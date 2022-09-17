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Образование Общество

Обучающиеся Самарской области в числе победителей X Национального чемпионата "Молодые профессионалы"

САМАРА. 17 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Саранске объявили результаты финала X Национального чемпионата "Молодые профессионалы". В числе победителей — обучающиеся Самарской области.

Золотую медаль в компетенции "Физическая культура, спорт и фитнес" завоевала студентка Тольяттинского социально-педагогического колледжа Алина Абакарова. В компетенции "Хлебопечение" серебро у Вероники Беловой из Самарского торгово-экономического колледжа. Бронзой отмечены работы студента Тольяттинского индустриально-педагогического колледжа Никиты Агапова в компетенции "Машинное обучение и большие данные" и Анастасии Егоровой из нефтегорской школы № 1 в компетенции "Промышленный дизайн — Юниоры". Еще три медальона "За профессионализм" в компетенциях "Промышленная автоматика", "Визуальный мерчендайзинг" и "Рекрутинг" у студентов Колледжа технического и художественного образования г. Тольятти, Самарского машиностроительного и Тольяттинского социально-педагогического колледжей.

Ранее (с 10 марта по 25 апреля) 88 обучающихся Самарской области принимали участие в отборочных и итоговых соревнованиях, приравненных к финалу X Национального чемпионата "Молодые профессионалы" по 75 компетенциям. Для Самарской области, давшей в 2013 году старт конкурсам профессионального мастерства такого формата в России, данный этап стал самым результативным. Команда завоевала три золотые, две серебряные, восемь бронзовых медалей и пятнадцать медальонов "За профессионализм".

Таким образом, всего по итогам юбилейного чемпионатного периода в копилке команды Самарской области четыре золотые, три серебряные, десять бронзовых медалей и восемнадцать медальонов "За профессионализм". Годом ранее молодые профессионалы Самарской области завоевали одну золотую, пять серебряных, семь бронзовых медалей и десять медальонов "За профессионализм".
Высокие результаты представителей Самарской области стали возможными, в том числе, благодаря личному вниманию Губернатора Дмитрия Азарова к развитию и модернизации программ профессионального образования. По инициативе Главы региона 2019 год был объявлен Годом СПО, многие профильные учреждения были капитально отремонтированы и оснащены современным оборудованием. Эта работа продолжается в рамках национального проекта "Образование", в 2020–2021 годах было создано 18 мастерских в 4-х образовательных организациях, в 2022 году создано еще 12 мастерских в 5 образовательных учреждениях региона. Открывающиеся мастерские, новая техника и оборудование помогают студентам готовиться к чемпионатам профессионального мастерства и проведению демонстрационных экзаменов.

Национальный финал "Молодые профессионалы" — самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди школьников и студентов профессиональных образовательных организаций в возрасте от 10 до 23 лет. Первенство ежегодно проходит в рамках реализации федерального проекта "Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)", входящего в национальный проект "Образование".

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СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

Антон Задворнов 29 декабря 2017 13:33 Самарский университет получит лишь 135 млн руб. на повышение конкурентоспособности

Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.

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