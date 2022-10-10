Депутаты и профсоюзы объединили усилия в вопросах поддержки педагогических династий и капремонта детских лагерей

7 октября в Самарской губернской думе в рамках Всемирного дня действий "За достойный труд" состоялось заседание круглого стола с участием профсоюзных организаций региона и членов Совета представительных органов муниципальных образований.

От депутатского корпуса регионального парламента в обсуждении заявленной темы приняли участие Марина Антимонова, Алексей Лескин, Марина Сидухина, Светлана Ильина, Виктор Кузнецов, Геннадий Говорков, Анна Дубасова, Роман Маркаров, Елена Сазонова, Виктор Воропаев, Марина Ерина, Михаил Абдалкин, Ирина Долгополова.

"Сегодня мы впервые объединили на одной площадке депутатов областного парламента, депутатов всех представительных органов муниципальных образований Самарской области и лидеров профсоюзных организаций губернии, — отметила открывая заседание, первый заместитель председателя губернской думы Марина Антимонова. — Надеюсь, что такая форма работы будет эффективна. Все стороны друг друга услышат и выработают совместные рекомендации, которые мы, как депутаты, сможем использовать в дальнейшем и в работе со своими избирателями на местах, и в законотворческой деятельности, потому что это будет концентрированная позиция определенных профессиональных сообществ".

Председатель Федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников подчеркнул, что заседание во многом будет определять, как будет строиться и развиваться дальнейшая работа профессиональных союзов с законодателями.

"Мы планируем обсудить очень значимые вопросы, которые волнуют трудовые коллективы. В таком формате мы проводим мероприятие впервые. Новое время диктует нам новые условия, оно ставит перед нами новые вызовы. Уверен, что такое наше взаимодействие с региональными и муниципальными депутатами покажет свою состоятельность и востребованность", — обратился он к участникам круглого стола.

На рассмотрение экспертного сообщества было вынесено два вопроса:

— "О трудовых династиях в сфере образования в Самарской области: проблемы и пути решения";

— "Об итогах летней оздоровительной кампании 2022 года, в том числе о модернизации инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей".

С целью признания особого статуса представителей педагогической профессии президент РФ подписал указ, которым 2023 год объявлен Годом педагога и наставника. При обсуждении проблематики поддержки педагогических трудовых династий говорилось о необходимости выработки правового механизма, позволяющего педагогическим работникам, являющимся родственниками, осуществлять своей деятельности в одной образовательной организации без нарушений требований федерального законодательства о недопущении конфликта интересов.

В дискуссии приняли активное участие и внесли свои предложения заместитель председателя Самарской губернской думы Алексей Лескин, председатель парламентского комитета по образованию и науке Светлана Ильина, председатель комитета думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Марина Сидухина, председатель комитета думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов, председатель комитета думы по местному самоуправлению Геннадий Говорков, зампред комитета думы по здравоохранению, демографии и социальной политике Анна Дубасова, депутат Марина Ерина.

Парламентарии указали на то, что акцент должен быть сделан как на изменении подхода к правоприменительной практике, так и на совершенствовании законодательной базы.

Участники круглого стола настоятельно рекомендовали комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Самарской области рассмотреть вопрос о выработке правоприменительных механизмов, обеспечивающих возможность работы в одной образовательной организации педработников, являющихся родственниками.

Не менее значимым пунктом повестки заседания стало рассмотрение вопроса "Об итогах летней оздоровительной кампании 2022 года, в том числе о модернизации инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей".

Летом текущего года в Самарской области оказывали услуги по отдыху и оздоровлению детей 703 организации. Всего на территории региона было оздоровлено около 100 тыс. детей, в том числе дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, дети-инвалиды и дети, проживающие в ПВР. Особое внимание в летнюю кампанию было уделено детям военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

По поручению губернатора Дмитрия Азарова реализуется проект по оздоровлению детей из ЛНР и ДНР, города Снежное на территории Самарской области.

На летнюю оздоровительную кампанию было предусмотрено свыше 1,4 млрд руб. бюджетных средств.

С 31 марта по 14 июня 2022 года реализовывалась программа "Детский кешбэк". Возврат составлял 50% от стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Данным механизмом воспользовались более 12 тысяч граждан.

Перед летней оздоровительной кампанией во всех детских центрах были проведены текущие ремонты. После ее завершения в лагерях продолжаются ремонтные работы. Тем не менее, на сегодняшний день инфраструктура и материально-техническая база большинства ДОЛов и ДОЦов в регионе требует серьезного обновления.

Весной текущего года правительству РФ было поручено обеспечить разработку и реализацию федеральной программы, направленной на восстановление и строительство до 2030 года в субъектах Российской Федерации объектов отдыха детей и их оздоровления, предусмотрев финансовое обеспечение реализации мероприятий указанной программы за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета начиная с 2023 года.

Заслушав доклады и выступления, с учетом состоявшегося обсуждения участники круглого стола выработали целый блок рекомендаций.

Так, министерству социально-демографической и семейной политики Самарской области рекомендовано предусмотреть в бюджете на ближайшую трехлетку финансирование мероприятий по обеспечению отдыха и оздоровления детей не ниже объемов, направленных на данные цели в 2022 году, а также средства на развитие инфраструктуры детских оздоровительных лагерей.

Необходимо сформировать предложения по объектам отдыха детей и их оздоровления, которые могут быть включены в федеральную программу, направленную на проведение капитального ремонта объектов отдыха детей и их оздоровления в субъектах Российской Федерации.

Главам же муниципальных образований следует взять на особый контроль своевременную подготовку проектно-сметной документации и получение государственной экспертизы для муниципальных объектов детского отдыха, нуждающихся в проведении капитального ремонта. Законодательные собрания городских округов и муниципальных районов, в свою очередь, при формировании местных бюджетов должны предусмотреть средства на эти цели.

Также администрациям муниципалитетов рекомендовано обеспечить своевременную подготовку детских лагерей к оздоровительной кампании 2023 года, а представительным органам муниципальных образований Самарской области — усилить контроль за ходом проведения ремонтных работ в муниципальных объектах детского отдыха.

"Начинается работа над бюджетом следующего периода, как на федеральном, региональном, так и муниципальном уровнях. Одновременно с этим, сейчас дано поручение по подготовке федеральной программы по капремонту объектов отдыха детей. Это всегда были расходные обязательства муниципалитетов и субъектов. Впервые принято такое беспрецедентное решение — предусматривается и закладывается возможность софинансирования расходов по укреплению материально-технической базы детских оздоровительных центров из федерального бюджета", — комментирует первый заместитель председателя губернской думы Марина Антимонова.

Она заявила о необходимости синхронизировать эти процессы для того, чтобы понимать, какие средства должны быть предусмотрены в муниципальных и региональных бюджетах для активного участия в реализации федеральной программы.

"Это золотое время подготовки. Мы просто обязаны использовать такую возможность. Если сейчас все участники этого процесса качественно отработают, подготовят все необходимые документы, это станет залогом того, что на несколько лет вперед будет сделан финансовый задел и будут решены очень серьезные, давно накопившиеся проблемы", — сказала вице-спикер.

Все озвученные на заседании вопросы и предложения в дальнейшем будут проработаны в рамках деятельности профильных комитетов Самарской губернской думы.