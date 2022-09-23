Александр Живайкин: Поволжская агропромышленная выставка демонстрирует мощь аграриев нашего региона

В пятницу, 23 сентября, в п.Усть-Кинельский состоялось выездное мероприятие фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе. Руководитель парламентской фракции, заместитель председателя губернской думы Александр Живайкин, депутаты фракции Николай Сомов, Николай Панченко, Виктор Кузнецов, Николай Лядин, Вера Попова посетили XXIV Поволжскую агропромышленную выставку-2022, организованную министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

Отметим, что выставка является крупнейшей в Приволжском федеральном округе и проводится в рамках реализации региональной составляющей "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" на площадке Поволжской зональной машиноиспытательной станции. Здесь по завершению сельскохозяйственного года собираются ведущие специалисты отрасли, представители крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, делятся опытом, представляя свои достижения и обсуждая актуальные проблемы развития сельского хозяйства в регионе и стране в целом.

Гости выставки по достоинству оценили выставку сельхозтехники и современного оборудования, новинки агропромышленного комплекса, а также инновационные разработки в агрохимии, научное и информационное обеспечение.

На "Сельской улице", которая протянулась вдоль всей экспозиции, посетителям выставки предлагали попробовать продукцию крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств 27 муниципальных районов губернии, а на "Фермерской ярмарке" - купить продукты напрямую от производителей. Большое внимание привлек к себе и "Скотный двор", где на все дни выставки поселились лучшие выставочные животные, а по окончании ее работы фермеры смогут их приобрести.

В этом году на выставке представлено более 500 предприятий и организаций АПК из 15 регионов России и Республики Беларусь. В рамках деловой программы проводятся сессии, круглые столы и семинары, посвященные мерам господдержки малых форм хозяйствования, льготному кредитованию и агрострахованию, цифровизации в АПК.

"Поволжская агропромышленная выставка - добрая традиция, которая зародилась на территории Самарской области. Она давно переросла региональный уровень и сегодня является уже форумом всероссийского масштаба. Выставка демонстрирует мощь аграриев нашего региона. Пройдя по выставочным площадкам, мы четко понимаем, что продовольственная безопасность в надежных руках людей, которые любят свое дело, у которых есть желание и возможности обеспечивать жителей не только нашей области, но и всей страны качественными отечественными продуктами. Именно на это нацелен проект "Выбирай свое", - проинформировал зампредседателя губдумы, региональный координатор федерального партийного проекта "Выбирай свое" Александр Живайкин.