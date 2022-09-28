Агрофорум в Усть-Кинельском подарил ощущение праздника

Более 15 регионов страны, десятки тысяч участников и более 500 экспозиций — в Усть-Кинельском завершила свою работу XXIV Поволжская агропромышленная выставка. С 23 по 24 сентября на территории Поволжской государственной зональной машиноиспытательной станции делились своим опытом наиболее передовые и успешные представители аграрного сектора.

Масштабно, ярко и празднично

Выставка была долгожданной — в этом году она, наконец-то, прошла в очном формате после двух лет ограничительных мер. Участники смогли продемонстрировать свои успехи, совершить деловые визиты к коллегам и партнерам, заключить выгодные контракты, а посетители — пройтись по "Сельской улице", приобрести дары золотой осени, послушать народную музыку и даже покататься на страусах.

В деловой кейс вошли встречи с ведущими специалистами отрасли, представителями крупных аграрных и перерабатывающих предприятий, которые приехали, чтобы поделиться передовым опытом, рассказать о своих достижениях и обсудить самые актуальные проблемы развития аграрного сектора.

На выставке были масштабно представлены все отрасли сельскохозяйственного производства и его обеспечения: техника и оборудование, животноводство, растениеводство, садоводство, овощеводство, ветеринария, корма, агрохимия, наука и образование, банки. "Сельская улица", на которой расположились павильоны всех районов губернии, яркая и богатая фермерская ярмарка — везде было красочно, многолюдно и шумно, как и должно быть на большом аграрном форуме.

Выставка проводится под эгидой министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и год от года набирает популярность. Когда-то, в 2002 году она начиналась как областной праздник для фермеров, а сегодня это событие федерального масштаба, одна из крупнейших в Приволжском федеральном округе. В ней участвуют более 500 предприятий и организаций АПК из различных регионов страны и посещают свыше 30 тысяч человек. Мероприятие проходит в рамках реализации региональной составляющей "Экспорт продукции АПК" национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

Есть чем гордиться

Выставку открыл губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который поблагодарил сельхозпроизводителей за ударный труд. В этом году установлен абсолютный рекорд по валовому сбору зерновых и зернобобовых культур — уже намолочено 3 миллиона 188 тысяч тонн зерна. В прошлом году с полей собрали более 2,9 млн тонн. Не за горами еще один рекорд — по урожайности. По прогнозам экспертов, он должен составить 32 центнера с одного гектара на круг.

"Огромная благодарность труженикам села, всем кто с заботой и вниманием, профессионально и ответственно пахал, сеял, растил урожай и сегодня его собирает. Но уборочная кампания еще не завершена, и мы думаем, что превысим текущий показатель", — уверен губернатор.

Напомнил губернатор и о важнейшей роли сельскохозяйственного сектора экономики в обеспечении продовольственной безопасности страны:

"Самарская область сегодня, как и всегда в самые переломные, трагические времена истории нашей страны, служит опорным краем державы. Сейчас — период мобилизации страны, мобилизации экономики. Аграрии вносят свой весомый вклад в продовольственный суверенитет, в продовольственную безопасность, а значит в целом в безопасность нашей страны".

Приветственный адрес участникам выставки был направлен от Министерства сельского хозяйства РФ. Успехи Самарской области отмечены на федеральном уровне: "Значительную роль в развитии агропромышленного комплекса ПФО играет Самарская область. Благодаря комплексным мерам поддержки со стороны государства, технической модернизации предприятий и внедрению современных технологий аграрный сектор уверенно развивается. На ближайшее будущее наша цель — системно наращивать продуктивность и конкурентоспособность аграрной отрасли".

Укрепили связи

Выставка с полным правом может носить статус международной — свои экспозиции представили производители сельскохозяйственной техники из Республики Беларусь. На форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между сызранским "Сельмашем" и Минским тракторным заводом.

Сегодня больше половины тракторов, работающих на полях губернии, произведено Минским тракторным заводом. Благодаря соглашению на сызранском заводе "Сельмаш" будет организован крупный центр по сервисному обслуживанию и капитально-восстановительному ремонту техники завода. Это позволит значительно снизить затраты на обслуживание парка техники и продлить срок службы закупленных тракторов.

Представители Минского и Петербургского тракторных заводов вручили ключи от своих тракторов Самарскому государственному аграрному университету.

