Оператор билайн в честь 30-летия назовет 30 базовых станций именами сотрудников

15 сентября 2022 года билайн празднует 30-летие. Старейший телеком-оператор России был основан в 1992 году Дмитрием Зиминым.
Компания отпразднует свой юбилей необычной акцией: в компании решили дать имена сотрудников базовым станциям. Теперь инфраструктурные объекты по всей стране будут названы в честь 30 сотрудников, которые работают в компании более 20 лет. А сама акция станет доброй юбилейной традицией билайна.
"30 лет — это очень серьезный возраст. В России по историческим причинам мало какие компании могут похвастаться таким опытом, а в нашей отрасли — высокие технологии, IT, телеком — это и вовсе уникальный случай. Для меня абсолютно очевидно, что сила любой компании заключается в ее сотрудниках. Поэтому и праздновать такой юбилей мы могли только так — с упором на сотрудников. Мы очень гордимся сотрудниками, которые остаются верны нашей компании на протяжении такого длительного времени. Базовые станции, которые будут названы в их честь, — это не просто красивый жест, это символ устойчивости, силы и успешности нашей компании. В центре внимания которой всегда были люди", — отметил генеральный директор билайна Александр Торбахов.
Прочитать истории и воспоминания некоторых сотрудников, которые получили необычный подарок, можно на праздничном сайте, приуроченном к 30-летию компании, а также узнать о конкурсах и акциях, которые компания проводит в честь дня рождения.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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