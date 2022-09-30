Определены самые общительные города Самарской области

Нефтегорск стал лидером по голосовой и интернет-активности. Здесь на 75% больше говорят по телефону и используют на 40% больше трафика, чем в среднем в других городах Самарской области. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные с базовых станций.
Нефтегорск занял первое место в рейтинге самых "говорящих" городов МегаФона, в этом населенном пункте зафиксирован максимальный голосовой трафик на одну базовую станцию. Дальше следуют Отрадный и Похвистнево. По средней продолжительности звонков лидирует Похвистнево, где время телефонного разговора составляет 63 секунды, это на 13% больше, чем по области.
В Нефтегорске живут и самые интернет-активные абоненты, ежемесячный средний трафик на одну базовую станцию в городе превышает 23 Тб. Второе и третье место по этому показателю заняли Чапаевск и Отрадный. В пересчете на одного абонента больше всего "качают" пользователи в Октябрьске, Жигулевске и Сызрани, их трафик на 20% больше, чем в целом по городам региона.
"Зачастую в малых городах, селах и деревнях мобильным интернетом пользуются куда активнее жителей мегаполисов. Чтобы предоставлять самарцам надежный доступ в Сеть, вне зависимости от их места пребывания, мы постоянно работаем над расширением и усилением нашей инфраструктуры. С начала года построили и модернизировали более 200 базовых станций по всей области", — говорит директор МегаФона в Самарской области Максим Токаренко.
В результате проведенных технических мероприятий удалось увеличить ёмкость и покрытие сети LTE в городах региона, а также в небольших населенных пунктах Челно-Вершинского, Большечерниговского, Шенталинского, Ставропольского, Волжского, Красноярского, Кинель-Черкасского, Красноармейского, Кинельского, Приволжского, Шигонского, Безенчукского, Большеглушицкого, Алексеевского районов.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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