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АПК и пищепром Экономика и бизнес

В Елховском районе создают комфортные условия для жизни

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На выставочной сельской улице в Усть-Кинельском Елховский район привлекал публику крупной живой рыбой, лениво плавающей в большом аквариуме и настоящим самоваром, в котором приветливая хозяйка в национальном костюме как бы раздувала угли яловым сапогом, приглашая заглянуть в павильон. А там нарядные улыбающиеся женщины выставили на столах свои соленья, сыры и мед.

Фото: Алексей Чепарин

Район завершает сельскохозяйственный сезон с хорошими показателями. Намолочено около 86 тыс. тонн зерна, развивается мясное и молочное скотоводство. Сфера АПК в экономике района играет ведущую роль.

В этом году Елховский район отмечает свое 30-летие. Никогда еще за всю свою историю он так быстро не преображался, как за последние пять лет. Это результат участия в государственных и региональных программах национальных проектов.

Наиболее наглядно это в сфере благоустройства. 9 общественных пространств и 11 дворовых территорий стали чище, комфортней и уютней благодаря средствам госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" и нацпроекту "Формирование комфортной среды". Общая сумма вложений за последние пять лет составила 24,6 млн руб.

За это время отремонтировано более 35 км дорог местного значения в рамках реализации государственной программы "Развитие транспортной системы Самарской области".

В рамках действовавшей ранее государственной программы "Устойчивое развитие сельских территорий" 47 семей района получили субсидии на строительство жилья. По программе комплексного развития сельских территорий за два последних года построено 4 двухквартирных и 2 индивидуальных дома, которые предоставлены на условиях социального найма медицинским работникам и работникам агропромышленной сферы. Общий объем вложений за счет всех источников финансирования по этой программе составил более 17 млн руб. Также в рамках данной программы 10 семей из числа работников сельхозпроизводства и социальной сферы получили социальные выплаты на строительство индивидуального жилья.

Таким образом, уже более 200 елховчан стали счастливыми обладателями комфортабельного жилья, и 20 готовятся справить новоселье. Все эти меры помогают району решать одну из основных задач — удержать высококвалифицированные кадры.

Участие в госпрограммах "Чистая вода" и "Оздоровление Волги", реализуемых в рамках национальных проектов "Жилье и городская среда" и "Экология" дало возможность заняться решением давно наболевших проблем — обеспечением жителей качественной питьевой водой и строительством очистных сооружений, которые сократят долю загрязненных сточных вод, сбрасываемых в Волгу.

Строительство очистных в Елховке мощностью 1050 м³/сут. началось в 2021 году, к декабрю текущего года объект планируют сдать в эксплуатацию. Общая сумма вложений составит более 212 млн рублей. Водозабор с водоводом в райцентре начали строить в этом году. Пуск долгожданного водовода намечен на 2024 год. Общая сумма вложений составит 287 млн рублей. Наконец-то в дома елховских жителей придет качественная питьевая вода, соответствующая всем санитарным требованиям, и в достаточном количестве.

Наталья Павлова, глава Елховского района:

— Успех тех преобразований, которые сейчас происходят в нашем районе, как и во всей Губернии, во многом зависит от сплоченной работы команды муниципалитета, конечно же, благодаря Национальным проектам, системному финансированию и поддержке правительства Самарской области, доверия людей к власти. Нашим приоритетом всегда были проблемы населения, к решению которых мы привлекаем инициативных земляков, неравнодушных людей и руководство области. Хорошо будут жить наши люди — значит, будет развиваться экономика, преображаться села. Главный принцип работы муниципальной власти, на мой взгляд, заключается в том, чтобы использовать имеющиеся преимущества для создания гармоничной среды, в которой хочется жить и работать.

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