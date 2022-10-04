Стартовал VII сезон всероссийского конкурса "Спутник"

Во вторник, 4 октября, стартовал сбор заявок на участие в VII сезоне всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей Самарского университета им. Королёва "Спутник". Именно в этот день в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, началась эра практической космонавтики.
"Спутник" рассчитан на старших школьников — с 7 по 11 класс — и помогает реализовать себя — найти идею, осуществить её и попасть в сообщество единомышленников: талантливых школьников, молодых ученых, популяризаторов науки.
Ежегодно Самарский университет им. Королёва проводит серию конкурсных проектов для школьников по разным направлениям: естественно-научному, гуманитарному и, конечно, техническому. Совсем недавно завершились гуманитарный конкурс "Универсум" и естественно-научный "Десять в минус девятой".
Седьмой сезон конкурса "Спутник" — продолжение большой истории. За шесть сезонов конкурсный отбор прошли 41500 участников, а 750 из них стали финалистами. Став финалистом конкурса, школьник получит дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, а главное — получит возможность окунуться в мир космических технологий в одном из главных детских лагерей страны МДЦ "Артек", а также на финале программы "Дежурный по планете".
"Спутник" состоит из четырёх последовательных этапов. Чтобы стать участником конкурса, школьнику необходимо зарегистрироваться на сайте: sputnikssau.ru и пройти входное тестирование — это мероприятия первого этапа. Далее следует второй этап — создание научной работы в одном из предложенных форматов: исследование, проект или эксперимент для реализации на международной космической станции (МКС). Каждый формат предлагает на выбор темы из заданных направлений: ракетостроение и космос, авиация, энергоустановки, робототехника, IT, междисциплинарное направление. По результатам второго этапа формируется список финалистов, которые получают все возможности конкурса:
- путёвку в МДЦ "Артек" и (или) на финал программы "Дежурный по планете";
- 10 дополнительных баллов к ЕГЭ;
- экскурсии и мастер-классы в лаборатории Самарского университета им. Королёва.
Подробнее обо всех возможностях конкурса можно узнать в официальной группе "ВКонтакте". Регистрация на конкурс проводится с 4 октября до 18 ноября 2022 года на сайте sputnikssau.ru.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.