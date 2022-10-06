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Экономика и бизнес

Под Самарой расширят мост через реку Малая Черная

САМАРА. 6 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Росавтодор объявил конкурс на поиск подрядчика, который подготовит проектную документацию на капитальный ремонт моста через реку Малая Черная на км 44+372 автомобильной дороги Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в Самарской области.

Начальная цена контракта составила 5,68 млн рублей. Победитель торгов должен выполнить работы с 17 октября по 29 декабря текущего года.

Предполагается, что после капремонта число полос движения увеличат с двух до четырех.

Напомним https://volga.news/article/631308.html, летом часть участка под ремонт (в районе Черновского водохранилища) на обводной трассе закрыли для грузовиков. В частности, с 5 августа транспорту с общей массой свыше 3,5 т запрещено проезжать участок автомобильной дороги Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград с 44-го по 45-й километр на обходе Самары. Запрет был введен до 30 декабря в связи с выявленными дефектами и повреждениями конструктивных элементов моста через реку Малая Черная.

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С меня и моей семьи этот весёлый регоператор пытается получить за свои "услуги" в 6 раз больше, чем фактически мы производим мусора. Продолжаем судиться, деньги они получат только через суд. Если смогут получить за прошедший период, за следующий придется так же получать через суд. Вся эта затея - чистейшей воды узаконенная коррупция и произвол. Офшорная затея для доения народа. Желаем этой "компании" обанкротиться и уступить место реальным людям с небандитскими понятиями и совестью.

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