Владимир Бураков ("Айтеко Технолоджи"): Необходимо изменить порядок предоплаты по госконтрактам

Инжиниринговая компания "Айтеко Технолоджи" более 10 лет специализируется на разработке и производстве промышленной электроники. Ее специалисты имеют высокую степень экспертизы в разработке промышленного дизайна электроники и систем самообслуживания, подготовке конструкторской документации, запуске в серийное производство промышленного образца и локализации производства. В интервью "Волга Ньюс" исполнительный директор компании Владимир Бураков рассказал о том, насколько отечественный рынок электроники зависит от импортных комплектующих, что изменилось с началом СВО и какая поддержка нужна от государства.
- Если оставить в стороне инжиниринг, патентные работы, подготовку документации для сторонних клиентов, кем востребована продукция компании?
- Оборудование компании "Айтеко Технолоджи" востребовано в разных сферах: транспортная инфраструктура, образование и здравоохранение, выставочные комплексы, организации спорта, культуры, сейчас актуальна работа с ВПК.
А вот инжиниринг я не стал бы оставлять в стороне. Поскольку именно инжиниринговый подход в организации производственного процесса позволяет достигнуть высокого качества еще на стадии проектирования продукта.
Модная и насущная тема сегодняшнего дня, это локализация производства. Не секрет, что компании из вашей сферы не все производят в России. По сути некоторые игроки рынка привозят детали из Китая, а на родной земле производят крупноузловую сборку.
Наше производство не является исключением, 90% всей электроники импортируем из КНР, а вот обработка и производство материалов полностью локализовано в РФ.
- Насколько в принципе сфера деятельности "Айтеко Технолоджи" зависит от импорта?
- Зависит на 100%. Высокотехнологичные комплектующие закупались и продолжают закупаться в КНР. На рынке в Азии высокая конкуренция, отчего соотношение цена/качество находится в балансе, что более чем приемлемо для нашей компании.
Я понимаю, к чему вы клоните. Проблем с комплектующими у нас нет. Взвешенный подход к выбору поставщиков, оценка всех рисков — это серьезная работа, позволяющая избегать многих проблем.
- Есть ли отечественные аналоги комплектующих и ПО?
- Нашим компаниям, сейчас я говорю не только про "Айтеко Технолоджи", а еще и про компанию "Просигма", нет нужды переживать за ПО.
Программное обеспечение для управления контентом — собственная разработка нашего партнера-резидента технопарка "Жигулевская Долина" ООО "Монтеграция". ПО под названием "СИГМАМЕДИА" обладает широким набором функций и объединяет возможности: инфомата, терминала электронной очереди, информационного стенда, менеджера и оператора колл-центра.
Мы обкатали в рабочем режиме наше программное обеспечение на сотнях устройств по всей территории РФ и стран Таможенного союза. Операционная система устанавливается на "Астра Линукс", партнерами которой с текущего года является "Айтеко Технолоджи".
Что касается отечественных аналогов комплектующих — в России и странах СНГ сфера высокотехнологичной электроники еще не развита для коммерческого использования. Готовые решения существуют для ВПК по неконкурентоспособным ценам.
- Как изменилась работа после начала СВО и введения санкций?
- Первые два месяца мы наблюдали коллапс. Было тревожно. Отсутствие заказов, простой производства. К июню спрос восстановился. В текущей ситуации следим за развитием событий. Держим руку на пульсе, уже умея реагировать оперативно на изменения. Мы сохранили штат ведущих специалистов, усилили отдел маркетинга.
- В чем вы видите перспективы развития?
- В силу того, что мы ориентированы на госзакупки и поставки оборудования на инфраструктурные объекты с присоединением новых территорий к РФ мы получим новые рынки сбыта.
В текущем году мы стали сотрудничать с Росатом и открыли для себя новые рынки инжиниринга и реинжиниринга для ВПК и крупных госкорпораций.
Флагманские проекты связаны с производством и поставкой оборудования под национальный проект "Образование" и федеральный проект "Цифровая образовательная среда". Под данные проекты мы уже произвели и успешно отгрузили более 1 000 единиц оборудования по всей России: от Калининграда до Сахалина.
- Нужна ли вашей отрасли поддержка государства?
- Поддержка государства нужна в изменении порядка предоплаты по госконтрактам. Для поддержки производства нужно ввести хотя бы 30% предоплату, это значительно ослабит финансовую нагрузку на компанию и поможет в сокращенные сроки исполнять контакты.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Ну и слава богу!
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
С меня и моей семьи этот весёлый регоператор пытается получить за свои "услуги" в 6 раз больше, чем фактически мы производим мусора. Продолжаем судиться, деньги они получат только через суд. Если смогут получить за прошедший период, за следующий придется так же получать через суд. Вся эта затея - чистейшей воды узаконенная коррупция и произвол. Офшорная затея для доения народа. Желаем этой "компании" обанкротиться и уступить место реальным людям с небандитскими понятиями и совестью.