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Пять кинотеатров в одном доме — Wink представляет акцию "5-в-1"

САМАРА. 20 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Wink (цифровой видеосервис "Ростелекома") проводит акцию "5-в-1" — это отличная возможность оформить единую подписку на пять топовых онлайн-кинотеатров по цене в два раза ниже, чем общая стоимость подключения каждого из них по отдельности. Принять участие в акции "5-в-1" и сохранить выгодный тариф на будущее можно только до 31 декабря 2022 года. А еще все новые подписчики до 31 октября могут протестировать преимущества предложения — две недели доступны бесплатно.

"Подписка "5-в-1" открывает возможность смотреть самые лучшие проекты пяти онлайн-кинотеатров. Преимущество нашего предложения не только в цене, но и в том, что не надо заводить и оплачивать пять аккаунтов на разных площадках. "5-в-1" это еще и наш бесплатный сервис мультискрин — он делает контент доступным под одним аккаунтом на пяти экранах (телевизора, планшета, смартфона, ноутбука в любых комбинациях). Сразу пять кинотеатров будут представлены на экране домашнего телевизора или мобильного устройства. Наша акция "5-в-1" логично вписывается в стратегию развития Wink как цифрового маркетплейса, на котором доступен самый качественный и легальный контент для российского зрителя", — отметил директор по развитию видеосервиса Wink Антон Володькин.

Обладателям подписки "5-в-1" в общей сложности будет доступно более 50 тыс. фильмов и эпизодов сериалов, а также телеканалы. Свои коллекции подписчикам открывают Wink (более 25 тыс. фильмов и сериалов), more.tv (7 тыс. фильмов и сериалов), "Кинопоиск" (самые топовые фильмы и сериалы онлайн-кинотеатра), Start (5 тыс. фильмов и сериалов), ViP+viju (шесть тематических телеканалов, 1,5 тыс. фильмов и сериалов).

Таким образом, можно будет в любое удобное время и без рекламы смотреть такие нашумевшие проекты как "Батя", "The Тёлки" и "Стая" (Wink), "Чики", "Трудные подростки" и "Рассказ служанки" (more.tv), "Топи", "Пищеблок" и "Последний министр" ("Кинопоиск"), "Содержанки", "Вампиры средней полосы" и "Контейнер" (Start), телеканалы ViP Premiere, ViP Megahit и ViP Serial, а также сериалы "Доктор Хаус", "Ликвидация" и "Новый Папа" (ViP+viju). В подписке представлен самый разнообразный контент для детей и подростков — кино, сериалы, мультфильмы, включая как советскую классику, так и популярные новинки, например, мультсериал "Три кота".

А вообще акцию вполне можно было бы назвать "7-в-1", потому что всем подписчикам также будет подключен пакет из 167 российских телеканалов (эфирных и тематических) и услуга "Караоке" с 5,5 тыс. песен.

Рекламный ролик акции "5-в-1" доступен на официальном аккаунте Wink в YouTube.

Полные условия проведения акции "5-в-1" опубликованы на сайте видеосервиса Wink.

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