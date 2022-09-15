Разработка ученых Самарского университета им. Королева удешевит пластические операции на черепе

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева совместно с коллегами из Самарского государственного медицинского университета разработают для медучреждений установку, которая позволит значительно снизить стоимость краниопластики — пластических операций по исправлению дефектов черепа, возникающих в результате черепно-мозговых травм или после нейрохирургических операций.
С помощью этой установки можно будет прямо в медучреждении оперативно создавать персонифицированные, то есть предназначенные для конкретного пациента, титановые имплантаты, изготавливая их более дешевым способом — методом инкрементального формообразования из листовых титановых заготовок. Данный проект стал победителем конкурса программы "УМНИК" и получил финансовую поддержку Фонда содействия инновациям.
"В настоящее время персонифицированные титановые имплантаты для замещения недостающих частей костной ткани, как правило, изготавливаются с помощью аддитивных технологий — на дорогостоящих 3D-принтерах и из недешевого титанового порошка, который стоит примерно в 7-8 раз дороже, чем аналогичный по весу титановый лист. Кроме того, для обслуживания оборудования 3D-печати требуются высококвалифицированные специалисты, что делает нерентабельным для лечебного учреждения приобретение, обслуживание и использование такого оборудования — поэтому имплантаты врачам приходится заказывать на специализированном предприятии. Разрабатываемая нами более дешевая и простая в управлении установка будет использовать технологию инкрементального формообразования и листовой титан, что позволит прямо в медучреждении изготавливать персонифицированные имплантаты с меньшей себестоимостью, делая их, таким образом, более доступными для пациентов. C программным обеспечением на этой установке после прохождения соответствующего обучения смогут работать даже сотрудники медучреждения", — рассказал руководитель проекта Илья Петров, инженер кафедры обработки металлов давлением Института авиационной и ракетно-космической техники Самарского университета им. Королева.
В качестве сырья предполагается использовать листы отечественного титанового сплава марки ВТ6, широко применяемого в авиационно-космической промышленности России. Технология инкрементального формообразования заключается в поэтапном локальном деформировании отдельных частей листовой заготовки по заданной программе. Деталь изготавливается за счет перемещения инструмента по заданному контуру — по заготовке как будто бы передвигается слаженная команда миниатюрных роботов-кузнецов, которые пошагово и с абсолютной точностью деформируют заготовку согласно указаниям программы. Самарские ученые предлагают, чтобы обработка детали шла синхронно с обеих сторон, одновременно двумя "командами роботов". Главное — определить необходимый алгоритм обработки.
"Инновационность разрабатываемого комплекса заключается в том, что оба деформирующих инструмента, основной и вспомогательный, будут выполнены в виде миниатюрных трехосевых манипуляторов с тем же принципом управления, что и на современных 3D-принтерах. Вспомогательный инструмент обеспечит деформацию с обратной стороны заготовки, благодаря чему точность изготовления изделия будет сопоставима с точностью работы современных 3D-принтеров. Использование данной схемы позволит создать компактное устройство, которое можно будет установить на обычном письменном столе", — отметил Илья Петров.
По его словам, подобных медицинских устройств ни в России, ни в мире пока нет, и в перспективе ученые планируют запатентовать свою разработку. По предварительным расчетам, стоимость установки будет составлять примерно 3 млн рублей. Самый дешевый 3D-принтер, позволяющий изготавливать титановые персонифицированные имплантаты, стоит сейчас порядка 7,5 млн рублей. Экспериментальную модель установки планируется создать до конца 2022 года.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.