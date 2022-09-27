В Загородном парке Самары прошел фестиваль здоровья

18 сентября в Загородном парке Самары впервые состоялся фестиваль здоровья и активного долголетия "Здоровье. Самара. 2022". С 11:00 до 18:00 на территории парка работали различные площадки, посвященные здоровому образу жизни.
Так, на парковке были установлены передвижные мобильные комплексы для диагностики, где жители могли пройти флюорографию, маммографию и стоматологический осмотр, а также измерить сатурацию, конечно, поставить прививки от гриппа или Covid-19 и многое другое.
На центральной аллее было также много полезного. Так, в шатрах клиник "Моя наука", "Школа здоровья" и "Самарская офтальмологическая клиника" посетителей знакомили с возможностями аппаратной диагностики — это вызвало буквально ажиотажный интерес.
Представители "РЖД-медицина" представили новый и неожиданный формат развлечений: настоящее медицинское шоу, с выступлением ведущих врачей области, интерактивным общением с аудиторией и даже наглядными пособиями.
В шатре "Центра аллергологии и иммунологии" можно было пообщаться на тему аутоиммунных заболеваний, а в шатре "Клиники Корытцевой" — узнать последние новости эстетической медицины.
И, конечно, посетителей ждали призы и специальные выгодные предложения, которые можно было получить здесь и сейчас — как, например, в шатрах "МЛЦ" или "Оптики Brand".
Помимо этого, можно было прослушать интересные лекции о здоровье от знаменитых спикеров Самары, поупражняться в скандинавской ходьбе, посмотреть детский футбольный турнир и даже пообщаться с легендарными игроками-ветеранами "Крыльев Советов" и многое другое.
"У каждого свой путь к здоровью — отмечает организатор фестиваля, директор журнала "Здоровье. Медицина. Красота" Альбина Голодяевская, — поэтому нашей задачей стало показать все многообразие дорог, которые в конечном итоге ведут к замечательному самочувствию".
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.