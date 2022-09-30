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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Определены самые общительные города Самарской области

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Нефтегорск стал лидером по голосовой и интернет-активности. Здесь на 75% больше говорят по телефону и используют на 40% больше трафика, чем в среднем в других городах Самарской области. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав обезличенные данные с базовых станций.

Фото: предоставлено ПАО "МегаФон"

Нефтегорск занял первое место в рейтинге самых "говорящих" городов МегаФона, в этом населенном пункте зафиксирован максимальный голосовой трафик на одну базовую станцию. Дальше следуют Отрадный и Похвистнево. По средней продолжительности звонков лидирует Похвистнево, где время телефонного разговора составляет 63 секунды, это на 13% больше, чем по области.

В Нефтегорске живут и самые интернет-активные абоненты, ежемесячный средний трафик на одну базовую станцию в городе превышает 23 Тб. Второе и третье место по этому показателю заняли Чапаевск и Отрадный. В пересчете на одного абонента больше всего "качают" пользователи в Октябрьске, Жигулевске и Сызрани, их трафик на 20% больше, чем в целом по городам региона.

"Зачастую в малых городах, селах и деревнях мобильным интернетом пользуются куда активнее жителей мегаполисов. Чтобы предоставлять самарцам надежный доступ в Сеть, вне зависимости от их места пребывания, мы постоянно работаем над расширением и усилением нашей инфраструктуры. С начала года построили и модернизировали более 200 базовых станций по всей области", — говорит директор МегаФона в Самарской области Максим Токаренко.

В результате проведенных технических мероприятий удалось увеличить ёмкость и покрытие сети LTE в городах региона, а также в небольших населенных пунктах Челно-Вершинского, Большечерниговского, Шенталинского, Ставропольского, Волжского, Красноярского, Кинель-Черкасского, Красноармейского, Кинельского, Приволжского, Шигонского, Безенчукского, Большеглушицкого, Алексеевского районов.

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