Клиенты Tele2 получат в два раза больше гигабайтов навсегда

Tele2, российский оператор мобильной связи, удваивает пакет интернета новым и действующим абонентам: каждые три месяца клиенты будут получать двойной пакет трафика при условии своевременной платы за тариф. Они свободны распоряжаться дополнительными гигабайтами по своему усмотрению, в том числе продавать на "Маркете" и делиться с друзьями.
В рамках специального предложения клиенты Tele2 получат в два раза больше интернета для общения и развлечений в сети. Компания удвоит пакет гигабайтов при своевременном внесении абонентской платы за тариф в течение трех месяцев подряд. Программа доступна действующим и новым абонентам на открытых для подключения тарифах: Premium, Black, "Мой онлайн+", "Мой онлайн" или "Мой разговор".
Оператор поддерживает образ жизни пользователей, следует рыночным трендам и запускает именно те решения, которые полезны клиентам. Сегодня меняются потребности аудитории, она становится более цифровой. Во втором квартале 2022 года объем потребляемого интернет-трафика в сети оператора вырос на 22% год к году.
Действуя по "другим правилам", Tele2 предлагает своим абонентам не просто разовое удвоение трафика, а возможность получать двойной пакет гигабайтов один раз в три месяца. Клиент сможет распоряжаться дополнительным пакетом интернет-трафика без ограничений. Пользователь сам решает, что делать с дополнительными гигабайтами: использовать в сети, делиться с друзьями, продавать на "Маркете" или переносить на следующий месяц. Подробнее о программе — на сайте.
Чтобы участвовать в программе и не пропускать дату внесения абонентской платы по тарифу, оператор рекомендует подключить услугу "Автоплатеж". Автоматическое пополнение баланса банковской картой поможет не только оставаться на связи, но и получать дополнительный интернет-трафик от компании каждые три месяца. Подключение услуги бесплатно, абонентская плата и комиссия при перечислении средств не взимаются.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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