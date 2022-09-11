Дмитрий Азаров поздравил жителей Самары с Днем города

Губернатор Дмитрий Азаров обратился к жителям Самары с поздравлениями по случаю Дня города.
Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с днем рождения нашего замечательного города!
Самара — это город-труженик. Став в годы Великой Отечественной войны "запасной столицей", Куйбышев внес неоценимый вклад в Великую Победу, за что был отмечен высоким званием "Город трудовой доблести".
Самара — это город-новатор. Недаром ее называют космической столицей России. Наши вузы, научные организации, всемирно известные предприятия реального сектора экономики, такие как РКЦ "Прогресс" и "ОДК-Кузнецов", а также созданный научно-образовательный центр мирового уровня "Инженерия будущего" создают основу для опережающего инновационно-технологического развития региона и страны в целом.
Самара — это город-курорт. Традиционное самарское гостеприимство, радушие и открытость горожан, наша системная работа по развитию туристического потенциала городского округа дают зримые результаты. Нашим гостям давно полюбились Грушинский фестиваль, Молодежный форум ПФО "iВолга". Из года в год растет поток туристов, все больший размах приобретают такие массовые события, как фестиваль набережных "ВолгаФест", международный фестиваль искусств "Шостакович. ХХ век" и многие другие. С огромным успехом в этом году в Самаре прошла ХХХ Юбилейная Студенческая Весна, первый фестиваль авторской музыки "САМ.ФЕСТ", ставшие настоящим праздником таланта, красоты и творческой энергии.
Дорогие земляки, я счастлив тем, что имею возможность вместе с вами обустраивать нашу любимую Самару. Уверен, что мы добьемся всех поставленных целей, научим подрастающее поколение с благодарностью и уважением относиться к родной земле, к богатому наследию, подаренному нам природой и предыдущими поколениями самарцев. Мы вместе создадим все условия для того, чтобы жители города больше узнавали о родном крае, проникались к нему любовью, становились настоящими патриотами родной земли.
Благодарю вас за поддержку в реализации наших стратегических планов, желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, мира и добра! Цвети, наша любимая Самара, радуй нас своими успехами и новыми выдающимися достижениями!
Последние комментарии
Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!
Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"
Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...
Хорошая новость