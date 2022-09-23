За три года в регионе создано более 40 сельскохозяйственных потребительских кооперативов

За последние три года в Самарской области создан 41 новый сельскохозяйственный потребительский кооператив. Уже три года в регионе реализуется федеральный проект по акселерации малого и среднего бизнеса, один из составляющих национального приоритета. Важное его направление - государственная поддержка объединяющихся малых предпринимателей и владельцев личных подсобных хозяйств. В этом году ее объем в полтора раза превысит прошлогодний и составит 45 млн рублей.

Вместе - выгоднее

С 2019 года, когда в области стартовал проект, 17 кооперативов получили субсидии на сумму более 42 млн рублей, купили необходимую сельскохозяйственную технику, перерабатывающее оборудование и животных на 84 млн. Собственные расходы участников кооператива не должны быть меньше, чем расходы государства, - таково условие выделения субсидии из федерального бюджета. Речь идет, в частности, о приобретении имущества, включая поголовье, находящееся в собственности членов объединения, в размере, не превышающем 50% затрат, но не более 3 млн рублей. Также предприниматели могут покупать (с последующим внесением в неделимый фонд кооператива) технику и оборудование для переработки сельскохозяйственной продукции (за исключением продукции свиноводства), мобильные торговые объекты для оказания услуг своим членам. Здесь тоже предполагается расходование средств пополам с государством в размере не более 10 млн рублей.

Сельчане объединяются, чтобы снизить собственные затраты. Допустим, они могут в складчину, с господдержкой, купить один трактор на всех и пользоваться им поочередно. При этом услуги по содержанию техники, расходы на зарплату тракториста берет на себя кооператив и оказывает их своим членам по себестоимости, а не по рыночной цене - это выгодно всем участникам. Кроме того, перестав быть разрозненными хозяйствами, животноводы имеют возможность компенсировать 50% от стоимости нового здорового молодняка для замены больного лейкозом или инфицированного маточного поголовья (не более 10 млн из расчета на один кооператив) или реализовать продукцию, закупленную у участников-владельцев личных подсобных или крестьянско-фермерских хозяйств. В этом случае субсидия будет рассчитываться исходя из объема фактически сбытой готовой продукции по дифференцированной ставке.

Цели у участников кооператива могут быть и более крупными, на долгосрочную перспективу. Например, принимая сообща решение об оказании услуг от его имени с определенной наценкой, они постепенно накапливают прибыль и затем распоряжаются ей для строительства или приобретения чего-то масштабного, будь то производство или дорогостоящая техника.

В текущем году комплексную государственную поддержку планируется оказать не менее чем 13 кооперативам, куда войдут как минимум 130 новых членов. На сегодня ее получили 11 объединений на общую сумму более 29 млн рублей. Сейчас самое важное - воспользоваться всеми федеральными средствами, выделенными Самарской области, в срок, в противном случае их перенаправят в другие регионы. К тому же крупные покупки многие откладывают именно на осень, когда уборка уже закончена и объем урожая оценен.

Помощь от региона

Из бюджета Самарской области кооперативам тоже выплачиваются субсидии. Так, предусмотрены 50-процентные выплаты от стоимости оборудования для скотоубойных и молокоприемных пунктов, оборудования для пищевых и перерабатывающих производств, холодильного и торгового оборудования, специализированного и грузового автомобильного транспорта. Еще больше - 90% - сельчане могут получить на покупку автомагазинов для обеспечения товарами первой необходимости жителей удаленных и малонаселенных поселков и деревень. Если же члены кооператива решают оформить оборудование и транспорт в лизинг, то могут рассчитывать на поддержку в размере 80% от суммы первоначального платежа.

В этом году аграрии также получат в общей сложности более 38 млн рублей на закупку сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах. Для населения предусмотрены и такие субсидии, как 3,5 рубля за 1 кг молока и 14 рублей за 1 кг мяса в убойном весе. Компенсация расходов для фермеров - хорошее подспорье, поскольку позволяет возместить часть понесенных затрат.

Комплексная господдержка способствует развитию малых форм хозяйствования, которые тоже вносят свой вклад в экономику региона и в целом в обеспечение национальной продовольственной безопасности. Если посмотреть на карту сельскохозяйственных потребительских кооперативов региона, нетрудно увидеть, сколько сотен хозяйств занимаются молочным и мясным животноводством, растениеводством и земледелием, овощеводством и выращиванием фруктов - всем, что кормит жителей Самарской области и не только.