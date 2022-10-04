В Похвистнево возводится новый корпус центральной больницы города и района

В Похвистнево продолжается строительство нового клинико-диагностического отделения центральной больницы города и района. Подразделение возводится в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.
Напомним, в рамках национального проекта "Здравоохранение" в Самарской области реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.
При строительстве нового корпуса Похвистневской больницы применяются быстровозводимые модульные конструкции. На сегодняшний день установлены каркас и кровля здания, выполнен монтаж дверей и окон. Продолжается подключение корпуса к отоплению, электроснабжению и другим системам жизнеобеспечения.
"Сейчас жители города и района получают лечебно-диагностическую помощь в трех подразделениях больницы. С открытием нового консультативно-диагностического отделения вся необходимая специализированная помощь будет оказываться в одном здании как детям, так и взрослым, — пояснил главный врач Похвистневской больницы Евгений Разумов. — Это, безусловно, упростит маршрутизацию пациентов, позволит в кратчайшие сроки проводить экстренные обследования и определять тактику лечения. В отделении пациенты смогут проходить компьютерную томографию, рентгенографию, ультразвуковое исследование, электрокардиографию, эхокардиографию, эндоскопические процедуры. Также проектом предусмотрены противошоковые палаты для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. Подразделение будет полностью обеспечено современным медицинским оборудованием".
Евгений Анатольевич подчеркнул, в рамках нацпроекта обновляются и другие подразделения больницы. Так, в селе Красные Ключи в этом году возведено модульное здание фельдшерско-акушерского пункта, в настоящее время ожидается поставка нового оборудования и мебели. В селе Старый Аманак продолжается возведение офиса врача общей практики — уже установлены каркас и кровля здания, выполнена отделка фасада. Сейчас выполняются внутренние отделочные работы.
В этом году в регионе также возводятся 15 модульных зданий для размещения медицинских подразделений — офисов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, — а также 3 клинико-диагностических отделения больниц в Кинель-Черкасском, Сергиевском и Красноярском районах.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.