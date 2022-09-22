Главный банк АПК страны развивает деловую среду для предпринимателей

От продуктового маркетплейса до ведущих позиций в кредитовании целой отрасли. Экологичность отношений с клиентами и партнерами, доступные цифровые продукты и маркетплейсы, ориентированные на свое, родное — именно таким должен быть современный банк для АПК в России.

Помощь растет

Поддержка малого и среднего бизнеса — приоритетное направление Правительства РФ. Опорным банком агропромышленного комплекса России является Россельхозбанк. Только в Самарской области с начала 2022 года Россельхозбанк предоставил предприятиям АПК более 10,2 млрд рублей кредитных средств, что на 38% выше аналогичного периода прошлого года. При этом 8 млрд рублей заемщики получили по льготной ставке.

Увеличение объема финансирования во многом связано с повышением доступности кредитных средств для аграриев, упрощением рассмотрения и подачи заявки. Одним из ключевых направлений финансирования банка традиционно остается выделение средств на проведение сезонных полевых работ, что составляет 87% от общего объема предоставленных филиалом кредитов юридическим лицам-представителям АПК. В этом году кредитование сезонных работ выросло на 4 млрд рублей по сравнению с объемом выданных кредитов в аналогичном периоде прошлого года.

Названия продуктов показывают, насколько банк ориентирован на своего клиента и знает его профессиональные запросы: "Микро АПК", "АПК Инвест", "Стань фермером", "Агростарт", "Родная земля" и другие. Кроме того, в активе банка овердрафт и бизнес-карты. Выпущен новый продукт — карта фермера, которая позволяет сэкономить расходы на приобретение ГСМ, семян, удобрений, запчастей.

Сегодня Россельхозбанк предлагает множество кредитных программ поддержки малых форм хозяйствования с упрощенной формой рассмотрения кредитных заявок и минимальным пакетом документов. К примеру, при кредитовании КФХ на 3 года на сумму до трех млн рублей можно рассчитывать на положительное решение при наличии всего двух документов: паспорта и одной декларации.

Кредитный конвейер

Рядом кредитных продуктов, разработанных совместно с министерством сельского хозяйства и направленных на совместную поддержку и развитие КФХ, могут воспользоваться как вновь образованные предприятия, так и те, которые делают первые шаги в аграрном бизнесе.

Среди них участники конкурсов на получение грантов по программам "Агростартап", "Семейная ферма" и другие. При поддержке банка многие аграрии региона смогли сделать свой бизнес более эффективным.

Скорость обработки информации и одобрения кредитных заявок значительно возросла благодаря внедрению технологий кредитного конвейера. Автоматизация процесса принятия решений по всем видам кредитов позволяет создавать сложные логические цепочки для повышения уровня одобрения кредитов при минимизации рисков.

Цифровое — не значит сложное

За 20 лет работы с фермерами Россельхозбанк определил три ключевых направления, в которых он оказывает помощь малым и микропредприятиям: производство и сбыт сельхозпродукции, а также подбор кадров. В 2020 году Россельхозбанк запустил комплекс сервисов "Свое" для поддержки фермеров и развития сельского хозяйства в едином цифровом пространстве. Он включает в себя ряд площадок: "Свое Фермерство", "Свое Родное", "Свое Село", "Свое Жилье", "Свое За городом", "Я в агро".

Цифровой сервис "Свое Фермерство" РСХБ направлен на помощь фермерам прежде всего в производстве сельскохозяйственной продукции. Сейчас любой фермер на платформе может найти семена, удобрения, средства защиты растений, сельскохозяйственную технику. Число пользователей B2B-платформы "Свое Фермерство" выросло до 1 млн человек.

Россельхозбанк вывел на платформу почти всех отечественных производителей сельхозтехники и запустил 10 новых цифровых агросервисов для АПК. В частности, экосистема приросла сервисами "Анализ почвы", "Прогноз урожая", "Агроконсультант", "Программа испытаний Иннагро", ветеринарным ботом и другими. Все они значительно упрощают аграриям ведение бизнеса и снижают их производственные издержки. По оценке Россельхозбанка, внедрение цифровых сервисов способно сократить расходы фермера на 15-50% и увеличить его доход в среднем на 30% в перспективе двух лет.

Наиболее востребованные цифровые сервисы экосистемы — "Агроном-онлайн" и "Телеветеринар".

