Повар из Тольятти примет участие в кастинге на шоу "Битва шефов"

Повар из Тольятти - 35-летний Юрий Лабужский - примет участие в кастинге на шоу "Битва шефов" на телеканале "Пятница".
Юрий ведет кулинарную школу для детей-сирот и детей-инвалидов. На кастинг он принес щи с телячьими потрохами и белыми грибами.
Если кулинару из Тольятти удастся пройти кастинг шефов Константина Ивлева и Рената Агзамова, он окажется в команде одного из них.
Удастся ли повару из Тольятти пройти кастинг, можно увидеть в понедельник, 3 октября, в 19:00.
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Есть повод для радости наконец!
Время все расставит на свои места, посмотрим где ты окажешься, Антон Дроздиков, через 2 - 3 года...
"Мне пришлось подниматься с уровня бомжа"...Судя по внешнему виду на фото - он еще там ))
Улыбка в стиле Джокера!
Поздравляю с ещё одним успехом, моя хорошая 😘