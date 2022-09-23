Александр Живайкин: Поволжская агропромышленная выставка демонстрирует мощь аграриев нашего региона

В пятницу, 23 сентября, в п.Усть-Кинельский состоялось выездное мероприятие фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе. Руководитель парламентской фракции, заместитель председателя губернской думы Александр Живайкин, депутаты фракции Николай Сомов, Николай Панченко, Виктор Кузнецов, Николай Лядин, Вера Попова посетили XXIV Поволжскую агропромышленную выставку-2022, организованную министерством сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.
Отметим, что выставка является крупнейшей в Приволжском федеральном округе и проводится в рамках реализации региональной составляющей "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" на площадке Поволжской зональной машиноиспытательной станции. Здесь по завершению сельскохозяйственного года собираются ведущие специалисты отрасли, представители крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, делятся опытом, представляя свои достижения и обсуждая актуальные проблемы развития сельского хозяйства в регионе и стране в целом.
Гости выставки по достоинству оценили выставку сельхозтехники и современного оборудования, новинки агропромышленного комплекса, а также инновационные разработки в агрохимии, научное и информационное обеспечение.
На "Сельской улице", которая протянулась вдоль всей экспозиции, посетителям выставки предлагали попробовать продукцию крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств 27 муниципальных районов губернии, а на "Фермерской ярмарке" - купить продукты напрямую от производителей. Большое внимание привлек к себе и "Скотный двор", где на все дни выставки поселились лучшие выставочные животные, а по окончании ее работы фермеры смогут их приобрести.
В этом году на выставке представлено более 500 предприятий и организаций АПК из 15 регионов России и Республики Беларусь. В рамках деловой программы проводятся сессии, круглые столы и семинары, посвященные мерам господдержки малых форм хозяйствования, льготному кредитованию и агрострахованию, цифровизации в АПК.
"Поволжская агропромышленная выставка - добрая традиция, которая зародилась на территории Самарской области. Она давно переросла региональный уровень и сегодня является уже форумом всероссийского масштаба. Выставка демонстрирует мощь аграриев нашего региона. Пройдя по выставочным площадкам, мы четко понимаем, что продовольственная безопасность в надежных руках людей, которые любят свое дело, у которых есть желание и возможности обеспечивать жителей не только нашей области, но и всей страны качественными отечественными продуктами. Именно на это нацелен проект "Выбирай свое", - проинформировал зампредседателя губдумы, региональный координатор федерального партийного проекта "Выбирай свое" Александр Живайкин.
Последние комментарии
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.