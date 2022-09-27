16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарские нейрохирурги выполнили уникальную операцию пациенту с редкой травмой шейного позвонка Тольяттинские врачи успешно выполнили сложнейшую операцию на сердце В Самарской области началась назальная вакцинация от COVID-19 Самарским медикам утвердили новый порядок "ковидных" выплат Дмитрий Азаров: "Масштабные преобразования произошли в системе здравоохранения нашего региона"

Здравоохранение Общество

В Загородном парке Самары прошел фестиваль здоровья

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

18 сентября в Загородном парке Самары впервые состоялся фестиваль здоровья и активного долголетия "Здоровье. Самара. 2022". С 11:00 до 18:00 на территории парка работали различные площадки, посвященные здоровому образу жизни.

Фото: предоставлено автором

Так, на парковке были установлены передвижные мобильные комплексы для диагностики, где жители могли пройти флюорографию, маммографию и стоматологический осмотр, а также измерить сатурацию, конечно, поставить прививки от гриппа или Covid-19 и многое другое.

На центральной аллее было также много полезного. Так, в шатрах клиник "Моя наука", "Школа здоровья" и "Самарская офтальмологическая клиника" посетителей знакомили с возможностями аппаратной диагностики — это вызвало буквально ажиотажный интерес.

Представители "РЖД-медицина" представили новый и неожиданный формат развлечений: настоящее медицинское шоу, с выступлением ведущих врачей области, интерактивным общением с аудиторией и даже наглядными пособиями.

В шатре "Центра аллергологии и иммунологии" можно было пообщаться на тему аутоиммунных заболеваний, а в шатре "Клиники Корытцевой" — узнать последние новости эстетической медицины.

И, конечно, посетителей ждали призы и специальные выгодные предложения, которые можно было получить здесь и сейчас — как, например, в шатрах "МЛЦ" или "Оптики Brand".

Помимо этого, можно было прослушать интересные лекции о здоровье от знаменитых спикеров Самары, поупражняться в скандинавской ходьбе, посмотреть детский футбольный турнир и даже пообщаться с легендарными игроками-ветеранами "Крыльев Советов" и многое другое.

"У каждого свой путь к здоровью — отмечает организатор фестиваля, директор журнала "Здоровье. Медицина. Красота" Альбина Голодяевская, — поэтому нашей задачей стало показать все многообразие дорог, которые в конечном итоге ведут к замечательному самочувствию".

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Семенов 29 октября 2021 10:45 За последние сутки вакцинировалось более чем 14 тысяч жителей Самарской области

Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".

Николай Николаевич 06 октября 2021 10:06 Врач Лилия Батршина: "Привиться - это общечеловеческий долг"

Пусть прививается , кто ее держит !

иван иванов 29 июля 2021 13:49 Самарская область заняла девятое место по количеству заразившихся коронавирусом за сутки

ужас

Светлана Сергеевна 16 июля 2021 09:06 В Самарской области в 10 раз выросло число желающих привиться от COVID-19

Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2