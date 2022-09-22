Самарский университет им. Королева раскроет предпринимательский потенциал студентов

Стартап-центр Самарского университета им. Королева стал оператором проекта, который позволит студентам из разных университетов Приволжского федерального округа пройти тренинги по развитию предпринимательских компетенций. Соответствующий грант университет выиграл в рамках федерального проекта "Платформа университетского технологического предпринимательства".

Федеральный проект направлен на раскрытие предпринимательского потенциала молодых людей. А тренинговые площадки в университетах страны станут местом, где студенты получат базовые знания о технологическом предпринимательстве через игровой опыт. Учащиеся попробуют себя в роли предпринимателя, сформируют план запуска "умного бизнеса", протестируют свою идею и соберут команду для стартапа и в итоге получат обратную связь от действующих экспертов-практиков.

Самарский университет им. Королева, а также два аккредитованных поставщика тренингов предпринимательских компетенций — Пермский государственный национальный исследовательский университет и Университет Иннополис — организуют и проведут тренинги для студентов в Самарской, Нижегородской, Ульяновской, Оренбургской областях, а также в республиках Удмуртия и Мордовия, в Пермском крае. Предполагается, что участие в них смогут принять почти 6 тысяч студентов из 10 университетов-партнеров ПФО. Тренинги стартуют в начале октября и финишируют 30 октября, обучение — бесплатное. Для того чтобы принять в них участие, нужно зарегистрироваться на платформе проекта "Тренинги предпринимательских компетенций" по ссылке — study-techtraining.mipt.ru. Здесь же будут доступны подробности о тренерах и о программе.

Самарский университет им. Королева проведет тренинг-интенсив "Навигатор стартапа", направленный на развитие у студентов предпринимательских компетенций. В ходе обучения участников познакомят с навыками генерации бизнес-идей, постановки гипотез, построению "дорожной карты" развития стартапа с учетом внешней и внутренней инфраструктуры с помощью командной бизнес-игры.

По итогам прохождения интенсива "Навигатор стартапа" студенты смогут генерировать идеи, касающиеся как научно-исследовательских технологий, так и связанных с запросами индустрии. Они смогут сформировать команду технологического стартапа и распределять роли в ней. Также они научатся обосновывать бизнес-модели стартапа и проводить переговоры с инвесторами. Помимо этого, они овладеют базовыми знаниями в сфере правового обеспечения создания стартапов и узнают все о порядке регистрации прав на результаты интеллектуальной деятельности. После прохождения офлайн-тренингов предпринимательских компетенций студенты получат сертификат.