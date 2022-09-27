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Здравоохранение Общество

Самарские нейрохирурги выполнили уникальную операцию пациенту с редкой травмой шейного позвонка

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской городской клинической больнице № 1 им. Н. И. Пирогова выполнили уникальную операцию пациенту с редкой травмой — переломом зубовидного отростка второго шейного позвонка. Нейрохирурги впервые в Приволжском федеральном округе применили метод остеосинтеза с помощью биодеградирующего винта. Всего в отделении ежегодно выполняется около 1700 операций.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Житель Новокуйбышевска Анатолий Кочетков получил опасную травму во время отдыха на даче.

"Я стараюсь вести активный образ жизни. Зимой гуляю в парке, занимаюсь скандинавской ходьбой. Летом мой досуг — дача, — рассказал Анатолий Ильич. — На даче со мной и произошел несчастный случай. Я поскользнулся, упал, дошел до веранды и почувствовал сильные, простреливающие головные боли. Приехала жена, вызвали скорую. В больнице имени Пирогова меня обследовали и направили на операцию".

Заведующий нейрохирургическим отделением № 5 Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова Сергей Сергеев пояснил, подобные травмы сопряжены с высоким риском для жизни пациента. Угроза обусловлена близостью перелома к жизненно важным центрам головного мозга, сердечной и дыхательной деятельности.

"Остеосинтез подобного перелома — достаточно сложная операция. В стране подобные вмешательства проводятся всего 15-20 раз в год, — рассказал Сергей Михайлович. — При проведении данной операции мы впервые применили биодеградирующий винт, что позволило исключить отторжение, смещение импланта и, как следствие, надежно зафиксировать перелом. Винт способствует более качественному образованию костной мозоли и раннему восстановлению пациента после операции".

По словам Анатолия Ильича, восстановление идет быстрыми темпами. Сегодня пациент может перемещаться, не ощущая боли.

"Чувствую себя хорошо. Боли почти не чувствую, — поделился Анатолий Ильич. — Всему коллективу отделения хочется сказать большое спасибо, пожелать удачи, успехов в дальнейшей работе".
В нейрохирургическом отделении № 5 Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова проводится лечение травм и заболеваний головного и спинного мозга, периферической нервной системы с применением современных технологий. Специалисты применяют широкий спектр технологий — от чрескожных оперативных вмешательств до установки сложных имплантов на любом отделе позвоночника с фиксацией на 360 градусов. Ряд технологий специалисты внедрили первыми в России. Так, в отделении впервые установили шейные и поясничные искусственные межпозвонковые диски, противорецидивный имплант "Баррикад" при грыжах дисков, провели чрескожную стентовую кифопластику при переломах позвонков.

В Самарской области работа по развитию системы здравоохранения, внедрению передовых технологий и новейших методик в медицину ведется при поддержке губернатора Дмитрия Азарова.

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