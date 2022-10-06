Под Самарой расширят мост через реку Малая Черная

Росавтодор объявил конкурс на поиск подрядчика, который подготовит проектную документацию на капитальный ремонт моста через реку Малая Черная на км 44+372 автомобильной дороги Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград в Самарской области.

Начальная цена контракта составила 5,68 млн рублей. Победитель торгов должен выполнить работы с 17 октября по 29 декабря текущего года.

Предполагается, что после капремонта число полос движения увеличат с двух до четырех.

Напомним https://volga.news/article/631308.html, летом часть участка под ремонт (в районе Черновского водохранилища) на обводной трассе закрыли для грузовиков. В частности, с 5 августа транспорту с общей массой свыше 3,5 т запрещено проезжать участок автомобильной дороги Р-229 Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград с 44-го по 45-й километр на обходе Самары. Запрет был введен до 30 декабря в связи с выявленными дефектами и повреждениями конструктивных элементов моста через реку Малая Черная.