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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Клиенты Tele2 стали сдавать смартфоны по программе trade-in в 4 раза чаще

САМАРА. 12 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, проанализировал результаты программы trade-in за 8 месяцев 2022 года: клиенты сдают ежемесячно в 4 раза больше устройств, чем в 2020 году, и на 7% больше, чем в 2021 году. Чаще всего покупатели обменивают на скидку девайсы 2018 года выпуска.

Фото: предоставлено Tele2

Программа trade-in позволяет обменять старый смартфон с доплатой на новый. За счет выкупной стоимости старого смартфона клиент может оплатить до 70% от цены на новое устройство. При этом доплату за новый телефон можно оформить в кредит или рассрочку.

Чаще всего участники программы trade-in сдавали девайсы 2017–2018 года выпуска. Это модели Honor 7A, VERTEX Impress Lion, VERTEX Impress Luck. Средняя скидка, которую клиенты получили при покупке нового смартфона, составила 30%. Кроме того, абоненты компании могут воспользоваться дополнительной скидкой в рамках акции "Комбо в салонах связи Tele2". Подробнее о ее правилах можно узнать на сайте.

Топ-5 популярных смартфонов, купленных по программе trade-in в 2022 году, выглядит следующим образом:

1. Xiaomi Redmi 9A 32GB

2. Samsung Galaxy A03 Core

3. Xiaomi Redmi 9 °C 128GB

4. Samsung Galaxy A02

5. Xiaomi Redmi Note 10S 128GB

При этом наиболее активно программой пользуются жители Москвы и Московской области, Ленинградской области, республики Татарстан, Краснодарского и Красноярского краев.

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