Стартовал VII сезон всероссийского конкурса "Спутник"

Во вторник, 4 октября, стартовал сбор заявок на участие в VII сезоне всероссийского конкурса юных инженеров-исследователей Самарского университета им. Королёва "Спутник". Именно в этот день в 1957 году был запущен первый искусственный спутник Земли, началась эра практической космонавтики.

"Спутник" рассчитан на старших школьников — с 7 по 11 класс — и помогает реализовать себя — найти идею, осуществить её и попасть в сообщество единомышленников: талантливых школьников, молодых ученых, популяризаторов науки.

Ежегодно Самарский университет им. Королёва проводит серию конкурсных проектов для школьников по разным направлениям: естественно-научному, гуманитарному и, конечно, техническому. Совсем недавно завершились гуманитарный конкурс "Универсум" и естественно-научный "Десять в минус девятой".

Седьмой сезон конкурса "Спутник" — продолжение большой истории. За шесть сезонов конкурсный отбор прошли 41500 участников, а 750 из них стали финалистами. Став финалистом конкурса, школьник получит дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, а главное — получит возможность окунуться в мир космических технологий в одном из главных детских лагерей страны МДЦ "Артек", а также на финале программы "Дежурный по планете".

"Спутник" состоит из четырёх последовательных этапов. Чтобы стать участником конкурса, школьнику необходимо зарегистрироваться на сайте: sputnikssau.ru и пройти входное тестирование — это мероприятия первого этапа. Далее следует второй этап — создание научной работы в одном из предложенных форматов: исследование, проект или эксперимент для реализации на международной космической станции (МКС). Каждый формат предлагает на выбор темы из заданных направлений: ракетостроение и космос, авиация, энергоустановки, робототехника, IT, междисциплинарное направление. По результатам второго этапа формируется список финалистов, которые получают все возможности конкурса:

путёвку в МДЦ "Артек" и (или) на финал программы "Дежурный по планете";

10 дополнительных баллов к ЕГЭ;

экскурсии и мастер-классы в лаборатории Самарского университета им. Королёва.

Подробнее обо всех возможностях конкурса можно узнать в официальной группе "ВКонтакте". Регистрация на конкурс проводится с 4 октября до 18 ноября 2022 года на сайте sputnikssau.ru.