16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Агрофорум в Усть-Кинельском подарил ощущение праздника В Елховском районе создают комфортные условия для жизни Новый агросезон - новые перспективы Куда отправиться за свежим сыром? Племзавод "Дружба" запустил производство итальянских сыров

АПК и пищепром Экономика и бизнес

Агрофорум в Усть-Кинельском подарил ощущение праздника

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Более 15 регионов страны, десятки тысяч участников и более 500 экспозиций — в Усть-Кинельском завершила свою работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка. С 23 по 24 сентября на территории Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станции делились своим опытом наиболее передовые и успешные представители аграрного сектора.

Фото: Алексей Чепарин

Масштабно, ярко и празднично

Выставка была долгожданной — в этом году она, наконец-то, прошла в очном формате после двух лет ограничительных мер. Участники смогли продемонстрировать свои успехи, совершить деловые визиты к коллегам и партнерам, заключить выгодные контракты, а посетители — пройтись по "Сельской улице", приобрести дары золотой осени, послушать народную музыку и даже покататься на страусах.

В деловой кейс вошли встречи с ведущими специалистами отрасли, представителями крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, которые приехали, чтобы поделиться передовым опытом, рассказать о своих достижениях и обсудить самые актуальные проблемы развития аграрного сектора.

На выставке были масштабно представлены все отрасли сельскохозяйственного производства и его обеспечения: техника и оборудование, животноводство, растениеводство, садоводство, овощеводство, ветеринария, корма, агрохимия, наука и образование, банки. "Сельская улица", на которой расположились павильоны всех районов губернии, яркая и богатая фермерская ярмарка — везде было красочно, многолюдно и шумно, как и должно быть на большом аграрном форуме.

Выставка проводится под эгидой министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и год от года набирает популярность. Когда-то, в 2002 году она начиналась как областной праздник для фермеров, а сегодня это событие федерального масштаба, одна из крупнейших в Приволжском федеральном округе. В ней участвуют более 500 предприятий и организаций АПК из различных регионов страны и посещают свыше 30 тысяч человек. Мероприятие проходит в рамках реализации региональной составляющей "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Есть чем гордиться

Выставку открыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который поблагодарил сельхозпроизводителей за ударный труд. В этом году установлен абсолютный рекорд по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур — уже намолочено 3 миллиона 188 тысяч тонн зерна. В прошлом году с полей собрали более 2,9 млн тонн. Не за горами еще один рекорд — по урожайности. По прогнозам экспертов, он должен составить 32 центнера с одного гектара на круг.

"Огромная благодарность труженикам села, всем кто с заботой и вниманием, профессионально и ответственно пахал, сеял, растил урожай и сегодня его собирает. Но уборочная кампания еще не завершена, и мы думаем, что превысим текущий показатель", — уверен губернатор.

Напомнил губернатор и о важнейшей роли сельскохозяйственного сектора экономики в обеспечении продовольственной безопасности страны:

"Самарская область сегодня, как и всегда в самые переломные, трагические времена истории нашей страны, служит опорным краем державы. Сейчас — период мобилизации страны, мобилизации экономики. Аграрии вносят свой весомый вклад в продовольственный суверенитет, в продовольственную безопасность, а значит в целом в безопасность нашей страны".

Приветственный адрес участникам выставки был направлен от Министерства сельского хозяйства РФ. Успехи Самарской области отмечены на федеральном уровне: "Значительную роль в развитии агропромышленного комплекса ПФО играет Самарская область. Благодаря комплексным мерам поддержки со стороны государства, технической модернизации предприятий и внедрению современных технологий аграрный сектор уверенно развивается. На ближайшее будущее наша цель — системно наращивать продуктивность и конкурентоспособность аграрной отрасли".

Укрепили связи

Выставка с полным правом может носить статус международной — свои экспозиции представили производители сельскохозяйственной техники из Республики Беларусь. На форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между сызранским "Сельмашем" и Минским тракторным заводом.

Сегодня больше половины тракторов, работающих на полях губернии, произведено Минским тракторным заводом. Благодаря соглашению на сызранском заводе "Сельмаш" будет организован крупный центр по сервисному обслуживанию и капитально-восстановительному ремонту техники завода. Это позволит значительно снизить затраты на обслуживание парка техники и продлить срок службы закупленных тракторов.

Представители Минского и Петербургского тракторных заводов вручили ключи от своих тракторов Самарскому государственному аграрному университету.

Себя показать, на других посмотреть

Несомненный плюс таких мероприятий в том, что на одной площадке можно продемонстрировать и реализовать свою продукцию, рассказать о научных достижениях, получить консультации по различным вопросам, начиная от обслуживания техники до инновационных способов кормления продуктивных животных.

К примеру, заслуженный изобретатель из Сызрани Михаил Гудач представил сельхозпроизводителям свою новую разработку: биореактор для самостоятельного выращивания микробиологического удобрения. По мнению автора, животноводам оно может пригодиться в качестве пробиотика. В растениеводстве его применение даст прибавку урожайности, увеличит сохранность культур и ускорит созревание.

