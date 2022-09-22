Самарский университет им. Королева раскроет предпринимательский потенциал студентов

Стартап-центр Самарского университета им. Королева стал оператором проекта, который позволит студентам из разных университетов Приволжского федерального округа пройти тренинги по развитию предпринимательских компетенций. Соответствующий грант университет выиграл в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".
Федеральный проект направлен на раскрытие предпринимательского потенциала молодых людей. А тренинговые площадки в университетах страны станут местом, где студенты получат базовые знания о технологическом предпринимательстве через игровой опыт. Учащиеся попробуют себя в роли предпринимателя, сформируют план запуска "умного бизнеса", протестируют свою идею и соберут команду для стартапа и в итоге получат обратную связь от действующих экспертов-практиков.
Самарский университет им. Королева, а также два аккредитованных поставщика тренингов предпринимательских компетенций — Пермский государственный национальный исследовательский университет и Университет Иннополис — организуют и проведут тренинги для студентов в Самарской, Нижегородской, Ульяновской, Оренбургской областях, а также в республиках Удмуртия и Мордовия, в Пермском крае. Предполагается, что участие в них смогут принять почти 6 тысяч студентов из 10 университетов-партнеров ПФО. Тренинги стартуют в начале октября и финишируют 30 октября, обучение — бесплатное. Для того чтобы принять в них участие, нужно зарегистрироваться на платформе проекта "Тренинги предпринимательских компетенций" по ссылке — study-techtraining.mipt.ru. Здесь же будут доступны подробности о тренерах и о программе.
Самарский университет им. Королева проведет тренинг-интенсив "Навигатор стартапа", направленный на развитие у студентов предпринимательских компетенций. В ходе обучения участников познакомят с навыками генерации бизнес-идей, постановки гипотез, построению "дорожной карты" развития стартапа с учетом внешней и внутренней инфраструктуры с помощью командной бизнес-игры.
По итогам прохождения интенсива "Навигатор стартапа" студенты смогут генерировать идеи, касающиеся как научно-исследовательских технологий, так и связанных с запросами индустрии. Они смогут сформировать команду технологического стартапа и распределять роли в ней. Также они научатся обосновывать бизнес-модели стартапа и проводить переговоры с инвесторами. Помимо этого, они овладеют базовыми знаниями в сфере правового обеспечения создания стартапов и узнают все о порядке регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности. После прохождения офлайн-тренингов предпринимательских компетенций студенты получат сертификат.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.