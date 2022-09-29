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Законотворчество Власть и политика

Парламентарии проинспектировали реализацию нацпроектов в Борском районе

САМАРА. 29 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин, Дмитрий Холин и Николай Сомов 28 сентября посетили социальные объекты в Борском районе, получившие поддержку в рамках Народной программы, партийных и национальных проектов.

Фото: samgd.ru

Один из таких объектов - Аксаковский сквер возле районной библиотеки села Борское. Ранее жители Борского подготовили и подали заявку на участие в губернаторском проекте "СОдействие". Она была одобрена, и в 2018 г. при поддержке районной администрации и инвесторов в селе начались работы.
Через год на облагороженной территории были высажены декоративные деревья, кустарники и цветы, проложены пешеходные дорожки, установлены парковые скамейки, фонари, уличные урны. Стены зданий, выходящих на территорию сквера, украсились художественными росписями.

Сквер - визитная карточка села, а его жемчужиной, по мнению жителей, станет открытая в тот день скульптурная композиция "Настенька", посвященная младшей дочери купца из сказки "Аленький цветочек" Сергея Аксакова, чье имя тесно связано с Борским районом.

В рамках реализации национального проекта "Культура" преобразилась сельская библиотека Борского. По словам директора учреждения Ирины Храпуновой, старая библиотека благодаря совместным усилиям депутатов и правительства Самарской области стала не просто хранилищем книг, а настоящим центром интеллектуального досуга для селян всех возрастов.

Депутаты Самарской губернской думы вместе с министром культуры Татьяной Мрдуляш обошли десятки залов на двух этажах отремонтированного здания. Здесь с методистами, библиотекарями, IT-специалистами с пользой проводят время подростки, дети младших возрастов и их родители.
Первый этаж обозначен как "Взрослая библиотека". Ее аудитории разбиты на тематические зоны: "Гостевая", "Инфо-центр", "Точка", "Арт-пространство "Аксаковские зеркала", "Культурный БУМ", "Книжная" и "Кабинет Аксакова".

На втором этаже - "Детская библиотека" со своими тематическими зонами: "Территория гостеприимства", "Оленькин цветочек", "Истоки", "Открытая книга" и "Аксаковские субботы".

Средства федерального бюджета были направлены на техническое переоснащение, пополнение книжного фонда, организацию доступа к электронным библиотечным системам, приобретение предметов интерьера в соответствии с разработанным дизайн-проектом. За счет местного бюджета был отремонтирован фасад, заменены оконные конструкции и обновлена система отопления.
Еще одним пунктом программы выезда фракции стало посещение районного Дома культуры. Капитальный ремонт здания стартовал в прошлом году в рамках реализации национального проекта "Культура", работы завершены досрочно.

В ДК благоустроены концертный зал, кабинет фотостудии, гончарная мастерская, созданы комфортные пространства для занятий декоративно-прикладным творчеством, изобразительным искусством, хореографией, эстрадным вокалом, музыкой. Есть здесь и свой театральный класс, который может служить как местом для занятий и репетиций коллективов, так и залом для проведения камерных мероприятий.

Обновлена материально-техническая база Дома культуры - закуплена современная мебель и специализированное оборудование (хореографические станки, стеллажи для музыкальных инструментов, мольберты, выставочные стеллажи с изделиями). Некоторые кабинеты еще ждут своего оснащения.

Александр Живайкин подчеркнул, что при отборе объектов, подпадающих под мероприятия нацпроектов, важно учитывать особенности сельского образа жизни, удаленность территорий от крупных промышленных и культурных центров. Особое внимание необходимо уделять вопросам развития социальной инфраструктуры сел.

Областные депутаты побывали в Борской общеобразовательной школе № 2 имени Героя Российской Федерации П.Н.Немцова. Директор Любовь Жабина познакомила законодателей с уникальным музеем, посвященным героическим землякам Борского района. Депутат Дмитрий Холин провел для старшеклассников урок Мужества на тему "Россия против нацизма!"

Александр Живайкин в торжественной обстановке во время встречи с учениками и преподавательским коллективом передал в музей школы гильзу со священной землей кургана Саур-Могила, расположенного недалеко от побратима Самары - донецкого города Снежное. Во время Великой Отечественной войны в 1943 г. за эту легендарную вершину велись кровопролитные бои.

"Если народ не знает свою историю, то не имеет будущего. Сегодня особенно важно помнить, что в годы Великой Отечественной войны представители Самарского края, в том числе уроженцы Борского района с оружием в руках освобождали территорию Советского Союза и Европы от фашистской чумы двадцатого века. После поездок депутатов Самарской губернской думы в Донбасс и благодаря работе самарских волонтеров стали открываться героические имена наших земляков, освобождавших донецкую землю и погибших во время ожесточенных боев против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Так, в ходе поисковой работы удалось установить несколько имен. Среди них - Вениамин Иванович Балабанов, уроженец села Борское", - сказал вице-спикер.

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Последние комментарии

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