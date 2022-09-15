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"Твоя история с билайном": компания проводит конкурс в честь своего 30-летия с главным призом в миллион рублей

САМАРА. 15 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Наверняка у каждого есть история одного важного звонка или неожиданной SMS, которые невероятным образом повлияли на ход событий и остались в памяти на всю жизнь. Именно такими историями билайн призывает поделиться своих клиентов — с 15 сентября на сайте оператора стартовал конкурс "Твоя история с билайном", посвященный 30-летнему юбилею компании.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Сбор рассказов о том, какую роль билайн сыграл в вашей жизни или жизни ваших друзей и близких, продлится до 6 октября. Специальная анкета доступна по ссылке beeline.ru/30let/konkurs — каждый наш клиент может заполнить ее на сайте и отправить текст своей истории с билайном.

150 лучших историй, отобранных нашим компетентным жюри, будут опубликованы здесь же, на сайте проекта. Все желающие смогут отдать свой голос за наиболее понравившиеся истории — народное голосование начнется 10 октября и продлится ровно одну неделю.

По итогам голосования в полуфинал "Твоей история с билайном" выйдут 30 авторов, а режиссерские группы конкурса помогут им доработать свои рассказы для их публичной презентации перед жюри.

В суперфинал конкурса, который пройдет в Москве 8 декабря, попадут пять историй. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающей истории — ее снова выберет жюри — получит один миллион рублей.

Конкурс "Твоя история с билайном" уже начался. Все подробности на сайте beeline.ru/30let/konkurs.

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