Эффективные микробиологические препараты уже известны сельхозпроизводителям и дачникам, однако при выращивании в своем биореакторе они получаются в разы дешевле, объяснил Михаил Гудач ценность своего ноу-хау.

Большие и маленькие

На большой сельскохозяйственной выставке находится место и для небольших хозяйств, и для частных питомников растений. Николай Дорофеев — продавец фиалок и стрептокарпусов из Сызрани, его коллекции цветов уже более 40 лет. Сначала он занимался пионами, сейчас это направление подхватил его сын. Вся дача в 21 сотку занята этими цветами. Каждую осень более 50 сортов пионов разлетаются по заказчикам — их уже более 5 тысяч по всей стране.

Почти четверть века назад Николай Дорофеев начал разведение фиалок, и теперь он постоянный участник выставок в "Доме фиалки" в Москве. Вот уже 20 лет ездит туда каждые три месяца. Всего там выставляется более 15 городов со всей России, Николай — единственный, кто представляет Самарскую область.

Фиалки живут у него в отапливаемой тепличке, рассказал коллекционер, около 400 сортов, которые постоянно обновляются и пополняются. Из каждой поездки он привозит по 30-40 новых сортов.

Научный подход

В рамках деловой и научной программы выставки проводятся сессии, круглые столы и семинары, посвященные мерам государственной поддержки малых форм хозяйствования, льготному кредитованию и агрострахованию, цифровизации в АПК. Есть о чем рассказать ученым Самарского аграрного университета.

Кандидат сельскохозяйственных наук Олег Оленин рассказал, что его лаборатория агроэкологии, занимается цифровым органическим земледелием вместе с сельхозпроизводителями и предприятиями, поэтому все разработки доводятся до производства. Это и многокомпонентные органические удобрения, и биопрепараты, на которые разработчики получили специальные патенты. Представленные на выставке "Умный парник" и "Гидропонная установка" созданы по программе импортозамещения.

Голштинское дефиле

Для прекрасных представительниц черно-пестрой и чистопородной голштинской пород коров в специальном манеже был организован конкурсный показ. Активную поддержку в организации сельскохозяйственного шоу самарским аграриям оказали ведущие специалисты НКО "Ассоциация производителей КРС голштинской породы". В этом году показ прошел и по мясному скотоводству. После дефиле фермеры смогли приобрести выставочных животных.

Весело и вкусно

На колоритной экспозиции "Сельская улица" уже к середине дня было не протолкнуться. 27 муниципальных районов Самарской области приглашали посетителей в свои персональные "избушки", чтобы рассказать о себе, угостить пирогами и блинами, спеть песню под гармонь и станцевать.

Для детей на выставке были организованы веселые занятия по рисованию и лепке, катание на африканском страусе, пони и лошадках. Студенты кулинарного колледжа провели для них мастер-классы по выпечке блинов, карвингу (фигурное вырезание на овощах и фруктах), созданию цветной ароматной соли и приготовлению чайных смесей.

А в это время взрослые вовсю затаривались на "Фермерской ярмарке" продукцией местных производителей — мёдом, маслом, сырами, колбасами, выпечкой, лекарственными травами, мясом и рыбой. Владельцы личных подсобных хозяйств уезжали в машинах, доверху набитых сортовыми саженцами ягодных и плодовых культур, выращенных в питомниках Самарской области и других регионов.

Посетители выставки остались очень довольны таким щедрым приемом. Мы нашли среди них завсегдатаев, которые приходят на выставку с внуками и по традиции пробуют блинчики. Одна из наших респондентов, Ольга, призналась, что приезжает на выставку ради эстетического удовольствия и ощущения праздника: "Выставка — это очень хорошая идея! Люди из разных районов встречаются, узнают о продукции друг друга, могут сравнить, взять что-то новое и интересное для себя, начать сотрудничать".

АПК&Пищепром №23

АПК&Пищепром №22

АПК&Пищепром №21

АПК&Пищепром №20

АПК&Пищепром №19

АПК&Пищепром №18

АПК&Пищепром №17

АПК&Пищепром №16

АПК&Пищепром №15

АПК&Пищепром №14

Гид потребителя

Последние комментарии

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Постер Рамке 01 мая 2018 16:47 Холдинг "Амар Групп" планирует выкупить Обшаровскую птицефабрику

Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.

Джин Тоник 27 апреля 2018 14:47 СХАО "Овощевод" выращивает в Тольятти экологически чистые огурцы, помидоры и баклажаны

чтобы цены в рознице были нормальные - уберите кавказцев-перекупщиков и ваших коррумпированных менеджеров по продажам с их откатами

Олег Германов 27 апреля 2018 07:37 Сбербанк предлагает аграриям индивидуальный подход и выгодные условия

Нужно поддерживать отечественного производителя, тем более, что мы это можем. И дело не только в импортозамещении, а в том, что у нас достаточно ресурсов и возможностей, чтобы производить качественные продукты. И при поддержке банка и его индивидуальных программ это становится намного проще

Фото на сайте

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

Из Самары до Домбая: финишировал экологический автопробег, посвященный 30-летию группы компаний СИНКО

В Самаре собрали "Корзину доброты"

В Самаре собрали "Корзину доброты"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2