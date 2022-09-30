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Здравоохранение Общество

Медперсонал Самарской области подтверждает знания в региональном аккредитационно-симуляционном центре

САМАРА. 30 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 30 сентября, депутаты комитета Самарской Губернской Думы по здравоохранению, демографии и социальной политике под председательством Марины Сидухиной прибыли в Самарский медицинский колледж им. Н. Ляпиной, чтобы ознакомиться с работой регионального аккредитационно-симуляционного центра. В мероприятии также приняли участие заместитель председателя Думы Алексей Лескин, член профильного комитета Вера Попова.

Фото: samgd.ru

Региональный аккредитационно-симуляционный центр был организован на базе Самарского медицинского колледжа им. Н.Ляпиной в 2021 году в рамках реализации национального проекта "Здравоохранение", он оснащен современным многопрофильным оборудованием. Здесь медперсонал со средним медицинским и фармацевтическим образованием проходит многоэтапную процедуру аккредитации. Теоретические знания и практические умения специалисты подтверждают при тестировании, решении ситуационных задач, демонстрации практических навыков.

Аккредитацию проходят выпускники колледжей и медицинские работники, получившие дополнительное профобразование по программам профподготовки. По федеральному законодательству подтверждение профессиональных знаний именно в таком формате является обязательным условием работы по специальности.

Участники выездного мероприятия побывали в аудиториях, где проходят занятия и аккредитационные испытания.

На площадке "Сестринское дело" идет забор крови, введение лекарственных препаратов внутривенно, внутримышечно, подкожно, уход за тяжелобольными. На площадках "Скорая и неотложная помощь", "Фельдшерско-акушерский пункт" проходит отработка навыков оказания неотложной помощи с использованием тренажеров и манекенов.

В Центре представлен весь спектр медицинских специальностей:  операционное дело, анестезиология и реаниматология, функциональная диагностика и рентгенология, акушерство и педиатрия, лечебная физкультура и медицинский массаж, косметология, физиотерапия, реабилитация, медицинская оптика, лабораторная диагностика, бактериология, гистология, дезинфекционное дело и т. д. По 35 направлениям сестринского дела возможна аккредитация специалистов на базе Центра.

Председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике областного парламента Марина Сидухина, врач по профессии, сама наложила шов "пациенту", оценив на практике возможности инновационного образовательного подхода.

В компьютерном классе гостям продемонстрировали, как обеспечивается строгий контроль за происходящим в учебных аудиториях: ведется видеонаблюдение и аудиорегистрация.

Как сообщила директор Самарского медицинского колледжа им. Н. Ляпиной Надежда Ярочкина, в Центре уже успешно прошли первичную аккредитацию более 4 000 специалистов со средним медицинским образованием. Причем услугами Центра пользуются и медики из других российских регионов, где еще нет подобных учреждений.

В государственных медучреждениях региона работает более 25 тысяч работников среднего медперсонала — это самая многочисленная категория системы здравоохранения. "Подготовка профессиональных кадров в системе здравоохранения  — это очень важно. Необходимо, чтобы они всегда совершенствовали свои знания. Условия и оснащение этого регионального аккредитационно-симуляционного центра — на самом высшем уровне. Центр работает в двух направлениях. Во–первых — это подготовка медиков-студентов, чтобы они все возможные ситуации проиграли в симуляционных условиях. Во-вторых — это профессиональная подготовка уже работающих специалистов. Это уникальное учреждение и опыт, который получают здесь медработники, тоже уникален", — отметила Марина Сидухина.

Депутаты отметили высокий уровень организации образовательного процесса и оснащенности учреждения.

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