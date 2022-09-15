"Твоя история с билайном": компания проводит конкурс в честь своего 30-летия с главным призом в миллион рублей

Наверняка у каждого есть история одного важного звонка или неожиданной SMS, которые невероятным образом повлияли на ход событий и остались в памяти на всю жизнь. Именно такими историями билайн призывает поделиться своих клиентов — с 15 сентября на сайте оператора стартовал конкурс "Твоя история с билайном", посвященный 30-летнему юбилею компании.
Сбор рассказов о том, какую роль билайн сыграл в вашей жизни или жизни ваших друзей и близких, продлится до 6 октября. Специальная анкета доступна по ссылке beeline.ru/30let/konkurs — каждый наш клиент может заполнить ее на сайте и отправить текст своей истории с билайном.
150 лучших историй, отобранных нашим компетентным жюри, будут опубликованы здесь же, на сайте проекта. Все желающие смогут отдать свой голос за наиболее понравившиеся истории — народное голосование начнется 10 октября и продлится ровно одну неделю.
По итогам голосования в полуфинал "Твоей история с билайном" выйдут 30 авторов, а режиссерские группы конкурса помогут им доработать свои рассказы для их публичной презентации перед жюри.
В суперфинал конкурса, который пройдет в Москве 8 декабря, попадут пять историй. Все пять финалистов получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающей истории — ее снова выберет жюри — получит один миллион рублей.
Конкурс "Твоя история с билайном" уже начался. Все подробности на сайте beeline.ru/30let/konkurs.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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