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Оператор билайн в честь 30-летия назовет 30 базовых станций именами сотрудников

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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15 сентября 2022 года билайн празднует 30-летие. Старейший телеком-оператор России был основан в 1992 году Дмитрием Зиминым.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Компания отпразднует свой юбилей необычной акцией: в компании решили дать имена сотрудников базовым станциям. Теперь инфраструктурные объекты по всей стране будут названы в честь 30 сотрудников, которые работают в компании более 20 лет. А сама акция станет доброй юбилейной традицией билайна.

"30 лет — это очень серьезный возраст. В России по историческим причинам мало какие компании могут похвастаться таким опытом, а в нашей отрасли — высокие технологии, IT, телеком — это и вовсе уникальный случай. Для меня абсолютно очевидно, что сила любой компании заключается в ее сотрудниках. Поэтому и праздновать такой юбилей мы могли только так — с упором на сотрудников. Мы очень гордимся сотрудниками, которые остаются верны нашей компании на протяжении такого длительного времени. Базовые станции, которые будут названы в их честь, — это не просто красивый жест, это символ устойчивости, силы и успешности нашей компании. В центре внимания которой всегда были люди", — отметил генеральный директор билайна Александр Торбахов.

Прочитать истории и воспоминания некоторых сотрудников, которые получили необычный подарок, можно на праздничном сайте, приуроченном к 30-летию компании, а также узнать о конкурсах и акциях, которые компания проводит в честь дня рождения.

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