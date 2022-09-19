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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Tele2 добавила в тарифы для корпоративных клиентов возможность запустить рекламу через Яндекс Бизнес

САМАРА. 19 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2, российский оператор мобильной связи, интегрировал сервис Яндекс Бизнес во все тарифы для корпоративных клиентов. Предприниматели получат 3 000 бонусных рублей на запуск первой рекламной кампании и смогут самостоятельно продвигать свой бизнес в сети без привлечения специалистов по маркетингу. Предложение доступно для новых и действующих клиентов Tele2, которые раньше не запускали рекламу через Яндекс Бизнес или делали это больше года назад.

Фото: предоставлено Tele2

Tele2 дополнила В2В-тарифы рекламными возможностями сервиса Яндекс Бизнес, которые помогут предпринимателям в привлечении новых клиентов. Владельцам бизнеса не нужно нанимать специалистов по рекламе, обращаться в агентство или тратить время на сложные настройки в интернете. Сервис запускает рекламу автоматически: он анализирует целевую аудиторию, создает объявления и размещает их на релевантных площадках: в поиске Яндекса и на сайтах партнеров. Предприниматели, которые ведут бизнес офлайн, также получают продвижение в Яндекс Картах, чтобы покупатели могли быстрее найти организацию, связаться с ней и построить маршрут.

Яндекс Бизнес умеет продвигать сайт, страницу в социальной сети, Telegram-канал или профиль компании в Яндекс Картах. Если у бизнеса есть свой интернет-магазин, то сервис автоматически возьмет информацию о товарах и услугах с сайта и сделает из них объявления.

Пользователи смогут увидеть данные об эффективности рекламной кампании в личном кабинете: информацию о количестве просмотров и переходов с объявлений, а также действиях потенциальных клиентов. Например, сколько людей построили маршрут, позвонили в компанию или оставили заявку.

Стоимость рекламы рассчитывается автоматически и зависит от специфики бизнеса. В среднем рекомендуемый бюджет начинается от 3 000 рублей в месяц. Запустить рекламу можно на 3, 6 или 12 месяцев. Яндекс Бизнес предлагает три варианта бюджета (минимальный, оптимальный, максимальный), при этом рекламодатель может выбрать свой. Система рассчитает прогноз по объему аудитории, которую потенциально получится привлечь за данный период. Дополнительно к рекламному бюджету корпоративные абоненты Tele2 единоразово получат 3 000 бонусных рублей. Для этого необходимо настроить и активировать оффер в личном кабинете на сайте оператора, получить промокод и оплатить стоимость основной рекламной кампании.

Мария Чинкова, директор по развитию корпоративного бизнеса Tele2:

"Мы предлагаем клиентам продукты, которые максимально отвечают их потребностям, а успешные коллаборации с эффективными сервисами позволяют расширить пул лучших решений. Партнерская программа Tele2 и Яндекс Бизнеса поможет нашим абонентам настроить эффективную рекламу при участии персонального менеджера".

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