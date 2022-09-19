Каждый второй россиянин отдал либо планирует отдать своего ребенка в класс или школу с углубленным изучением отдельных предметов. Почти для половины родителей зачисление ребенка в такие класс или школу - дело принципа, свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховыми компаниями "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь". Решение о выборе школы родители предпочитают принимать заранее, в этом им могут помочь и генетические тесты, выявляющие способности и таланты ребенка.

Более половины россиян (58%) отдали либо планируют отдать своего ребенка в будущем в школу или класс с углубленным изучением отдельных предметов или общей программы на продвинутом уровне. В частности, каждый пятый - в первый класс (20%), четверть - после окончания начальной школы (24%), а каждый восьмой (12%) - по окончании средних классов.

Из числа россиян, чей ребенок уже учится в специализированных классе или школе (таковых 50%), 32% отдали ребенка в известную, считающуюся элитной общеобразовательную школу, куда нужно специально поступать, 19% - в школу с углубленным изучением иностранного языка, 15% - в спортивную школу / класс, 14% - в физико-математическую школу / класс, 9% - в школу с уклоном в гуманитарные науки, 8% - в школу с уклоном в естественные науки.

На планы родителей касательно выбора класса или школы для ребенка серьезно влияет их собственное образование. Из числа участников опроса, окончивших обычную общеобразовательную школу, менее половины (41%) отдали либо планируют отдать ребенка в специализированные класс или школу, в то время как среди респондентов - выпускников спецшкол таковых 75%.

Абсолютное большинство опрошенных родителей, чьи дети уже учатся либо только планируют учиться в специализированных классе или школе (96%), целенаправленно готовили либо будут готовить ребенка к поступлению. В частности, почти треть (31%) наняли либо собираются нанять репетитора, 30% опрошенных отправили либо отправят ребенка на очные подготовительные курсы, 19% - на онлайн-курсы. У 14% опрошенных родителей ребенок готовился либо будет готовиться самостоятельно.

Расходы большинства родителей на подготовку к поступлению ребенка в специализированные класс или школу не превышают 30 тыс. рублей. В частности, 29% потратили либо собираются потратить до 10 тыс. рублей, 25% - 10-20 тыс. рублей, 20% - 20-30 тыс. рублей. Расходы 17% составили либо составят 30-50 тыс. рублей. О более крупных тратах рассказали 8% респондентов.

Как минимум каждый второй родитель (58%) убежден, что высокое место школы в рейтингах или сложившееся общественное мнение о ней дают гарантию высокого качества образования. Почти столько же (56%) полагают, что в школах с углубленным изучением отдельных предметов работают лучшие представители своей профессии. Лишь каждый четвертый родитель (25%) считает, что гарантия получения хорошего образования - не статус школы, а мотивация ребенка к учебе и наличие в школе неравнодушных учителей, способных привить любовь к своему предмету.

Почти половина опрошенных родителей (47%) указали, что для них принципиально, чтобы их ребенок учился в школе с углубленным изучением отдельных предметов или с углубленной образовательной программой. В их числе 53% выпускников спецшкол и 39% респондентов, окончивших обычную школу.

Для 28% родителей статус школы, в которой учится или будет учиться их ребенок, "абсолютно не принципиален". Такой позиции придерживаются преимущественно те, кто отрицательно ответил на вопрос, "дают ли гарантию высокого качества образования высокое место школы в рейтингах или общественное мнение о школе".

"Современные родители все чаще выбирают школу, опираясь не на близость к дому, а на возможности, которые школа может дать ребенку. Больше половины опрошенных нами родителей считают, что прежде, чем выбирать школу, необходимо заранее определить таланты и склонности ребенка. Каждый третий респондент с таким мнением проводил либо планирует провести генетический тест на определение способностей ребенка, а 44% изучают этот вопрос, - говорит руководитель управления по развитию страховых продуктов и сервисов СК "Росгосстрах Жизнь" Гульнара Орлова. - При помощи генетических тестов можно выявить эмоциональные и поведенческие особенности ребенка, определить его способности и таланты, потенциал физической активности и другие особенности. На основе результатов теста можно составить грамотный рацион питания для эффективной работы мозга, учесть такие факторы, как пищевая непереносимость, определить, какие требуются витамины и биодобавки, принять решение о наиболее подходящих спортивных секциях, в которых лучше всего могут проявиться спортивные способности ребенка".

В продуктовых линейках страховых компаний "Росгосстрах Жизнь" и "Росгосстрах" есть сервисы "Таланты и способности" и "Питание", позволяющие выявить генетические особенности у детей. Оформить программы с генетическим чекапом можно у агентов СК "Росгосстрах". Стоимость такого чекапа от 6900 рублей.