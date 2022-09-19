Каждый второй россиянин отдал либо планирует отдать своего ребенка в класс или школу с углубленным изучением отдельных предметов. Почти для половины родителей зачисление ребенка в такие класс или школу - дело принципа, свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховыми компаниями "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь". Решение о выборе школы родители предпочитают принимать заранее, в этом им могут помочь и генетические тесты, выявляющие способности и таланты ребенка.
Более половины россиян (58%) отдали либо планируют отдать своего ребенка в будущем в школу или класс с углубленным изучением отдельных предметов или общей программы на продвинутом уровне. В частности, каждый пятый - в первый класс (20%), четверть - после окончания начальной школы (24%), а каждый восьмой (12%) - по окончании средних классов.
Из числа россиян, чей ребенок уже учится в специализированных классе или школе (таковых 50%), 32% отдали ребенка в известную, считающуюся элитной общеобразовательную школу, куда нужно специально поступать, 19% - в школу с углубленным изучением иностранного языка, 15% - в спортивную школу / класс, 14% - в физико-математическую школу / класс, 9% - в школу с уклоном в гуманитарные науки, 8% - в школу с уклоном в естественные науки.
На планы родителей касательно выбора класса или школы для ребенка серьезно влияет их собственное образование. Из числа участников опроса, окончивших обычную общеобразовательную школу, менее половины (41%) отдали либо планируют отдать ребенка в специализированные класс или школу, в то время как среди респондентов - выпускников спецшкол таковых 75%.
Абсолютное большинство опрошенных родителей, чьи дети уже учатся либо только планируют учиться в специализированных классе или школе (96%), целенаправленно готовили либо будут готовить ребенка к поступлению. В частности, почти треть (31%) наняли либо собираются нанять репетитора, 30% опрошенных отправили либо отправят ребенка на очные подготовительные курсы, 19% - на онлайн-курсы. У 14% опрошенных родителей ребенок готовился либо будет готовиться самостоятельно.
Расходы большинства родителей на подготовку к поступлению ребенка в специализированные класс или школу не превышают 30 тыс. рублей. В частности, 29% потратили либо собираются потратить до 10 тыс. рублей, 25% - 10-20 тыс. рублей, 20% - 20-30 тыс. рублей. Расходы 17% составили либо составят 30-50 тыс. рублей. О более крупных тратах рассказали 8% респондентов.
Как минимум каждый второй родитель (58%) убежден, что высокое место школы в рейтингах или сложившееся общественное мнение о ней дают гарантию высокого качества образования. Почти столько же (56%) полагают, что в школах с углубленным изучением отдельных предметов работают лучшие представители своей профессии. Лишь каждый четвертый родитель (25%) считает, что гарантия получения хорошего образования - не статус школы, а мотивация ребенка к учебе и наличие в школе неравнодушных учителей, способных привить любовь к своему предмету.
Почти половина опрошенных родителей (47%) указали, что для них принципиально, чтобы их ребенок учился в школе с углубленным изучением отдельных предметов или с углубленной образовательной программой. В их числе 53% выпускников спецшкол и 39% респондентов, окончивших обычную школу.
Для 28% родителей статус школы, в которой учится или будет учиться их ребенок, "абсолютно не принципиален". Такой позиции придерживаются преимущественно те, кто отрицательно ответил на вопрос, "дают ли гарантию высокого качества образования высокое место школы в рейтингах или общественное мнение о школе".
"Современные родители все чаще выбирают школу, опираясь не на близость к дому, а на возможности, которые школа может дать ребенку. Больше половины опрошенных нами родителей считают, что прежде, чем выбирать школу, необходимо заранее определить таланты и склонности ребенка. Каждый третий респондент с таким мнением проводил либо планирует провести генетический тест на определение способностей ребенка, а 44% изучают этот вопрос, - говорит руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК "Росгосстрах Жизнь" Гульнара Орлова. - При помощи генетических тестов можно выявить эмоциональные и поведенческие особенности ребенка, определить его способности и таланты, потенциал физической активности и другие особенности. На основе результатов теста можно составить грамотный рацион питания для эффективной работы мозга, учесть такие факторы, как пищевая непереносимость, определить, какие требуются витамины и биодобавки, принять решение о наиболее подходящих спортивных секциях, в которых лучше всего могут проявиться спортивные способности ребенка".
В продуктовых линейках страховых компаний "Росгосстрах Жизнь" и "Росгосстрах" есть сервисы "Таланты и способности" и "Питание", позволяющие выявить генетические особенности у детей. Оформить программы с генетическим чекапом можно у агентов СК "Росгосстрах". Стоимость такого чекапа от 6900 рублей.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.