Сбыту — сбыт

Россельхозбанк взял на себя еще одну не совсем привычную для кредитных учреждений функцию: содействие сбыту продукции микро- и малого бизнеса. Именно для этой цели был создан сервис "Свое Родное", который представлен уже в большинстве регионов страны и служит площадкой, где фермеры предлагают свою продукцию. Банк помогает фермерам пройти регистрацию на платформе. А желающие приобрести натуральную продукцию напрямую от фермера могут скачать мобильное приложение "Свое Родное" и легко в несколько кликов заказать ее с доставкой.

"Свое Родное" — это уникальный цифровой проект Россельхозбанка, который дает возможность фермерам перевести сбыт своей продукции в цифровой формат. Регистрация на маркетплейсе и создание электронного прилавка для аграриев бесплатны, а сделки между покупателем и продавцом проходят напрямую и не облагаются комиссией. Фермеры могут разместить свои товары более чем в 20 категориях — от молочных изделий до сладостей. Так, сельхозпроизводители из Самарского региона на маркетплейсе Россельхозбанка реализуют домашние сыры, рыбу, подсолнечное масло и мед, молочную, мясную и овощную продукцию. Выход на маркетплейс для многих региональных поставщиков — важный шаг, поскольку ранее они не имели собственных интернет-магазинов, а значит, и доступа к широкому рынку сбыта. "Свое Родное" — это огромный виртуальный супермаркет, за прилавками которого расположились тысячи фермеров России.

Поддерживает опорный банк аграрной отрасли и развитие агротуризма на платформе "Свое За городом". Агротуризм может стать перспективной статьей дохода фермерских хозяйств — в Европе агротуры обеспечивают до 30% дохода фермерских хозяйств. В России этот потенциал еще выше и практически не раскрыт.

Жилье и работа

В рамках Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации и решения национальной задачи по повышению доступности жилья для граждан Россельхозбанк запустил цифровую платформу по развитию сельских территорий. Она названа "Свое Село". Преимуществом платформы является полная цифровизация процесса строительства и приобретения готового дома от подачи заявки на ипотеку, выбора проекта, покупки подходящего участка, расчета сметы и строительства индивидуального жилья по проекту партнера до подбора готового дома и благоустройства приусадебной территории.

Развитию кадрового потенциала агропромышленного комплекса страны способствует платформа Россельхозбанка "Я в агро", которая помогает продвижению аграрного образования и поиску работы в АПК. Ресурс предназначен для широкой аудитории — от школьников и абитуриентов до опытных профессионалов. Сейчас в Самарском регионе на новом ресурсе представлена 151 вакансия.

На десерт: вкус пятниц

В апреле 2022 года Россельхозбанк запустил инициативу "Вкусные пятницы", цель которой — поддержка российских фермеров и продвижение здорового образа жизни, связанного с потреблением качественной и натуральной продукции. Пилотный запуск проекта прошел в офисах Россельхозбанка. Фермеры, зарегистрированные на цифровой платформе "Свое Родное", смогли представить широкий ассортимент своих товаров: сыры, хлеб, мясную продукцию, молоко, рыбу и многое другое. Летом "Вкусные пятницы" стали проводиться на площадках корпоративных клиентов банка и в крупных госучреждениях.

Стать участником "Вкусных пятниц" может любой фермер. Нужно просто подать заявку на платформе "Свое Родное". Особенность проекта — современный формат городского праздника, где покупатели могут напрямую пообщаться с представителями фермерских хозяйств и выбрать одного или нескольких производителей еды, у которых можно будет заказывать продукты на постоянной основе. Каждый посетитель "Вкусных пятниц" может продегустировать продукцию перед покупкой.

Раиль Багдалов, директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка:

— Являясь опорным банком АПК, мы кредитуем и крупные сельскохозяйственные предприятия, и небольшие фермерские хозяйства, чтобы у людей и бизнеса укреплялась уверенность в завтрашнем дне. Своевременная финансовая поддержка необходима аграриям, особенно в период сезонных работ. В 2022 году банк планирует обеспечить объем выдачи кредитов агропромышленному комплексу Самарского региона на уровне не ниже прошлого года. Для этого делается все: совершенствуется продуктовая линейка для агробизнеса, сохраняется доступность заемных средств, развивается онлайн-обслуживание клиентов. Кроме того, на помощь фермерам приходят и цифровые сервисы банка. Например, платформа "Свое Фермерство" объединяет целый ряд инновационных сервисов и дает возможность средним и малым агропредприятиям без дополнительных затрат автоматизировать решение первостепенных задач и, не отвлекаясь от основной деятельности, пользоваться всеми технологическими преимуществами для роста бизнеса. Всего в Самарской области на площадке на "Свое Фермерство" зарегистрировано 200 самарских предприятий, на маркетплесе фермерской продукции "Свое Родное" — 180.