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Светская хроника

Повар из Тольятти примет участие в кастинге на шоу "Битва шефов"

ТОЛЬЯТТИ. 3 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Повар из Тольятти - 35-летний Юрий Лабужский - примет участие в кастинге на шоу "Битва шефов" на телеканале "Пятница".

Юрий ведет кулинарную школу для детей-сирот и детей-инвалидов. На кастинг он принес щи с телячьими потрохами и белыми грибами.

Если кулинару из Тольятти удастся пройти кастинг шефов Константина Ивлева и Рената Агзамова, он окажется в команде одного из них.

Удастся ли повару из Тольятти пройти кастинг, можно увидеть в понедельник, 3 октября, в 19:00.

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