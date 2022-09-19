Банк "Открытие" начал перевод роботов на российскую платформу PIX Robotics

В ближайших планах "Открытия" конвертировать более 300 роботов и перевести созданную отказо- и катастрофоустойчивую архитектуру на российские технологические решения.

В штаб-квартире банка "Открытие" на Большой Ордынке состоялась новая встреча лидеров цифровой трансформации бизнеса на тему импортозамещения RPA-систем. Опытом проектов миграции на отечественные платформы поделились ГМК "Норильский никель", ООО "ЦТР "Некст" (ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат"), ПАО "Ростелеком", эксперты банка "Открытие", представители интегратора iFellow и вендоров Primo RPA, PIX Robotics, Sherpa RPA. В дискуссии также приняли участие представители ПАО "Трубная металлургическая компания", Группы НЛМК, Газпромбанка, интеграторов GlowByte, DM Solutions и др.

Эксперты банка "Открытие" объявили о завершении пилотных проектов с ведущими вендорами отечественных платформ RPA (Primo, Sherpa, PIX, Robin) и старте миграции иностранных RPA-систем на одно из выбранных целевых решений — PIX Robotics.

"В июле мы начали обучение сотрудников Центров роботизации и Центра компетенций и к 1 октября должны перейти на использование российского RPA решения. На текущий момент 2/3 роботов, самые важные из них, уже в стадии перевода и будут перенесены на целевую отечественную систему до конца года", — сообщила старший вице-президент, заместитель руководителя операционного блока банка "Открытие" Оксана Апейкина.

По словам руководителя службы технологий операционных процессов банка "Открытие" Александра Мусихина, около 70% кода роботов автоматически конвертируется на российское решение за счет конвертора от PIX Robotics. "Параллельно переходу на новые платформы решаются вопросы увеличения серверных мощностей, идет обновление методологии и рефакторинг кастомных библиотек, внедряются компоненты отказоустойчивой архитектуры", — уточнил он.

В ходе мероприятия эксперты банка "Открытие" и PIX Robotics анонсировали разработку нового совместного продукта PIX ENTERPRISE TRANSFORMATION (PIX ET), позволяющего эффективно управлять процессами, ресурсами и цифровой трансформацией в компаниях.

PIX ET совместно с фокус-группой банка "Открытие" объединит инструменты анализа, оптимизации и трансформации. Он будет включать модули роботизации процессов, анализа и управления ими, развития и вовлечения сотрудников, а также единый портал, позволяющий объединить компоненты модулей. Все модули нового продукта специалисты вендора и банка планируют реализовать к концу 2023 года.

Участники мероприятия отметили в положительном ключе появление новых продуктов и развитие технологии RPA на российском рынке, как сигнал, что российский рынок не стагнирует, а напротив принял вызов и развивается. "Сформировался круг лидеров (вендоров, интеграторов, клиентов) миграции RPA, которые сейчас во многом определяют дальнейшие пути развития технологии в России. Передовые компании на рынке активно идут по пути миграции роботов на отечественные RPA. Им достаются все трудности первопроходца, но и признание рынка: на основе их опыта уже удаётся создать конкретные "дорожные карты" для тех, кто будет двигаться следом", — отметил руководитель практики RPA компании iFellow Глеб Леонов.