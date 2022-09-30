45 тысяч педагогов региона по инициативе Дмитрия Азарова получат выплаты ко Дню Учителя

Педагогические работники Самарской области получат единовременные выплаты ко Дню учителя в размере 10 тысяч рублей. Решение о дополнительной поддержке педагогов принял губернатор Дмитрий Азаров.

"Успешно начат учебный год, ответственность сейчас особая ложится на педагогов, тех, кто занимается воспитанием порастающего поколения. Даю поручение поддержать их и произвести выплаты ко Дню учителя", — заявил Дмитрий Азаров на совещании в правительстве региона.

Выплаты получат все педагогические работники региона, которые трудятся в государственных и муниципальных образовательных организациях — воспитатели детских садов, школ, учреждений среднего профессионального и дополнительного образования, всего более 45 тысяч человек. Средства будут выделены из областного бюджета.

Инициативу губернатора о предоставлении единовременных выплат поддержали депутаты, члены общественных и профсоюзных организаций региона.

Дмитрий Азаров уделяет особое внимание вопросам развития системы образования региона. Только за последние пять лет в Самарской области построено либо восстановлено почти 50 детских садов, что позволило открыть более 14300 мест. Построено 10 школ, еще свыше 400 образовательных учреждений было отремонтировано. В городах и селах области открыты 214 центров образования "Точка роста" и 55 мини-кванториумов.