Себя показать, на других посмотреть

Несомненный плюс таких мероприятий в том, что на одной площадке можно продемонстрировать и реализовать свою продукцию, рассказать о научных достижениях, получить консультации по различным вопросам, начиная от обслуживания техники до инновационных способов кормления продуктивных животных.

К примеру, заслуженный изобретатель из Сызрани Михаил Гудач представил сельхозпроизводителям свою новую разработку: биореактор для самостоятельного выращивания микробиологического удобрения. По мнению автора, животноводам оно может пригодиться в качестве пробиотика. В растениеводстве его применение даст прибавку урожайности, увеличит сохранность культур и ускорит созревание.

Эффективные микробиологические препараты уже известны сельхозпроизводителям и дачникам, однако при выращивании в своем биореакторе они получаются в разы дешевле, объяснил Михаил Гудач ценность своего ноу-хау.

Большие и маленькие

На большой сельскохозяйственной выставке находится место и для небольших хозяйств, и для частных питомников растений. Николай Дорофеев — продавец фиалок и стрептокарпусов из Сызрани, его коллекции цветов уже более 40 лет. Сначала он занимался пионами, сейчас это направление подхватил его сын. Вся дача в 21 сотку занята этими цветами. Каждую осень более 50 сортов пионов разлетаются по заказчикам — их уже более 5 тысяч по всей стране.

Почти четверть века назад Николай Дорофеев начал разведение фиалок, и теперь он постоянный участник выставок в "Доме фиалки" в Москве. Вот уже 20 лет ездит туда каждые три месяца. Всего там выставляется более 15 городов со всей России, Николай — единственный, кто представляет Самарскую область.

Фиалки живут у него в отапливаемой тепличке, рассказал коллекционер, около 400 сортов, которые постоянно обновляются и пополняются. Из каждой поездки он привозит по 30-40 новых сортов.

Научный подход

В рамках деловой и научной программы выставки проводятся сессии, круглые столы и семинары, посвященные мерам государственной поддержки малых форм хозяйствования, льготному кредитованию и агрострахованию, цифровизации в АПК. Есть о чем рассказать ученым Самарского аграрного университета.

Кандидат сельскохозяйственных наук Олег Оленин рассказал, что его лаборатория агроэкологии, занимается цифровым органическим земледелием вместе с сельхозпроизводителями и предприятиями, поэтому все разработки доводятся до производства. Это и многокомпонентные органические удобрения, и биопрепараты, на которые разработчики получили специальные патенты. Представленные на выставке "Умный парник" и "Гидропонная установка" созданы по программе импортозамещения.

Голштинское дефиле

Для прекрасных представительниц черно-пестрой и чистопородной голштинской пород коров в специальном манеже был организован конкурсный показ. Активную поддержку в организации сельскохозяйственного шоу самарским аграриям оказали ведущие специалисты НКО "Ассоциация производителей КРС голштинской породы". В этом году показ прошел и по мясному скотоводству. После дефиле фермеры смогли приобрести выставочных животных.

Весело и вкусно

На колоритной экспозиции "Сельская улица" уже к середине дня было не протолкнуться. 27 муниципальных районов Самарской области приглашали посетителей в свои персональные "избушки", чтобы рассказать о себе, угостить пирогами и блинами, спеть песню под гармонь и станцевать.

Для детей на выставке были организованы веселые занятия по рисованию и лепке, катание на африканском страусе, пони и лошадках. Студенты кулинарного колледжа провели для них мастер-классы по выпечке блинов, карвингу (фигурное вырезание на овощах и фруктах), созданию цветной ароматной соли и приготовлению чайных смесей.

А в это время взрослые вовсю затаривались на "Фермерской ярмарке" продукцией местных производителей — мёдом, маслом, сырами, колбасами, выпечкой, лекарственными травами, мясом и рыбой. Владельцы личных подсобных хозяйств уезжали в машинах, доверху набитых сортовыми саженцами ягодных и плодовых культур, выращенных в питомниках Самарской области и других регионов.

Посетители выставки остались очень довольны таким щедрым приемом. Мы нашли среди них завсегдатаев, которые приходят на выставку с внуками и по традиции пробуют блинчики. Одна из наших респондентов, Ольга, призналась, что приезжает на выставку ради эстетического удовольствия и ощущения праздника: "Выставка — это очень хорошая идея! Люди из разных районов встречаются, узнают о продукции друг друга, могут сравнить, взять что-то новое и интересное для себя, начать сотрудничать".