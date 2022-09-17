Обучающиеся Самарской области в числе победителей X Национального чемпионата "Молодые профессионалы"

В Саранске объявили результаты финала X Национального чемпионата "Молодые профессионалы". В числе победителей — обучающиеся Самарской области.

Золотую медаль в компетенции "Физическая культура, спорт и фитнес" завоевала студентка Тольяттинского социально-педагогического колледжа Алина Абакарова. В компетенции "Хлебопечение" серебро у Вероники Беловой из Самарского торгово-экономического колледжа. Бронзой отмечены работы студента Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа Никиты Агапова в компетенции "Машинное обучение и большие данные" и Анастасии Егоровой из нефтегорской школы № 1 в компетенции "Промышленный дизайн — Юниоры". Еще три медальона "За профессионализм" в компетенциях "Промышленная автоматика", "Визуальный мерчендайзинг" и "Рекрутинг" у студентов Колледжа технического и художественного образования г. Тольятти, Самарского машиностроительного и Тольяттинского социально-педагогического колледжей.

Ранее (с 10 марта по 25 апреля) 88 обучающихся Самарской области принимали участие в отборочных и итоговых соревнованиях, приравненных к финалу X Национального чемпионата "Молодые профессионалы" по 75 компетенциям. Для Самарской области, давшей в 2013 году старт конкурсам профессионального мастерства такого формата в России, данный этап стал самым результативным. Команда завоевала три золотые, две серебряные, восемь бронзовых медалей и пятнадцать медальонов "За профессионализм".

Таким образом, всего по итогам юбилейного чемпионатного периода в копилке команды Самарской области четыре золотые, три серебряные, десять бронзовых медалей и восемнадцать медальонов "За профессионализм". Годом ранее молодые профессионалы Самарской области завоевали одну золотую, пять серебряных, семь бронзовых медалей и десять медальонов "За профессионализм".

Высокие результаты представителей Самарской области стали возможными, в том числе, благодаря личному вниманию Губернатора Дмитрия Азарова к развитию и модернизации программ профессионального образования. По инициативе Главы региона 2019 год был объявлен Годом СПО, многие профильные учреждения были капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием. Эта работа продолжается в рамках национального проекта "Образование", в 2020–2021 годах было создано 18 мастерских в 4-х образовательных организациях, в 2022 году создано еще 12 мастерских в 5 образовательных учреждениях региона. Открывающиеся мастерские, новая техника и оборудование помогают студентам готовиться к чемпионатам профессионального мастерства и проведению демонстрационных экзаменов.