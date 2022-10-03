Повар из Тольятти примет участие в кастинге на шоу "Битва шефов"

Повар из Тольятти - 35-летний Юрий Лабужский - примет участие в кастинге на шоу "Битва шефов" на телеканале "Пятница".

Юрий ведет кулинарную школу для детей-сирот и детей-инвалидов. На кастинг он принес щи с телячьими потрохами и белыми грибами.

Если кулинару из Тольятти удастся пройти кастинг шефов Константина Ивлева и Рената Агзамова, он окажется в команде одного из них.

Удастся ли повару из Тольятти пройти кастинг, можно увидеть в понедельник, 3 октября, в 19:00.