"Россельхозцентр" защищает качество и безопасность

Цель деятельности филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области - исполнение единой государственной политики по обеспечению безопасности и качества продукции аграрных предприятий.

Под постоянным контролем

По итогам девяти месяцев 2022 года ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области провело фитоэкспертизу посевного материала в объеме 80,3 тыс. тонн. По ее результатам аграрные предприятия региона протравили семена фунгицидными и инсектицидными препаратами. Хозяйства посеяли 72% таких семян, обработали 14,4 тыс. тонн картофеля. Высокие качества семенного материала - всхожесть, энергия прорастания, отсутствие инфекций - гарантии устойчивых урожаев. Специалисты филиала (на фото сверху) провели фитосанитарный мониторинг вредных объектов на площади 2,2 млн га посевов сельхозкультур и целинных земель. Аграрные предприятия региона для защиты посевов обработали пестицидами 2,16 млн га почвы, где при обследованиях были выявлены вредители и болезни, а сорняки распространены выше экономического порога вредоносности.

Организация регулярно проверяет в приграничной территории с Республикой Казахстан обстановку по саранчовым вредителям. Совместно со специалистами по защите растений Западно-Казахстанской области сотрудники филиала постоянно выполняют обследования посевов на наличие личинок и имаго - взрослой стадии развития саранчи.

Комплексная защита

В сфере постоянного внимания Россельхознадзора - активное продвижение биологических пестицидов и агрохимикатов, применение которых положительно отражается на формировании урожая агрокультур. Они экологичны в использовании, благоприятны для продукции растениеводства. Эти препараты, кроме фунгицидной активности, обладают и бактерицидной. Они стимулируют рост и снижают стресс растений. Биологические фунгициды входят в состав комплексной защиты растений, а также применяются как самостоятельная система защиты. Препарат Гумат +7 "Здоровый урожай" состоит из солей гуминовых и фульвокислот. Это комплекс макро- и микроэлементов в легко усвояемых формах. Как показали опыты, проведенные специалистами центра, агрохимикат положительно воздействует на всхожесть культур, развитие мощной корневой системы, защищает растения от неблагоприятных условий окружающей среды, помогает развиваться почвенным микроорганизмам. Растения меньше поражаются инфекциями, их вегетативная масса темно-зеленой окраски выше ростом, корневая длиннее, а зерно крупное, более стекловидное. Масса 1000 зерен становится больше на 10-20%, увеличение урожая - до 3,0 ц/га. В этом году в региональном филиале ФГБУ "Россельхозцентр" выпущено более 22 тонн микробиопрепаратов и 27 тонн агрохимиката.

В учреждении регулярно консультируют и информируют аграриев о порядке подготовки тары, сборе ее на утилизацию транспортом операторов. В текущем сезоне уже вывезено 107,8 тонн канистр и мешков из-под пестицидов и агрохимикатов. А по сравнению с предыдущим 2021 годом тары отправлено в четыре раза больше.

В числе лучших

Лаборатория филиала занимается определением качества и безопасности зерна, продукции его переработки, кормов, плодоовощной продукции, в том числе для декларирования. А также определяет остаточные количества пестицидов в растениеводческой продукции, качество пестицидных препаратов и зерна нового урожая, участвует в Госмониторинге во внедрении программы "ФГИС Зерно".

Здесь работают квалифицированные специалисты с большим опытом работы. Это гарантирует высокий уровень выполнения услуг. Лабораторные исследования - полноценный комплекс испытаний по безопасности продукции растениеводства. Он включает проверку на токсичные элементы, микотоксины, пестициды, радионуклиды, нитраты, нитриты. Исследуется и качество сельхозпродукции, и кормов на соответствие ГОСТ и другим нормативам. Все это обеспечивает сельхозпроизводителям достоверные результаты оценки качества и безопасности сельхозпродукции при ее дальнейшей реализации.

Анализ качества пестицидов проводится по заявкам фирм-поставщиков агрохимикатов и сельхозпроизводителей. Зачастую такие исследования проходят по истечении гарантии, или когда препарат не срабатывает.

По мнению экспертов, лаборатория филиала с современным оборудованием и расходными материалами - одна из лучших в "Россельхозцентре". Здесь внедряют новые методы испытаний и новые приборы, расширяют спектр оказываемых сельхозпроизводителям услуг.

Андрей Ершов, руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Самарской области:

- Наши специалисты отдела семеноводства филиала проверяют семена озимых и яровых культур на их посевные качества. Потребность в семенах озимых составляла 98 тыс. тонн, а на 9 сентября 2022 года было обследовано 99,0 тыс. тонн - с запасом. Весь посевной материал по качеству соответствует ГОСТу. Проверены и сортовые посевы культур согласно геокоординатам. По итогам испытаний мы можем быть уверены: все сортовые посевы соответствуют заявленным категориям сортовой чистоты. Отмечу, что все сотрудники, проводившие испытания, обучались на курсах повышения квалификации на право проведения апробации сортовых посевов и взятие проб и получили сертификаты.

Адрес: 443022, г. Самара, ул. Ветлянская, 47.

GPS-координаты: N53°11.21.7 E50°17.26.6.

Тел. 8 (846) 930-45-38.

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