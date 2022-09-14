В Самаре ликвидировали пожар в колледже железнодорожного транспорта

В среду, 14 сентября, примерно в 15:40, начался пожар в Самарском колледже железнодорожного транспорта на Комсомольской площади, 24 в Самаре. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару присвоили повышенный ранг сложности "№ 2". На борьбу с огнем направили 109 человек и 39 единиц техники. В 16:14 пожар ликвидировали на площади 20 кв. м.

Погибших и пострадавших нет. В целях безопасности до прибытия огнеборцев из здания эвакуировали 100 человек.

Причину пожара устанавливают.