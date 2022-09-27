В Загородном парке Самары прошел фестиваль здоровья

18 сентября в Загородном парке Самары впервые состоялся фестиваль здоровья и активного долголетия "Здоровье. Самара. 2022". С 11:00 до 18:00 на территории парка работали различные площадки, посвященные здоровому образу жизни.

Так, на парковке были установлены передвижные мобильные комплексы для диагностики, где жители могли пройти флюорографию, маммографию и стоматологический осмотр, а также измерить сатурацию, конечно, поставить прививки от гриппа или Covid-19 и многое другое.

На центральной аллее было также много полезного. Так, в шатрах клиник "Моя наука", "Школа здоровья" и "Самарская офтальмологическая клиника" посетителей знакомили с возможностями аппаратной диагностики — это вызвало буквально ажиотажный интерес.

Представители "РЖД-медицина" представили новый и неожиданный формат развлечений: настоящее медицинское шоу, с выступлением ведущих врачей области, интерактивным общением с аудиторией и даже наглядными пособиями.

В шатре "Центра аллергологии и иммунологии" можно было пообщаться на тему аутоиммунных заболеваний, а в шатре "Клиники Корытцевой" — узнать последние новости эстетической медицины.

И, конечно, посетителей ждали призы и специальные выгодные предложения, которые можно было получить здесь и сейчас — как, например, в шатрах "МЛЦ" или "Оптики Brand".

Помимо этого, можно было прослушать интересные лекции о здоровье от знаменитых спикеров Самары, поупражняться в скандинавской ходьбе, посмотреть детский футбольный турнир и даже пообщаться с легендарными игроками-ветеранами "Крыльев Советов" и многое другое.

"У каждого свой путь к здоровью — отмечает организатор фестиваля, директор журнала "Здоровье. Медицина. Красота" Альбина Голодяевская, — поэтому нашей задачей стало показать все многообразие дорог, которые в конечном итоге ведут к замечательному самочувствию".