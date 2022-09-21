В МегаФоне отметили повышенный спрос на детские умные часы

Накануне учебного года и в первую неделю сентября продажи детских умных часов в розничной сети МегаФона выросли в шесть раз. Ажиотажный спрос аналитики МегаФона связывают с запретом на использование мобильных телефонов в школах, о котором стало известно в последний день лета.
Пик интереса к детским смарт-часам пришелся на 31 августа и 1 сентября — в эти дни продажи выросли по сравнению с тем же днем прошлого года в семь раз, а средний чек покупки на 15%. В этот период умные часы стали самым популярным товаром в розничной сети МегаФона, спрос на них был выше в три раза даже по сравнению с декабрём 2021 года, когда часы традиционно становятся одним из самых популярных подарков к Новому году. Кроме того, в конце августа и начале сентября интерес к умным часам для детей оказался выше, чем к смартфонам, продажи которых увеличились на 10%.
Лидерами продаж стали устройства от брендов Elari, Jet, Aimoto и Huawei. Основным драйвером роста стали детские часы с поддержкой 4G: Elari FMK Go 4G, Jet Kid Vision 4G и Aimoto IQ 4G. Такие гаджеты дают возможность родителям не только отслеживать местоположение ребенка, но и общаться с ним по голосовой и видеосвязи. Самыми популярными стали устройства в желтом и розовом цвете — на них пришлось 62% всех продаж.
Детские смарт-часы активно покупали жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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