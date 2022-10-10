Владимир Бураков ("Айтеко Технолоджи"): Необходимо изменить порядок предоплаты по госконтрактам

Инжиниринговая компания "Айтеко Технолоджи" более 10 лет специализируется на разработке и производстве промышленной электроники. Ее специалисты имеют высокую степень экспертизы в разработке промышленного дизайна электроники и систем самообслуживания, подготовке конструкторской документации, запуске в серийное производство промышленного образца и локализации производства. В интервью "Волга Ньюс" исполнительный директор компании Владимир Бураков рассказал о том, насколько отечественный рынок электроники зависит от импортных комплектующих, что изменилось с началом СВО и какая поддержка нужна от государства.

- Если оставить в стороне инжиниринг, патентные работы, подготовку документации для сторонних клиентов, кем востребована продукция компании?

- Оборудование компании "Айтеко Технолоджи" востребовано в разных сферах: транспортная инфраструктура, образование и здравоохранение, выставочные комплексы, организации спорта, культуры, сейчас актуальна работа с ВПК.

А вот инжиниринг я не стал бы оставлять в стороне. Поскольку именно инжиниринговый подход в организации производственного процесса позволяет достигнуть высокого качества еще на стадии проектирования продукта.

Модная и насущная тема сегодняшнего дня, это локализация производства. Не секрет, что компании из вашей сферы не все производят в России. По сути некоторые игроки рынка привозят детали из Китая, а на родной земле производят крупноузловую сборку.

Наше производство не является исключением, 90% всей электроники импортируем из КНР, а вот обработка и производство материалов полностью локализовано в РФ.

- Насколько в принципе сфера деятельности "Айтеко Технолоджи" зависит от импорта?

- Зависит на 100%. Высокотехнологичные комплектующие закупались и продолжают закупаться в КНР. На рынке в Азии высокая конкуренция, отчего соотношение цена/качество находится в балансе, что более чем приемлемо для нашей компании.

Я понимаю, к чему вы клоните. Проблем с комплектующими у нас нет. Взвешенный подход к выбору поставщиков, оценка всех рисков — это серьезная работа, позволяющая избегать многих проблем.

- Есть ли отечественные аналоги комплектующих и ПО?

- Нашим компаниям, сейчас я говорю не только про "Айтеко Технолоджи", а еще и про компанию "Просигма", нет нужды переживать за ПО.

Программное обеспечение для управления контентом — собственная разработка нашего партнера-резидента технопарка "Жигулевская Долина" ООО "Монтеграция". ПО под названием "СИГМАМЕДИА" обладает широким набором функций и объединяет возможности: инфомата, терминала электронной очереди, информационного стенда, менеджера и оператора колл-центра.

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Мы обкатали в рабочем режиме наше программное обеспечение на сотнях устройств по всей территории РФ и стран Таможенного союза. Операционная система устанавливается на "Астра Линукс", партнерами которой с текущего года является "Айтеко Технолоджи".

Что касается отечественных аналогов комплектующих — в России и странах СНГ сфера высокотехнологичной электроники еще не развита для коммерческого использования. Готовые решения существуют для ВПК по неконкурентоспособным ценам.

- Как изменилась работа после начала СВО и введения санкций?

- Первые два месяца мы наблюдали коллапс. Было тревожно. Отсутствие заказов, простой производства. К июню спрос восстановился. В текущей ситуации следим за развитием событий. Держим руку на пульсе, уже умея реагировать оперативно на изменения. Мы сохранили штат ведущих специалистов, усилили отдел маркетинга.

- В чем вы видите перспективы развития?

- В силу того, что мы ориентированы на госзакупки и поставки оборудования на инфраструктурные объекты с присоединением новых территорий к РФ мы получим новые рынки сбыта.

В текущем году мы стали сотрудничать с Росатом и открыли для себя новые рынки инжиниринга и реинжиниринга для ВПК и крупных госкорпораций.

Флагманские проекты связаны с производством и поставкой оборудования под национальный проект "Образование" и федеральный проект "Цифровая образовательная среда". Под данные проекты мы уже произвели и успешно отгрузили более 1 000 единиц оборудования по всей России: от Калининграда до Сахалина.

- Нужна ли вашей отрасли поддержка государства?

- Поддержка государства нужна в изменении порядка предоплаты по госконтрактам. Для поддержки производства нужно ввести хотя бы 30% предоплату, это значительно ослабит финансовую нагрузку на компанию и поможет в сокращенные сроки исполнять контакты.