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Здравоохранение Общество

В Похвистнево возводится новый корпус центральной больницы города и района

ПОХВИСТНЕВО. 4 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Похвистнево продолжается строительство нового клинико-диагностического отделения центральной больницы города и района. Подразделение возводится в рамках регионального проекта по модернизации первичного звена здравоохранения.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Напомним, в рамках национального проекта "Здравоохранение" в Самарской области реализуется региональный проект по модернизации первичного звена здравоохранения. В регионе при поддержке губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.

При строительстве нового корпуса Похвистневской больницы применяются быстровозводимые модульные конструкции. На сегодняшний день установлены каркас и кровля здания, выполнен монтаж дверей и окон. Продолжается подключение корпуса к отоплению, электроснабжению и другим системам жизнеобеспечения.

"Сейчас жители города и района получают лечебно-диагностическую помощь в трех подразделениях больницы. С открытием нового консультативно-диагностического отделения вся необходимая специализированная помощь будет оказываться в одном здании как детям, так и взрослым, — пояснил главный врач Похвистневской больницы Евгений Разумов. — Это, безусловно, упростит маршрутизацию пациентов, позволит в кратчайшие сроки проводить экстренные обследования и определять тактику лечения. В отделении пациенты смогут проходить компьютерную томографию, рентгенографию, ультразвуковое исследование, электрокардиографию, эхокардиографию, эндоскопические процедуры. Также проектом предусмотрены противошоковые палаты для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. Подразделение будет полностью обеспечено современным медицинским оборудованием".

Евгений Анатольевич подчеркнул, в рамках нацпроекта обновляются и другие подразделения больницы. Так, в селе Красные Ключи в этом году возведено модульное здание фельдшерско-акушерского пункта, в настоящее время ожидается поставка нового оборудования и мебели. В селе Старый Аманак продолжается возведение офиса врача общей практики — уже установлены каркас и кровля здания, выполнена отделка фасада. Сейчас выполняются внутренние отделочные работы.

В этом году в регионе также возводятся 15 модульных зданий для размещения медицинских подразделений — офисов врачей общей практики, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий, — а также 3 клинико-диагностических отделения больниц в Кинель-Черкасском, Сергиевском и Красноярском районах.

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