор Казачков.

"Проект интересный, инициатива важная — у наших жителей должен расширяться круг возможного досуга. Я считаю, нужно создавать больше зон для активности, а парк Комсомольска позволяет это делать. Благодаря Тольяттиазоту разные виды спорта получают поддержку и развиваются в Тольятти", — прокомментировал глава администрации Комсомольского района Артем Анисимов.